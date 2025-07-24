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Украинский дрон ударил по гражданскому автомобилю в ДНР

Украинский дрон ударил по гражданскому автомобилю в ДНР - РИА Новости, 24.07.2025

Украинский дрон ударил по гражданскому автомобилю в ДНР

Украинский беспилотник нанес удар по гражданскому автомобилю в Горловке в ДНР, сообщил мэр города Иван Приходько, не пояснив подробностей атаки. РИА Новости, 24.07.2025

2025-07-24T16:02:00+03:00

2025-07-24T16:02:00+03:00

2025-07-24T16:02:00+03:00

горловка

донецкая народная республика

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стирол

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ДОНЕЦК, 24 июл – РИА Новости. Украинский беспилотник нанес удар по гражданскому автомобилю в Горловке в ДНР, сообщил мэр города Иван Приходько, не пояснив подробностей атаки. "Украинские террористы нанесли удар дроном по гражданскому автомобилю в Никитовском районе Горловки", - говорится в Telegram-канале мэра. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка. В городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта на Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

горловка

донецкая народная республика

донецк

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горловка, донецкая народная республика, донецк, иван приходько, стирол, происшествия