https://ria.ru/20250724/chukotka-2031027345.html

Депутата на Чукотке будут судить за гибель пассажира лодки на реке

Депутата на Чукотке будут судить за гибель пассажира лодки на реке - РИА Новости, 24.07.2025

Депутата на Чукотке будут судить за гибель пассажира лодки на реке

Депутата сельского поселения Ламутское Чукотского автономного округа будут судить по обвинению в том, что он пьяным управлял моторной лодкой на реке и... РИА Новости, 24.07.2025

2025-07-24T04:36:00+03:00

2025-07-24T04:36:00+03:00

2025-07-24T04:36:00+03:00

происшествия

чукотский автономный округ

анадырь

дальневосточная транспортная прокуратура

чукотка

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145574_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_05ef464980645948d183db4495a46b2e.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 24 июл – РИА Новости. Депутата сельского поселения Ламутское Чукотского автономного округа будут судить по обвинению в том, что он пьяным управлял моторной лодкой на реке и спровоцировал гибель пассажира, сообщил РИА Новости представитель Дальневосточной транспортной прокуратуры. "По версии следствия, в сентябре прошлого года обвиняемый с приятелем отправились на моторной лодке "Обь" по реке Анадырь в Анадырском муниципальном районе на охоту. Управляя маломерным судном в состоянии алкогольного опьянения и игнорируя правила безопасного движения на водном транспорте, мужчина совершил наезд на подводное препятствие, повлекший падение за борт судна 29-летнего пассажира, который впоследствии утонул", - сообщили в ведомстве. На 31-летнего депутата Совета депутатов сельского поселения Ламутское Чукотского автономного округа пятого созыва возбуждено дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта лицом, управляющим маломерным судном, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека". "Уголовное дело направлено в Анадырский районный суд Чукотского автономного округа для рассмотрения по существу", - добавили в ведомстве.

https://ria.ru/20250714/burjatija-2028932115.html

https://ria.ru/20250511/lodki--2016330055.html

чукотский автономный округ

анадырь

чукотка

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, чукотский автономный округ, анадырь, дальневосточная транспортная прокуратура, чукотка