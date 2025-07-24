Рейтинг@Mail.ru
В суд поступило уголовное дело в отношении Лазаревой* - РИА Новости, 24.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:38 24.07.2025 (обновлено: 11:44 24.07.2025)
https://ria.ru/20250724/delo-2031091335.html
В суд поступило уголовное дело в отношении Лазаревой*
В суд поступило уголовное дело в отношении Лазаревой* - РИА Новости, 24.07.2025
В суд поступило уголовное дело в отношении Лазаревой*
Уголовное дело в отношении телеведущей Татьяны Лазаревой* об уклонении об исполнения обязанностей иностранного агента поступило в Пресненский суд Москвы,... РИА Новости, 24.07.2025
2025-07-24T11:38:00+03:00
2025-07-24T11:44:00+03:00
россия
происшествия
москва
татьяна лазарева
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0a/1958756955_0:0:3014:1695_1920x0_80_0_0_0fcfd181f0609dbdd1f4ec841f6b1973.jpg
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Уголовное дело в отношении телеведущей Татьяны Лазаревой* об уклонении об исполнения обязанностей иностранного агента поступило в Пресненский суд Москвы, сообщили РИА Новости в инстанции."Зарегистрировано уголовное дело по части 2 статьи 330.1 УК РФ в отношении Лазаревой* Т.Ю.", - сказали в суде.Дата рассмотрения не назначена.По вменяемой ей статье грозит до двух лет лишения свободы, в рамках дела Лазарева* заочно арестована.Лазарева* уже заочно осуждена на 6,5 лет колонии по делу об оправдании терроризма (часть 2 статьи 205.2 УК РФ). Ей также запретили на четыре года заниматься администрированием интернет-ресурсов. Согласно материалам, оглашенным в ходе заседания, Лазарева* в августе 2023 года в ходе интервью на одном из YouTube-каналов заявила о допустимости осуществления террористических атак в России.Телеведущая находится в международном розыске.* Физическое лицо, выполняющее в России функции иноагента.
https://ria.ru/20250716/shtraf-2029358307.html
https://ria.ru/20250715/treskunov-2029287918.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0a/1958756955_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_d96800e39172656b8492652b0d102f6e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, происшествия, москва, татьяна лазарева
Россия, Происшествия, Москва, Татьяна Лазарева
В суд поступило уголовное дело в отношении Лазаревой*

В суд поступило дело о нарушении закона об иноагентах в отношении Лазаревой

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкТатьяна Лазарева*
Татьяна Лазарева* - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Татьяна Лазарева*. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Уголовное дело в отношении телеведущей Татьяны Лазаревой* об уклонении об исполнения обязанностей иностранного агента поступило в Пресненский суд Москвы, сообщили РИА Новости в инстанции.
"Зарегистрировано уголовное дело по части 2 статьи 330.1 УК РФ в отношении Лазаревой* Т.Ю.", - сказали в суде.
Актриса Яна Троянова - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
Актрисе Трояновой* грозят штрафы за нарушение закона об иноагентах
16 июля, 03:26
Дата рассмотрения не назначена.
По вменяемой ей статье грозит до двух лет лишения свободы, в рамках дела Лазарева* заочно арестована.
Лазарева* уже заочно осуждена на 6,5 лет колонии по делу об оправдании терроризма (часть 2 статьи 205.2 УК РФ). Ей также запретили на четыре года заниматься администрированием интернет-ресурсов. Согласно материалам, оглашенным в ходе заседания, Лазарева* в августе 2023 года в ходе интервью на одном из YouTube-каналов заявила о допустимости осуществления террористических атак в России.
Телеведущая находится в международном розыске.
* Физическое лицо, выполняющее в России функции иноагента.
Семён Трескунов* - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
Актера Трескунова* оштрафовали за нарушение закона об иноагентах
15 июля, 17:15
 
РоссияПроисшествияМоскваТатьяна Лазарева
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала