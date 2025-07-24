https://ria.ru/20250724/belousov-2031161836.html

Белоусов поручил подготовить военных к автоматизации управления в зоне СВО

Белоусов поручил подготовить военных к автоматизации управления в зоне СВО - РИА Новости, 24.07.2025

Белоусов поручил подготовить военных к автоматизации управления в зоне СВО

Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов поручил в кратчайшие сроки подготовить военнослужащих к использованию системы автоматизации управления... РИА Новости, 24.07.2025

2025-07-24T14:52:00+03:00

2025-07-24T14:52:00+03:00

2025-07-24T18:00:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

андрей белоусов

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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов поручил в кратчайшие сроки подготовить военнослужащих к использованию системы автоматизации управления подразделениями в зоне СВО, сообщило Минобороны РФ в четверг. Глава МО РФ в ходе рабочей поездки в войска Московского военного округа проверил ход выполнения работ по внедрению систем автоматизации управления подразделениями в зоне ведения боевых действий. "По итогу рабочей поездки Андрей Белоусов дал ряд поручений, в том числе о подготовке в кратчайшие сроки военнослужащих, непосредственно участвующих в боевых действиях в зоне проведения СВО, к использованию компонентов перспективной цифровой инфраструктуры", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства. В Минобороны РФ добавили, что данный проект реализуется по поручению министра обороны РФ совместно с предприятиями оборонно-промышленного комплекса.

https://ria.ru/20250717/belousov-2029686712.html

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безопасность, россия, андрей белоусов