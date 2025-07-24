https://ria.ru/20250724/belousov-2031162302.html
Белоусов проверил внедрение систем автоматизации управления подразделениями
Белоусов проверил внедрение систем автоматизации управления подразделениями - РИА Новости, 24.07.2025
Белоусов проверил внедрение систем автоматизации управления подразделениями
Министр обороны России Андрей Белоусов в Московском военном округе проверил внедрение системы автоматизации управления подразделениями в зоне боевых действий,... РИА Новости, 24.07.2025
2025-07-24T14:54:00+03:00
2025-07-24T14:54:00+03:00
2025-07-24T17:57:00+03:00
безопасность
россия
андрей белоусов
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/18/2031223295_0:0:2800:1576_1920x0_80_0_0_6d4b3f488ea302d281818da06e21f8ec.jpg
МОСКВА, 24 июл – РИА Новости. Министр обороны России Андрей Белоусов в Московском военном округе проверил внедрение системы автоматизации управления подразделениями в зоне боевых действий, сообщили в Минобороны РФ. "Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов в ходе рабочей поездки в войска Московского военного округа проверил ход выполнения работ по внедрению систем автоматизации управления подразделениями в зоне ведения боевых действий. Данный проект реализуется по поручению министра обороны РФ совместно с предприятиями оборонно-промышленного комплекса", - говорится в сообщении. Отмечается, что ему представили востребованные образцы систем и комплексов информационного взаимодействия между пунктами управления. В частности, министру показали компоненты технологической инфраструктуры и программного обеспечения для решения различных задач. Также был представлен кластер подготовки специалистов. "Представленная инфраструктура позволяет в режиме реального времени обеспечить доступ должностных лиц пунктов управления к различным цифровым сервисам для их оперативного информационного взаимодействия, как по горизонтали, так и вертикали", – приводит ведомство слова представителя подразделения, отвечающего за развертывание этой инфраструктуры. Белоусову также рассказали о порядке обмена информацией между пунктами управления, использующими различные прикладные системы и комплексы, представили предложения по подготовке инструкторского состава в целях обучения специалистов функциональной и технологической направленности из числа военнослужащих группировок войск.
https://ria.ru/20250717/belousov-2029686712.html
https://ria.ru/20250711/svo-2028611251.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/18/2031223295_0:0:2490:1867_1920x0_80_0_0_ab3283a74c146edc7066ac482c763a74.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, андрей белоусов, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Безопасность, Россия, Андрей Белоусов, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Белоусов проверил внедрение систем автоматизации управления подразделениями
Белоусов проверил внедрение автоматизации управления подразделениями в МВО
МОСКВА, 24 июл – РИА Новости. Министр обороны России Андрей Белоусов в Московском военном округе проверил внедрение системы автоматизации управления подразделениями в зоне боевых действий, сообщили в Минобороны РФ.
"Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов
в ходе рабочей поездки в войска Московского военного округа проверил ход выполнения работ по внедрению систем автоматизации управления подразделениями в зоне ведения боевых действий. Данный проект реализуется по поручению министра обороны РФ
совместно с предприятиями оборонно-промышленного комплекса", - говорится в сообщении.
Отмечается, что ему представили востребованные образцы систем и комплексов информационного взаимодействия между пунктами управления. В частности, министру показали компоненты технологической инфраструктуры и программного обеспечения для решения различных задач. Также был представлен кластер подготовки специалистов.
"Представленная инфраструктура позволяет в режиме реального времени обеспечить доступ должностных лиц пунктов управления к различным цифровым сервисам для их оперативного информационного взаимодействия, как по горизонтали, так и вертикали", – приводит ведомство слова представителя подразделения, отвечающего за развертывание этой инфраструктуры.
Белоусову также рассказали о порядке обмена информацией между пунктами управления, использующими различные прикладные системы и комплексы, представили предложения по подготовке инструкторского состава в целях обучения специалистов функциональной и технологической направленности из числа военнослужащих группировок войск.