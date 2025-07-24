https://ria.ru/20250724/boestolknoveniya--2031040593.html

Тайский чиновник рассказал о боестолкновениях с Камбоджей

Тайский чиновник рассказал о боестолкновениях с Камбоджей - РИА Новости, 24.07.2025

Тайский чиновник рассказал о боестолкновениях с Камбоджей

Боестолкновения Таиланда с Камбоджей происходили по меньшей мере в шести локациях, передает агентство Рейтер со ссылкой на официального представителя тайского... РИА Новости, 24.07.2025

2025-07-24T08:37:00+03:00

2025-07-24T08:37:00+03:00

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в мире

камбоджа

таиланд

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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Боестолкновения Таиланда с Камбоджей происходили по меньшей мере в шести локациях, передает агентство Рейтер со ссылкой на официального представителя тайского правительственного Временного центра по обеспечению безопасности на границе с Камбоджей контр-адмирала Сурасана Конгсири.По словам Конгсири, Таиланд закрывает все пограничные пункты на границе с Камбоджей на фоне эскалации.

https://ria.ru/20250724/tailand-2031040818.html

камбоджа

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Столкновения на границе Таиланда и Камбоджи Столкновения на границе Таиланда и Камбоджи 2025-07-24T08:37 true PT0M31S

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в мире, камбоджа, таиланд