https://ria.ru/20250724/bpla--2031068743.html

При ударе БПЛА в Запорожской области пострадали три человека

При ударе БПЛА в Запорожской области пострадали три человека - РИА Новости, 24.07.2025

При ударе БПЛА в Запорожской области пострадали три человека

Три человека получили осколочные ранения при ударе БПЛА возле города Васильевки Запорожской области, сообщает министерство здравоохранения региона. РИА Новости, 24.07.2025

2025-07-24T10:40:00+03:00

2025-07-24T10:40:00+03:00

2025-07-24T10:41:00+03:00

запорожская область

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл – РИА Новости. Три человека получили осколочные ранения при ударе БПЛА возле города Васильевки Запорожской области, сообщает министерство здравоохранения региона. "В результате удара БПЛА возле Васильевки пострадали три мирных жителя. С осколочными ранениями различной степени тяжести доставлены в местную больницу", - говорится в сообщении. По данным министерства, вся необходимая медицинская помощь раненым оказана в полном объеме.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

запорожская область

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2025

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запорожская область, происшествия