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Умерла режиссер Лиана Черепанова - РИА Новости, 24.07.2025
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Культура
 
15:51 24.07.2025
https://ria.ru/20250724/cherepanova-2031179288.html
Умерла режиссер Лиана Черепанова
Умерла режиссер Лиана Черепанова - РИА Новости, 24.07.2025
Умерла режиссер Лиана Черепанова
Режиссер документального кино, член Союза кинематографистов России Лиана Черепанова скончалась на 96-м году жизни, сообщается в четверг в Telegram-канале Союза... РИА Новости, 24.07.2025
2025-07-24T15:51:00+03:00
2025-07-24T15:51:00+03:00
культура
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Режиссер документального кино, член Союза кинематографистов России Лиана Черепанова скончалась на 96-м году жизни, сообщается в четверг в Telegram-канале Союза кинематографистов РФ. "Девятнадцатого июля 2025 года на 96-м году жизни скончалась режиссер документального кино, член Союза кинематографистов России Черепанова Лиана Николаевна (1929-2025)... Светлая память", - говорится в сообщении. Черепанова была принята лаборанткой на "Восточно-Сибирскую студию кинохроники", когда ей было 18 лет. Она отдала работе на студии почти полвека своей жизни. Сняла более 50 документальных и научно-популярных фильмов, смонтировала более 300 киножурналов "Восточная Сибирь", из них 48 спецвыпусков. За многолетнюю работу Черепанова была награждена различными почётными грамотами Госкино РСФСР и Госкино СССР, ЦК профсоюза работников культуры, а также юбилейной медалью "За добросовестный труд", медалями "За трудовое отличие" и "Ветеран труда". Черепанова носит звания "Отличник кинематографии СССР" и "Заслуженный работник культуры РФ".
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россия, рсфср, ссср, лиана черепанова
Культура, Россия, РСФСР, СССР, Лиана Черепанова
Умерла режиссер Лиана Черепанова

Лиана Черепанова умерла в возрасте 95 лет

© Фото : Союз кинематографистов РоссииРежиссер документального кино Лиана Черепанова
Режиссер документального кино Лиана Черепанова - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
© Фото : Союз кинематографистов России
Режиссер документального кино Лиана Черепанова. Архивное фото
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Режиссер документального кино, член Союза кинематографистов России Лиана Черепанова скончалась на 96-м году жизни, сообщается в четверг в Telegram-канале Союза кинематографистов РФ.
"Девятнадцатого июля 2025 года на 96-м году жизни скончалась режиссер документального кино, член Союза кинематографистов России Черепанова Лиана Николаевна (1929-2025)... Светлая память", - говорится в сообщении.
© Фото : Иркутский областной кинофондРежиссер документального кино Лиана Черепанова
Режиссер документального кино Лиана Черепанова - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
© Фото : Иркутский областной кинофонд
Режиссер документального кино Лиана Черепанова
Черепанова была принята лаборанткой на "Восточно-Сибирскую студию кинохроники", когда ей было 18 лет. Она отдала работе на студии почти полвека своей жизни. Сняла более 50 документальных и научно-популярных фильмов, смонтировала более 300 киножурналов "Восточная Сибирь", из них 48 спецвыпусков.
За многолетнюю работу Черепанова была награждена различными почётными грамотами Госкино РСФСР и Госкино СССР, ЦК профсоюза работников культуры, а также юбилейной медалью "За добросовестный труд", медалями "За трудовое отличие" и "Ветеран труда". Черепанова носит звания "Отличник кинематографии СССР" и "Заслуженный работник культуры РФ".
 
КультураРоссияРСФСРСССРЛиана Черепанова
 
 
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