https://ria.ru/20250724/delo-2031061385.html

В Москве завели первое уголовное дело о дропперстве

В Москве завели первое уголовное дело о дропперстве - РИА Новости, 24.07.2025

В Москве завели первое уголовное дело о дропперстве

Злоумышленники перевели более миллиона рублей 52-летней москвичке, ее задержали по первому уголовному делу о дропперстве, сообщила официальный представитель МВД РИА Новости, 24.07.2025

2025-07-24T10:25:00+03:00

2025-07-24T10:25:00+03:00

2025-07-24T11:42:00+03:00

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МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Злоумышленники перевели более миллиона рублей 52-летней москвичке, ее задержали по первому уголовному делу о дропперстве, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк."Возбудили первое уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 187 УК России, о так называемом дропперстве — передаче своего банковского счета мошенникам", — сказала она.У женщины изъяли мобильные телефоны, компьютеры, банковские и сим-карты. По имеющимся данным, она нашла "подработку" в интернете, надеясь погасить долги. Отмечается, что она открыла счет индивидуального предпринимателя, на который незаконно перечислили более миллиона рублей. Данные о банковских операциях она передавала кураторам через мессенджер.Полиция и следователи устанавливают обстоятельств противоправной деятельности и проводят задержание соучастников.

https://ria.ru/20250704/dropper-2027141407.html

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Показания подозреваемой по делу о передаче банковского счета мошенникам Первое уголовное дело о дропперстве возбуждено в Москве. Задержана 52-летняя женщина, на чей счет злоумышленники перевели более миллиона рублей, сообщила представитель МВД Ирина Волк. Подозреваемая, надеясь погасить долги, нашла подработку в интернете. По указанию аферистов она открыла в одном из банков счет ИП, куда потом и зачислялись деньги, полученные преступным путем. Информацию о совершенных банковских операциях женщина передавала своим кураторам посредством мессенджера. Недавно Путин подписал закон об уголовной ответственности для дропперов. Так, документ устанавливает уголовное наказание до 3 лет лишения свободы для лиц, предоставляющих свои банковские реквизиты за вознаграждение, и до 6 лет для организаторов такой деятельности. 2025-07-24T10:25 true PT0M53S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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москва, общество, россия, ирина волк, происшествия, мошенничество, мошенники, дропперы