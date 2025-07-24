https://ria.ru/20250724/delo-2031091335.html

В суд поступило уголовное дело в отношении Лазаревой*

В суд поступило уголовное дело в отношении Лазаревой* - РИА Новости, 24.07.2025

В суд поступило уголовное дело в отношении Лазаревой*

Уголовное дело в отношении телеведущей Татьяны Лазаревой* об уклонении об исполнения обязанностей иностранного агента поступило в Пресненский суд Москвы,... РИА Новости, 24.07.2025

2025-07-24T11:38:00+03:00

2025-07-24T11:38:00+03:00

2025-07-24T11:44:00+03:00

россия

происшествия

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татьяна лазарева

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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Уголовное дело в отношении телеведущей Татьяны Лазаревой* об уклонении об исполнения обязанностей иностранного агента поступило в Пресненский суд Москвы, сообщили РИА Новости в инстанции."Зарегистрировано уголовное дело по части 2 статьи 330.1 УК РФ в отношении Лазаревой* Т.Ю.", - сказали в суде.Дата рассмотрения не назначена.По вменяемой ей статье грозит до двух лет лишения свободы, в рамках дела Лазарева* заочно арестована.Лазарева* уже заочно осуждена на 6,5 лет колонии по делу об оправдании терроризма (часть 2 статьи 205.2 УК РФ). Ей также запретили на четыре года заниматься администрированием интернет-ресурсов. Согласно материалам, оглашенным в ходе заседания, Лазарева* в августе 2023 года в ходе интервью на одном из YouTube-каналов заявила о допустимости осуществления террористических атак в России.Телеведущая находится в международном розыске.* Физическое лицо, выполняющее в России функции иноагента.

https://ria.ru/20250716/shtraf-2029358307.html

https://ria.ru/20250715/treskunov-2029287918.html

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россия, происшествия, москва, татьяна лазарева