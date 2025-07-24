https://ria.ru/20250724/chukotka-2031027345.html
Депутата на Чукотке будут судить за гибель пассажира лодки на реке
Депутата на Чукотке будут судить за гибель пассажира лодки на реке - РИА Новости, 24.07.2025
Депутата на Чукотке будут судить за гибель пассажира лодки на реке
Депутата сельского поселения Ламутское Чукотского автономного округа будут судить по обвинению в том, что он пьяным управлял моторной лодкой на реке и... РИА Новости, 24.07.2025
2025-07-24T04:36:00+03:00
2025-07-24T04:36:00+03:00
2025-07-24T04:36:00+03:00
происшествия
чукотский автономный округ
анадырь
дальневосточная транспортная прокуратура
чукотка
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ВЛАДИВОСТОК, 24 июл – РИА Новости. Депутата сельского поселения Ламутское Чукотского автономного округа будут судить по обвинению в том, что он пьяным управлял моторной лодкой на реке и спровоцировал гибель пассажира, сообщил РИА Новости представитель Дальневосточной транспортной прокуратуры. "По версии следствия, в сентябре прошлого года обвиняемый с приятелем отправились на моторной лодке "Обь" по реке Анадырь в Анадырском муниципальном районе на охоту. Управляя маломерным судном в состоянии алкогольного опьянения и игнорируя правила безопасного движения на водном транспорте, мужчина совершил наезд на подводное препятствие, повлекший падение за борт судна 29-летнего пассажира, который впоследствии утонул", - сообщили в ведомстве. На 31-летнего депутата Совета депутатов сельского поселения Ламутское Чукотского автономного округа пятого созыва возбуждено дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта лицом, управляющим маломерным судном, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека". "Уголовное дело направлено в Анадырский районный суд Чукотского автономного округа для рассмотрения по существу", - добавили в ведомстве.
https://ria.ru/20250714/burjatija-2028932115.html
https://ria.ru/20250511/lodki--2016330055.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, чукотский автономный округ, анадырь, дальневосточная транспортная прокуратура, чукотка
Происшествия, Чукотский автономный округ, Анадырь, Дальневосточная транспортная прокуратура, Чукотка
Депутата на Чукотке будут судить за гибель пассажира лодки на реке
На Чукотке депутата будут судить за пьяное управление лодкой и гибель пассажира