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Белоусов проверил внедрение систем автоматизации управления подразделениями - РИА Новости, 24.07.2025
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14:54 24.07.2025 (обновлено: 17:57 24.07.2025)
https://ria.ru/20250724/belousov-2031162302.html
Белоусов проверил внедрение систем автоматизации управления подразделениями
Белоусов проверил внедрение систем автоматизации управления подразделениями - РИА Новости, 24.07.2025
Белоусов проверил внедрение систем автоматизации управления подразделениями
Министр обороны России Андрей Белоусов в Московском военном округе проверил внедрение системы автоматизации управления подразделениями в зоне боевых действий,... РИА Новости, 24.07.2025
2025-07-24T14:54:00+03:00
2025-07-24T17:57:00+03:00
безопасность
россия
андрей белоусов
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 24 июл – РИА Новости. Министр обороны России Андрей Белоусов в Московском военном округе проверил внедрение системы автоматизации управления подразделениями в зоне боевых действий, сообщили в Минобороны РФ. "Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов в ходе рабочей поездки в войска Московского военного округа проверил ход выполнения работ по внедрению систем автоматизации управления подразделениями в зоне ведения боевых действий. Данный проект реализуется по поручению министра обороны РФ совместно с предприятиями оборонно-промышленного комплекса", - говорится в сообщении. Отмечается, что ему представили востребованные образцы систем и комплексов информационного взаимодействия между пунктами управления. В частности, министру показали компоненты технологической инфраструктуры и программного обеспечения для решения различных задач. Также был представлен кластер подготовки специалистов. "Представленная инфраструктура позволяет в режиме реального времени обеспечить доступ должностных лиц пунктов управления к различным цифровым сервисам для их оперативного информационного взаимодействия, как по горизонтали, так и вертикали", – приводит ведомство слова представителя подразделения, отвечающего за развертывание этой инфраструктуры. Белоусову также рассказали о порядке обмена информацией между пунктами управления, использующими различные прикладные системы и комплексы, представили предложения по подготовке инструкторского состава в целях обучения специалистов функциональной и технологической направленности из числа военнослужащих группировок войск.
https://ria.ru/20250717/belousov-2029686712.html
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безопасность, россия, андрей белоусов, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Безопасность, Россия, Андрей Белоусов, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Белоусов проверил внедрение систем автоматизации управления подразделениями

Белоусов проверил внедрение автоматизации управления подразделениями в МВО

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкМинистр обороны РФ Андрей Белоусов во время рабочей поездки в войска Московского военного округа
Министр обороны РФ Андрей Белоусов во время рабочей поездки в войска Московского военного округа - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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Министр обороны РФ Андрей Белоусов во время рабочей поездки в войска Московского военного округа
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МОСКВА, 24 июл – РИА Новости. Министр обороны России Андрей Белоусов в Московском военном округе проверил внедрение системы автоматизации управления подразделениями в зоне боевых действий, сообщили в Минобороны РФ.
"Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов в ходе рабочей поездки в войска Московского военного округа проверил ход выполнения работ по внедрению систем автоматизации управления подразделениями в зоне ведения боевых действий. Данный проект реализуется по поручению министра обороны РФ совместно с предприятиями оборонно-промышленного комплекса", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что ему представили востребованные образцы систем и комплексов информационного взаимодействия между пунктами управления. В частности, министру показали компоненты технологической инфраструктуры и программного обеспечения для решения различных задач. Также был представлен кластер подготовки специалистов.
"Представленная инфраструктура позволяет в режиме реального времени обеспечить доступ должностных лиц пунктов управления к различным цифровым сервисам для их оперативного информационного взаимодействия, как по горизонтали, так и вертикали", – приводит ведомство слова представителя подразделения, отвечающего за развертывание этой инфраструктуры.
Белоусову также рассказали о порядке обмена информацией между пунктами управления, использующими различные прикладные системы и комплексы, представили предложения по подготовке инструкторского состава в целях обучения специалистов функциональной и технологической направленности из числа военнослужащих группировок войск.
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БезопасностьРоссияАндрей БелоусовВооруженные силы РФМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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