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Фигуранты дела о поставке некачественных сухпайков знакомятся с материалами - РИА Новости, 24.07.2025
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07:25 24.07.2025
https://ria.ru/20250724/delo-2031036115.html
Фигуранты дела о поставке некачественных сухпайков знакомятся с материалами
Фигуранты дела о поставке некачественных сухпайков знакомятся с материалами - РИА Новости, 24.07.2025
Фигуранты дела о поставке некачественных сухпайков знакомятся с материалами
Фигуранты уголовного дела о поставке некачественных сухпайков в ВС РФ знакомятся с материалами, сообщил в интервью РИА Новости председатель СК РФ Александр... РИА Новости, 24.07.2025
2025-07-24T07:25:00+03:00
2025-07-24T07:25:00+03:00
происшествия
россия
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 24 июл – РИА Новости. Фигуранты уголовного дела о поставке некачественных сухпайков в ВС РФ знакомятся с материалами, сообщил в интервью РИА Новости председатель СК РФ Александр Бастрыкин в преддверии Дня сотрудника органов следствия РФ. По его словам, следственные действия по уголовному делу генерального директора АО "Грязинский пищевой комбинат" Валерия Ковалевича, директора московского филиала этой компании Александра Михайленко и иных лиц завершены. По данным следствия, в 2021 – 2024 годах они похитили деньги Минобороны России, поставив в рамках госконтрактов индивидуальные рационы по завышенной стоимости и ненадлежащего качества. "Фигуранты в настоящее время знакомятся с материалами дела", - сказал Бастрыкин.
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происшествия, россия, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ)
Фигуранты дела о поставке некачественных сухпайков знакомятся с материалами

Бастрыкин: фигуранты дела о поставке сухпайков в ВС РФ знакомятся с материалами

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкТома уголовного дела
Тома уголовного дела - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 24 июл – РИА Новости. Фигуранты уголовного дела о поставке некачественных сухпайков в ВС РФ знакомятся с материалами, сообщил в интервью РИА Новости председатель СК РФ Александр Бастрыкин в преддверии Дня сотрудника органов следствия РФ.
По его словам, следственные действия по уголовному делу генерального директора АО "Грязинский пищевой комбинат" Валерия Ковалевича, директора московского филиала этой компании Александра Михайленко и иных лиц завершены.
По данным следствия, в 2021 – 2024 годах они похитили деньги Минобороны России, поставив в рамках госконтрактов индивидуальные рационы по завышенной стоимости и ненадлежащего качества.
"Фигуранты в настоящее время знакомятся с материалами дела", - сказал Бастрыкин.
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