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Всех детей, госпитализированных из лагеря под Саратовом, выписали - РИА Новости, 24.07.2025
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10:35 24.07.2025
https://ria.ru/20250724/deti-2031066556.html
Всех детей, госпитализированных из лагеря под Саратовом, выписали
Всех детей, госпитализированных из лагеря под Саратовом, выписали - РИА Новости, 24.07.2025
Всех детей, госпитализированных из лагеря под Саратовом, выписали
Все дети, госпитализированные из детского лагеря в Саратовской области после вспышки в учреждении острой кишечной инфекции, выписаны из больницы, сообщили РИА... РИА Новости, 24.07.2025
2025-07-24T10:35:00+03:00
2025-07-24T10:35:00+03:00
происшествия
саратовская область
пугачевский район
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
саратов
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САРАТОВ, 24 июл - РИА Новости. Все дети, госпитализированные из детского лагеря в Саратовской области после вспышки в учреждении острой кишечной инфекции, выписаны из больницы, сообщили РИА Новости в региональном минздраве. Управление Роспотребнадзора по области 18 июля сообщило, что вспышка острой кишечной инфекции зарегистрирована в детском лагере "Орленок" в Пугачевском районе, где заболели как дети, так и взрослые, проводится эпидемиологическое расследование. Прокуратура начала проверку информации об отравлении в лагере "Орленок". Следствие возбудило уголовное дело об отравлении воспитанников и сотрудников детского лагеря. "Все выписаны в удовлетворительном состоянии", - сказали в пресс-службе минздрава на вопрос о состоянии детей, госпитализированных с признаками кишечной инфекции из лагеря "Орленок". Региональное управление Роспотребнадзора уточняет, что у персонала и детей в лагере "Орленок" выявлена норовирусная инфекция. Эпидемиологическое расследование установило, что причиной послужили занос инфекции работниками и нарушения санитарно-гигиенических и противоэпидемических требований, что подтверждается результатами проведенных лабораторных исследований, выделением РНК норовируса из исследованного биологического материала.
https://ria.ru/20250722/sk-2030732002.html
саратовская область
пугачевский район
саратов
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происшествия, саратовская область, пугачевский район, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), саратов
Происшествия, Саратовская область, Пугачевский район, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Саратов
Всех детей, госпитализированных из лагеря под Саратовом, выписали

Врачи выписали всех детей, госпитализированных из лагеря под Саратовом

© РИА Новости / Таисия ВоронцоваМедицинский сотрудник в коридоре больницы
Медицинский сотрудник в коридоре больницы - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
© РИА Новости / Таисия Воронцова
Медицинский сотрудник в коридоре больницы. Архивное фото
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САРАТОВ, 24 июл - РИА Новости. Все дети, госпитализированные из детского лагеря в Саратовской области после вспышки в учреждении острой кишечной инфекции, выписаны из больницы, сообщили РИА Новости в региональном минздраве.
Управление Роспотребнадзора по области 18 июля сообщило, что вспышка острой кишечной инфекции зарегистрирована в детском лагере "Орленок" в Пугачевском районе, где заболели как дети, так и взрослые, проводится эпидемиологическое расследование. Прокуратура начала проверку информации об отравлении в лагере "Орленок". Следствие возбудило уголовное дело об отравлении воспитанников и сотрудников детского лагеря.
"Все выписаны в удовлетворительном состоянии", - сказали в пресс-службе минздрава на вопрос о состоянии детей, госпитализированных с признаками кишечной инфекции из лагеря "Орленок".
Региональное управление Роспотребнадзора уточняет, что у персонала и детей в лагере "Орленок" выявлена норовирусная инфекция. Эпидемиологическое расследование установило, что причиной послужили занос инфекции работниками и нарушения санитарно-гигиенических и противоэпидемических требований, что подтверждается результатами проведенных лабораторных исследований, выделением РНК норовируса из исследованного биологического материала.
Кухня в оздоровительном лагере в Челябинской области, где выявили острую кишечную инфекцию - РИА Новости, 1920, 22.07.2025
В Челябинской области у детей в лагере выявили острую кишечную инфекцию
22 июля, 22:48
 
ПроисшествияСаратовская областьПугачевский районФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Саратов
 
 
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