https://ria.ru/20250724/deti-2031066556.html

Всех детей, госпитализированных из лагеря под Саратовом, выписали

Всех детей, госпитализированных из лагеря под Саратовом, выписали - РИА Новости, 24.07.2025

Всех детей, госпитализированных из лагеря под Саратовом, выписали

Все дети, госпитализированные из детского лагеря в Саратовской области после вспышки в учреждении острой кишечной инфекции, выписаны из больницы, сообщили РИА... РИА Новости, 24.07.2025

2025-07-24T10:35:00+03:00

2025-07-24T10:35:00+03:00

2025-07-24T10:35:00+03:00

происшествия

саратовская область

пугачевский район

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

саратов

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САРАТОВ, 24 июл - РИА Новости. Все дети, госпитализированные из детского лагеря в Саратовской области после вспышки в учреждении острой кишечной инфекции, выписаны из больницы, сообщили РИА Новости в региональном минздраве. Управление Роспотребнадзора по области 18 июля сообщило, что вспышка острой кишечной инфекции зарегистрирована в детском лагере "Орленок" в Пугачевском районе, где заболели как дети, так и взрослые, проводится эпидемиологическое расследование. Прокуратура начала проверку информации об отравлении в лагере "Орленок". Следствие возбудило уголовное дело об отравлении воспитанников и сотрудников детского лагеря. "Все выписаны в удовлетворительном состоянии", - сказали в пресс-службе минздрава на вопрос о состоянии детей, госпитализированных с признаками кишечной инфекции из лагеря "Орленок". Региональное управление Роспотребнадзора уточняет, что у персонала и детей в лагере "Орленок" выявлена норовирусная инфекция. Эпидемиологическое расследование установило, что причиной послужили занос инфекции работниками и нарушения санитарно-гигиенических и противоэпидемических требований, что подтверждается результатами проведенных лабораторных исследований, выделением РНК норовируса из исследованного биологического материала.

https://ria.ru/20250722/sk-2030732002.html

саратовская область

пугачевский район

саратов

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происшествия, саратовская область, пугачевский район, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), саратов