https://ria.ru/20250724/delo-2031036115.html

Фигуранты дела о поставке некачественных сухпайков знакомятся с материалами

Фигуранты дела о поставке некачественных сухпайков знакомятся с материалами - РИА Новости, 24.07.2025

Фигуранты дела о поставке некачественных сухпайков знакомятся с материалами

Фигуранты уголовного дела о поставке некачественных сухпайков в ВС РФ знакомятся с материалами, сообщил в интервью РИА Новости председатель СК РФ Александр... РИА Новости, 24.07.2025

2025-07-24T07:25:00+03:00

2025-07-24T07:25:00+03:00

2025-07-24T07:25:00+03:00

происшествия

россия

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 24 июл – РИА Новости. Фигуранты уголовного дела о поставке некачественных сухпайков в ВС РФ знакомятся с материалами, сообщил в интервью РИА Новости председатель СК РФ Александр Бастрыкин в преддверии Дня сотрудника органов следствия РФ. По его словам, следственные действия по уголовному делу генерального директора АО "Грязинский пищевой комбинат" Валерия Ковалевича, директора московского филиала этой компании Александра Михайленко и иных лиц завершены. По данным следствия, в 2021 – 2024 годах они похитили деньги Минобороны России, поставив в рамках госконтрактов индивидуальные рационы по завышенной стоимости и ненадлежащего качества. "Фигуранты в настоящее время знакомятся с материалами дела", - сказал Бастрыкин.

https://ria.ru/20241217/sukhpayki-1989580800.html

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происшествия, россия, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)