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В ДНР ребенок получил ранения при детонации снаряда ВСУ - РИА Новости, 24.07.2025
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22:55 24.07.2025
https://ria.ru/20250724/dnr-2031276336.html
В ДНР ребенок получил ранения при детонации снаряда ВСУ
В ДНР ребенок получил ранения при детонации снаряда ВСУ - РИА Новости, 24.07.2025
В ДНР ребенок получил ранения при детонации снаряда ВСУ
Ребенок получил ранения в результате детонации взрывоопасного предмета ВСУ в поселке Федоровка в ДНР, сообщил глава республики Денис Пушилин. РИА Новости, 24.07.2025
2025-07-24T22:55:00+03:00
2025-07-24T22:55:00+03:00
происшествия
донецкая народная республика
иловайск
горловка
денис пушилин
иван приходько
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 24 июл - РИА Новости. Ребенок получил ранения в результате детонации взрывоопасного предмета ВСУ в поселке Федоровка в ДНР, сообщил глава республики Денис Пушилин. "В поселке Федоровка городского округа Иловайск в результате детонации взрывоопасного предмета ранения средней степени тяжести получил мальчик 2013 года рождения", - написал Пушилин в Telegram-канале. Ранее мэр Горловки Иван Приходько сообщал, что при атаке дрона украинских войск ранения получила мирная жительница города. Пушилин уточнил. что женщина получила ранения средней степени тяжести, и всем пострадавшим оказывается медицинская помощь, Он добавил, что в результате киевской агрессии повреждения получили два жилых домостроения, здание управления труда и социальной защиты населения и магазин, а также автобус. "Со стороны вооруженных формирований Украины совершены 30 вооруженных атак. Применялись ударные БПЛА", - добавил Пушилин.
https://ria.ru/20250611/vsu-2022164750.html
донецкая народная республика
иловайск
горловка
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происшествия, донецкая народная республика, иловайск, горловка, денис пушилин, иван приходько, вооруженные силы украины
Происшествия, Донецкая Народная Республика, Иловайск, Горловка, Денис Пушилин, Иван Приходько, Вооруженные силы Украины
В ДНР ребенок получил ранения при детонации снаряда ВСУ

Пушилин: ребенок получил ранения при детонации взрывоопасного предмета в ДНР

© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
© РИА Новости / Антон Вергун
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ДОНЕЦК, 24 июл - РИА Новости. Ребенок получил ранения в результате детонации взрывоопасного предмета ВСУ в поселке Федоровка в ДНР, сообщил глава республики Денис Пушилин.
"В поселке Федоровка городского округа Иловайск в результате детонации взрывоопасного предмета ранения средней степени тяжести получил мальчик 2013 года рождения", - написал Пушилин в Telegram-канале.
Ранее мэр Горловки Иван Приходько сообщал, что при атаке дрона украинских войск ранения получила мирная жительница города. Пушилин уточнил. что женщина получила ранения средней степени тяжести, и всем пострадавшим оказывается медицинская помощь,
Он добавил, что в результате киевской агрессии повреждения получили два жилых домостроения, здание управления труда и социальной защиты населения и магазин, а также автобус.
"Со стороны вооруженных формирований Украины совершены 30 вооруженных атак. Применялись ударные БПЛА", - добавил Пушилин.
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ПроисшествияДонецкая Народная РеспубликаИловайскГорловкаДенис ПушилинИван ПриходькоВооруженные силы Украины
 
 
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