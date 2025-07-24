https://ria.ru/20250724/benzin-2031172301.html

Биржевая цена бензина Аи-95 в России подбирается к рекорду 2023 года

Биржевая цена бензина Аи-95 в России подбирается к рекорду 2023 года - РИА Новости, 24.07.2025

Биржевая цена бензина Аи-95 в России подбирается к рекорду 2023 года

Стоимость бензина Аи-95 на Петербургской бирже в четверг выросла на 0,41%, до 76 330 рублей за тонну, марка все ближе подходит к историческому ценовому рекорду... РИА Новости, 24.07.2025

2025-07-24T15:24:00+03:00

2025-07-24T15:24:00+03:00

2025-07-24T15:24:00+03:00

россия

александр новак

евразийский экономический союз

аи-92

аи-95

экономика

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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Стоимость бензина Аи-95 на Петербургской бирже в четверг выросла на 0,41%, до 76 330 рублей за тонну, марка все ближе подходит к историческому ценовому рекорду в 76 876 рублей за тонну, который был достигнут 7 сентября 2023 года, то есть осталось подорожать всего на 0,7%, следует из материалов торгов. В то же время цена бензина Аи-92 по территориальному индексу Европейской части России в четверг снизилась на 0,45% - до 66 301 рублей за тонну. При этом вчера она превысила "психологическую отметку" - была выше уровня, при сохранении которого в течение месяца демпферные выплаты нефтяникам бы обнулились. Летнее дизельное топливо также снизилось в цене по итогам сессии - на 0,17%, до 58 509 рублей за тонну. Авиакеросин подорожал на 2,75%, до 71 843 рублей, мазут - на 3,08%, до 25 355 рублей, а сжиженные углеводородные газы (СУГи) - на 3,16%, до 18 192 рублей за тонну. Демпфирующий механизм был создан для сдерживания внутренних цен на топливо. Если экспортная цена бензина и дизтоплива выше условной внутрироссийской (индикативной), то государство компенсирует компаниям часть этой разницы, чтобы они не повышали цены в РФ. А если российские цены выше экспортных, то нефтяники делятся с государством частью своей прибыли от внутренних продаж топлива. Индикативная биржевая цена в текущем году составляет 60 450 рублей за тонну для бензина Аи-92 и 57 200 рублей для дизтоплива. Если среднемесячная цена на бирже выше на 10% и 20% соответственно, демпферные выплаты государством не осуществляются. Следовательно, для получения компенсаций компании должны продавать бензин Аи-92 и дизтопливо в среднем не дороже 66 495 и 68 640 рублей за тонну. Вице-премьер РФ Александр Новак 11 июля не исключил полного запрета на экспорт бензина в августе-сентябре, если "того потребует ситуация". Решение будет принято в ближайшие дни, уточнял он. Эмбарго на экспорт бензина из России для непроизводителей (трейдеров, нефтебаз и организаций с производственной мощностью менее 1 миллиона тонн топлива в год) действует с 1 марта по 31 августа. Первоначально запрет на вывоз бензина за рубеж, кроме стран ЕАЭС, действовал в РФ с 1 марта по 31 августа 2024 года, однако 20 мая он был приостановлен, а осенью возобновлен. Затем кабмин сделал исключение для крупных нефтеперерабатывающих заводов.

https://ria.ru/20250717/tatarstan-2029700962.html

https://ria.ru/20250709/pravitelstvo-2028148522.html

https://ria.ru/20250711/novak-2028565917.html

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россия, александр новак, евразийский экономический союз, аи-92, аи-95, экономика