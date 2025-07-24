Рейтинг@Mail.ru
Тайский чиновник рассказал о боестолкновениях с Камбоджей - РИА Новости, 24.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:37 24.07.2025 (обновлено: 10:05 24.07.2025)
https://ria.ru/20250724/boestolknoveniya--2031040593.html
Тайский чиновник рассказал о боестолкновениях с Камбоджей
Тайский чиновник рассказал о боестолкновениях с Камбоджей - РИА Новости, 24.07.2025
Тайский чиновник рассказал о боестолкновениях с Камбоджей
Боестолкновения Таиланда с Камбоджей происходили по меньшей мере в шести локациях, передает агентство Рейтер со ссылкой на официального представителя тайского... РИА Новости, 24.07.2025
2025-07-24T08:37:00+03:00
2025-07-24T10:05:00+03:00
в мире
камбоджа
таиланд
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/18/2031053313_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_238f9c58ee7fa17bc0ed640471af2030.jpg
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Боестолкновения Таиланда с Камбоджей происходили по меньшей мере в шести локациях, передает агентство Рейтер со ссылкой на официального представителя тайского правительственного Временного центра по обеспечению безопасности на границе с Камбоджей контр-адмирала Сурасана Конгсири.По словам Конгсири, Таиланд закрывает все пограничные пункты на границе с Камбоджей на фоне эскалации.
https://ria.ru/20250724/tailand-2031040818.html
камбоджа
таиланд
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Столкновения на границе Таиланда и Камбоджи
Столкновения на границе Таиланда и Камбоджи
2025-07-24T08:37
true
PT0M31S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/18/2031053313_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_7aa1435f897f6be1c2c436577a7ac80d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, камбоджа, таиланд
В мире, Камбоджа, Таиланд
Тайский чиновник рассказал о боестолкновениях с Камбоджей

Тайский чиновник Конгсири: боестолкновения с Камбоджей произошли в 6 локациях

Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Боестолкновения Таиланда с Камбоджей происходили по меньшей мере в шести локациях, передает агентство Рейтер со ссылкой на официального представителя тайского правительственного Временного центра по обеспечению безопасности на границе с Камбоджей контр-адмирала Сурасана Конгсири.
По словам Конгсири, Таиланд закрывает все пограничные пункты на границе с Камбоджей на фоне эскалации.
Столкновения на границе Таиланда и Камбоджи - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
Таиланд обвинил Камбоджу в ударах "Градами" по гражданским
Вчера, 08:42
 
В миреКамбоджаТаиланд
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала