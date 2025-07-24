https://ria.ru/20250724/blagoveschensk-2031109760.html

На борту потерпевшего крушение Ан-24 летела семья с маленьким ребенком

На борту потерпевшего крушение Ан-24 летела семья с маленьким ребенком - РИА Новости, 24.07.2025

На борту потерпевшего крушение Ан-24 летела семья с маленьким ребенком

Супруги Сергей и Наталия Шиян с маленькой дочкой летели из Благовещенска в Тынду к родным на самолете Ан-24, который разбился в четверг, рассказала РИА Новости... РИА Новости, 24.07.2025

2025-07-24T12:35:00+03:00

2025-07-24T12:35:00+03:00

2025-07-24T13:45:00+03:00

происшествия

тында

благовещенск

хабаровск

следственный комитет россии (ск рф)

ан-24

крушение ан-24 в приамурье

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ВЛАДИВОСТОК, 24 июл - РИА Новости. Супруги Сергей и Наталия Шиян с маленькой дочкой летели из Благовещенска в Тынду к родным на самолете Ан-24, который разбился в четверг, рассказала РИА Новости мать Сергея Людмила Шиян. "Это мой сын, невестка. С ними их маленькая девочка, 1,5 года. Летели в Тынду из Благовещенска, сидели вместе", - сказала собеседница. По ее словам, сами они из Хабаровска. В Благовещенске гостили три дня, потом полетели к родителям невестки. Шиян, плача, добавила, что еще надеется, что они сели на другой самолет. На борту Ан-24, который пропал радаров, когда летел из Благовещенска в Тынду, было 43 пассажира, включая 5 детей, и 6 членов экипажа. По данным СК и прокуратуры, самолет пропал, уйдя на второй круг при посадке в Тынде. Обломки самолета обнаружены в 15 километрах от Тынды в лесистой местности. Выживших, по предварительной информации экстренных служб, нет. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшем смерть людей.

https://ria.ru/20250724/krushenie-2031109441.html

тында

благовещенск

хабаровск

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происшествия, тында, благовещенск, хабаровск, следственный комитет россии (ск рф), ан-24, крушение ан-24 в приамурье