https://ria.ru/20250724/boestolknoveniya--2031040593.html
Тайский чиновник рассказал о боестолкновениях с Камбоджей
Тайский чиновник рассказал о боестолкновениях с Камбоджей - РИА Новости, 24.07.2025
Тайский чиновник рассказал о боестолкновениях с Камбоджей
Боестолкновения Таиланда с Камбоджей происходили по меньшей мере в шести локациях, передает агентство Рейтер со ссылкой на официального представителя тайского... РИА Новости, 24.07.2025
2025-07-24T08:37:00+03:00
2025-07-24T08:37:00+03:00
2025-07-24T10:05:00+03:00
в мире
камбоджа
таиланд
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Боестолкновения Таиланда с Камбоджей происходили по меньшей мере в шести локациях, передает агентство Рейтер со ссылкой на официального представителя тайского правительственного Временного центра по обеспечению безопасности на границе с Камбоджей контр-адмирала Сурасана Конгсири.По словам Конгсири, Таиланд закрывает все пограничные пункты на границе с Камбоджей на фоне эскалации.
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Столкновения на границе Таиланда и Камбоджи
Столкновения на границе Таиланда и Камбоджи
2025-07-24T08:37
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в мире, камбоджа, таиланд
В мире, Камбоджа, Таиланд
Тайский чиновник рассказал о боестолкновениях с Камбоджей
Тайский чиновник Конгсири: боестолкновения с Камбоджей произошли в 6 локациях