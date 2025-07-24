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На Кубани объявили опасность атаки БПЛА
На Кубани объявили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 24.07.2025
На Кубани объявили опасность атаки БПЛА
Беспилотная опасность объявлена на территории Краснодарского края, сообщается в приложении МЧС России. РИА Новости, 24.07.2025
2025-07-24T23:25:00+03:00
2025-07-24T23:25:00+03:00
2025-07-24T23:25:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
краснодарский край
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Беспилотная опасность объявлена на территории Краснодарского края, сообщается в приложении МЧС России. "На территории края объявлена "Беспилотная опасность". Существует угроза падения беспилотных летательных аппаратов", - говорится в сообщении. В оповещении МЧС призвали граждан отойти от окон и найти ближайшее укрытие без стекол, при падении БПЛА звонить 112.
https://ria.ru/20250724/ataka-2031047662.html
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происшествия, краснодарский край, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Краснодарский край, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
На Кубани объявили опасность атаки БПЛА
МЧС: на территории Краснодарского края объявлена беспилотная опасность