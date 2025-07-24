https://ria.ru/20250724/benzin-2031200795.html
Источник: власти готовят полный запрет экспорта бензина на август
Источник: власти готовят полный запрет экспорта бензина на август - РИА Новости, 24.07.2025
Источник: власти готовят полный запрет экспорта бензина на август
Российские власти готовятся ввести полный запрет (и для производителей, и для непроизводителей) на экспорт бензина из России пока только на август, сообщил РИА... РИА Новости, 24.07.2025
2025-07-24T16:50:00+03:00
2025-07-24T16:50:00+03:00
2025-07-24T16:50:00+03:00
россия
экономика
александр новак
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Российские власти готовятся ввести полный запрет (и для производителей, и для непроизводителей) на экспорт бензина из России пока только на август, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ходом обсуждения. Продлевать ли запрет на сентябрь - будет решаться позднее, добавил собеседник агентства. Ранее в июле источник РИА Новости сообщал, что власти изучают возможность в случае резкого роста цен ввести на август-сентябрь запрет на экспорт бензина, который бы распространялся и на нефтяников. По словам источника, профильные ведомства технически готовы к запрету, но пока продолжат мониторить ситуацию. Позднее, в середине июля, вице-премьер РФ Александр Новак заявил журналистам, что не исключает полного запрета экспорта бензина в августе-сентябре, если "того потребует ситуация". Решение будет в ближайшие дни, говорил он. Эмбарго на экспорт бензина из России для непроизводителей (трейдеров, нефтебаз и организаций с производственной мощностью менее 1 миллиона тонн топлива в год) действует с 1 марта по 31 августа. Первоначально запрет на вывоз бензина за рубеж, кроме стран ЕАЭС, действовал в РФ с 1 марта по 31 августа 2024 года, однако 20 мая он был приостановлен, а осенью возобновлен. Затем кабмин сделал исключение для крупных нефтеперерабатывающих заводов.
https://ria.ru/20250724/benzin-2031172301.html
https://ria.ru/20250626/benzin-2025577555.html
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россия, экономика, александр новак, евразийский экономический союз
Россия, Экономика, Александр Новак, Евразийский экономический союз
Источник: власти готовят полный запрет экспорта бензина на август
Российские власти готовят полный запрет экспорта бензина пока только на август