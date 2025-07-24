https://ria.ru/20250724/belousov-2031162302.html

Белоусов проверил внедрение систем автоматизации управления подразделениями

Белоусов проверил внедрение систем автоматизации управления подразделениями - РИА Новости, 24.07.2025

Белоусов проверил внедрение систем автоматизации управления подразделениями

Министр обороны России Андрей Белоусов в Московском военном округе проверил внедрение системы автоматизации управления подразделениями в зоне боевых действий,... РИА Новости, 24.07.2025

2025-07-24T14:54:00+03:00

2025-07-24T14:54:00+03:00

2025-07-24T17:57:00+03:00

безопасность

россия

андрей белоусов

вооруженные силы рф

министерство обороны рф (минобороны рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/18/2031223295_0:0:2800:1576_1920x0_80_0_0_6d4b3f488ea302d281818da06e21f8ec.jpg

МОСКВА, 24 июл – РИА Новости. Министр обороны России Андрей Белоусов в Московском военном округе проверил внедрение системы автоматизации управления подразделениями в зоне боевых действий, сообщили в Минобороны РФ. "Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов в ходе рабочей поездки в войска Московского военного округа проверил ход выполнения работ по внедрению систем автоматизации управления подразделениями в зоне ведения боевых действий. Данный проект реализуется по поручению министра обороны РФ совместно с предприятиями оборонно-промышленного комплекса", - говорится в сообщении. Отмечается, что ему представили востребованные образцы систем и комплексов информационного взаимодействия между пунктами управления. В частности, министру показали компоненты технологической инфраструктуры и программного обеспечения для решения различных задач. Также был представлен кластер подготовки специалистов. "Представленная инфраструктура позволяет в режиме реального времени обеспечить доступ должностных лиц пунктов управления к различным цифровым сервисам для их оперативного информационного взаимодействия, как по горизонтали, так и вертикали", – приводит ведомство слова представителя подразделения, отвечающего за развертывание этой инфраструктуры. Белоусову также рассказали о порядке обмена информацией между пунктами управления, использующими различные прикладные системы и комплексы, представили предложения по подготовке инструкторского состава в целях обучения специалистов функциональной и технологической направленности из числа военнослужащих группировок войск.

https://ria.ru/20250717/belousov-2029686712.html

https://ria.ru/20250711/svo-2028611251.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, россия, андрей белоусов, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)