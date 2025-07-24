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При ударе БПЛА в Запорожской области пострадали три человека
При ударе БПЛА в Запорожской области пострадали три человека - РИА Новости, 24.07.2025
При ударе БПЛА в Запорожской области пострадали три человека
Три человека получили осколочные ранения при ударе БПЛА возле города Васильевки Запорожской области, сообщает министерство здравоохранения региона. РИА Новости, 24.07.2025
2025-07-24T10:40:00+03:00
2025-07-24T10:40:00+03:00
2025-07-24T10:41:00+03:00
запорожская область
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл – РИА Новости. Три человека получили осколочные ранения при ударе БПЛА возле города Васильевки Запорожской области, сообщает министерство здравоохранения региона. "В результате удара БПЛА возле Васильевки пострадали три мирных жителя. С осколочными ранениями различной степени тяжести доставлены в местную больницу", - говорится в сообщении. По данным министерства, вся необходимая медицинская помощь раненым оказана в полном объеме.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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запорожская область, происшествия
Запорожская область, Происшествия
При ударе БПЛА в Запорожской области пострадали три человека
Три человека пострадали при ударе БПЛА возле запорожской Васильевки