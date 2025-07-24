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Следствие попросило арестовать экс-замгубернатора Челябинской области - РИА Новости, 24.07.2025
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15:56 24.07.2025
https://ria.ru/20250724/bogashov-2031182981.html
Следствие попросило арестовать экс-замгубернатора Челябинской области
Следствие попросило арестовать экс-замгубернатора Челябинской области - РИА Новости, 24.07.2025
Следствие попросило арестовать экс-замгубернатора Челябинской области
Следствие просит Басманный суд Москвы арестовать бывшего замгубернатора Челябинской области Александра Богашова по делу о превышении должностных полномочий,... РИА Новости, 24.07.2025
2025-07-24T15:56:00+03:00
2025-07-24T15:56:00+03:00
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Следствие просит Басманный суд Москвы арестовать бывшего замгубернатора Челябинской области Александра Богашова по делу о превышении должностных полномочий, сообщили РИА Новости в инстанции. "Поступил материал об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Богашова", - сказали в суде. Ранее в правоохранительных органах региона РИА Новости сообщили о задержании Богашова, а также управделами губернатора и правительства области Романа Менжинского и министра имущества региона Эльдара Белоусова по делу о превышении полномочий при строительстве оздоровительного комплекса (часть 3 статьи 286 УК РФ). Следствие также просит об аресте Менжинского и Белоусова, добавили в суде. По данным правоохранителей, должностными лицами через подконтрольного директора строительной компании организовано незаконное строительство оздоровительного комплекса на территории резиденции губернатора Челябинской области на общую сумму более 50 миллионов рублей. Был организован фиктивный документооборот.
https://ria.ru/20250718/sud-2029996070.html
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челябинская область, россия, москва, общество
Челябинская область, Россия, Москва, Общество
Следствие попросило арестовать экс-замгубернатора Челябинской области

Следствие просит суд арестовать экс-замгубернатора Челябинской области Богашова

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Следствие просит Басманный суд Москвы арестовать бывшего замгубернатора Челябинской области Александра Богашова по делу о превышении должностных полномочий, сообщили РИА Новости в инстанции.
"Поступил материал об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Богашова", - сказали в суде.
Денис Алексеев - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
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18 июля, 16:07
Ранее в правоохранительных органах региона РИА Новости сообщили о задержании Богашова, а также управделами губернатора и правительства области Романа Менжинского и министра имущества региона Эльдара Белоусова по делу о превышении полномочий при строительстве оздоровительного комплекса (часть 3 статьи 286 УК РФ).
Следствие также просит об аресте Менжинского и Белоусова, добавили в суде.
По данным правоохранителей, должностными лицами через подконтрольного директора строительной компании организовано незаконное строительство оздоровительного комплекса на территории резиденции губернатора Челябинской области на общую сумму более 50 миллионов рублей. Был организован фиктивный документооборот.
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18 июля, 10:50
 
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