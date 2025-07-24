Рейтинг@Mail.ru
Источник: власти готовят полный запрет экспорта бензина на август - РИА Новости, 24.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:50 24.07.2025
https://ria.ru/20250724/benzin-2031200795.html
Источник: власти готовят полный запрет экспорта бензина на август
Источник: власти готовят полный запрет экспорта бензина на август - РИА Новости, 24.07.2025
Источник: власти готовят полный запрет экспорта бензина на август
Российские власти готовятся ввести полный запрет (и для производителей, и для непроизводителей) на экспорт бензина из России пока только на август, сообщил РИА... РИА Новости, 24.07.2025
2025-07-24T16:50:00+03:00
2025-07-24T16:50:00+03:00
россия
экономика
александр новак
евразийский экономический союз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/18/2025104446_0:227:2833:1821_1920x0_80_0_0_ca498d1cf24cb8d1f6c183e4e85eca3b.jpg
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Российские власти готовятся ввести полный запрет (и для производителей, и для непроизводителей) на экспорт бензина из России пока только на август, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ходом обсуждения. Продлевать ли запрет на сентябрь - будет решаться позднее, добавил собеседник агентства. Ранее в июле источник РИА Новости сообщал, что власти изучают возможность в случае резкого роста цен ввести на август-сентябрь запрет на экспорт бензина, который бы распространялся и на нефтяников. По словам источника, профильные ведомства технически готовы к запрету, но пока продолжат мониторить ситуацию. Позднее, в середине июля, вице-премьер РФ Александр Новак заявил журналистам, что не исключает полного запрета экспорта бензина в августе-сентябре, если "того потребует ситуация". Решение будет в ближайшие дни, говорил он. Эмбарго на экспорт бензина из России для непроизводителей (трейдеров, нефтебаз и организаций с производственной мощностью менее 1 миллиона тонн топлива в год) действует с 1 марта по 31 августа. Первоначально запрет на вывоз бензина за рубеж, кроме стран ЕАЭС, действовал в РФ с 1 марта по 31 августа 2024 года, однако 20 мая он был приостановлен, а осенью возобновлен. Затем кабмин сделал исключение для крупных нефтеперерабатывающих заводов.
https://ria.ru/20250724/benzin-2031172301.html
https://ria.ru/20250626/benzin-2025577555.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/18/2025104446_52:0:2781:2047_1920x0_80_0_0_e08b6915262b158987a724897efbe0b2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, экономика, александр новак, евразийский экономический союз
Россия, Экономика, Александр Новак, Евразийский экономический союз
Источник: власти готовят полный запрет экспорта бензина на август

Российские власти готовят полный запрет экспорта бензина пока только на август

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкЗаправки в Москве
Заправки в Москве - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Заправки в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Российские власти готовятся ввести полный запрет (и для производителей, и для непроизводителей) на экспорт бензина из России пока только на август, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ходом обсуждения.
Продлевать ли запрет на сентябрь - будет решаться позднее, добавил собеседник агентства.
Деньги на оплату топлива в руке мужчины на АЗС - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
Биржевая цена бензина Аи-95 в России подбирается к рекорду 2023 года
Вчера, 15:24
Ранее в июле источник РИА Новости сообщал, что власти изучают возможность в случае резкого роста цен ввести на август-сентябрь запрет на экспорт бензина, который бы распространялся и на нефтяников. По словам источника, профильные ведомства технически готовы к запрету, но пока продолжат мониторить ситуацию.
Позднее, в середине июля, вице-премьер РФ Александр Новак заявил журналистам, что не исключает полного запрета экспорта бензина в августе-сентябре, если "того потребует ситуация". Решение будет в ближайшие дни, говорил он.
Эмбарго на экспорт бензина из России для непроизводителей (трейдеров, нефтебаз и организаций с производственной мощностью менее 1 миллиона тонн топлива в год) действует с 1 марта по 31 августа.
Первоначально запрет на вывоз бензина за рубеж, кроме стран ЕАЭС, действовал в РФ с 1 марта по 31 августа 2024 года, однако 20 мая он был приостановлен, а осенью возобновлен. Затем кабмин сделал исключение для крупных нефтеперерабатывающих заводов.
Заправки в Москве - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
В ФАС оценили темпы роста цен на бензин
26 июня, 15:17
 
РоссияЭкономикаАлександр НовакЕвразийский экономический союз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала