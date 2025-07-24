https://ria.ru/20250724/cherepanova-2031179288.html

Умерла режиссер Лиана Черепанова

Умерла режиссер Лиана Черепанова - РИА Новости, 24.07.2025

Умерла режиссер Лиана Черепанова

Режиссер документального кино, член Союза кинематографистов России Лиана Черепанова скончалась на 96-м году жизни, сообщается в четверг в Telegram-канале Союза... РИА Новости, 24.07.2025

2025-07-24T15:51:00+03:00

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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Режиссер документального кино, член Союза кинематографистов России Лиана Черепанова скончалась на 96-м году жизни, сообщается в четверг в Telegram-канале Союза кинематографистов РФ. "Девятнадцатого июля 2025 года на 96-м году жизни скончалась режиссер документального кино, член Союза кинематографистов России Черепанова Лиана Николаевна (1929-2025)... Светлая память", - говорится в сообщении. Черепанова была принята лаборанткой на "Восточно-Сибирскую студию кинохроники", когда ей было 18 лет. Она отдала работе на студии почти полвека своей жизни. Сняла более 50 документальных и научно-популярных фильмов, смонтировала более 300 киножурналов "Восточная Сибирь", из них 48 спецвыпусков. За многолетнюю работу Черепанова была награждена различными почётными грамотами Госкино РСФСР и Госкино СССР, ЦК профсоюза работников культуры, а также юбилейной медалью "За добросовестный труд", медалями "За трудовое отличие" и "Ветеран труда". Черепанова носит звания "Отличник кинематографии СССР" и "Заслуженный работник культуры РФ".

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россия, рсфср, ссср, лиана черепанова