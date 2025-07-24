Рейтинг@Mail.ru
Белоусов поручил подготовить военных к автоматизации управления в зоне СВО - РИА Новости, 24.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:52 24.07.2025 (обновлено: 18:00 24.07.2025)
https://ria.ru/20250724/belousov-2031161836.html
Белоусов поручил подготовить военных к автоматизации управления в зоне СВО
Белоусов поручил подготовить военных к автоматизации управления в зоне СВО - РИА Новости, 24.07.2025
Белоусов поручил подготовить военных к автоматизации управления в зоне СВО
Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов поручил в кратчайшие сроки подготовить военнослужащих к использованию системы автоматизации управления... РИА Новости, 24.07.2025
2025-07-24T14:52:00+03:00
2025-07-24T18:00:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
андрей белоусов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/18/2031224833_0:0:2800:1576_1920x0_80_0_0_d7eb8ce650136803b36b84288058eb9a.jpg
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов поручил в кратчайшие сроки подготовить военнослужащих к использованию системы автоматизации управления подразделениями в зоне СВО, сообщило Минобороны РФ в четверг. Глава МО РФ в ходе рабочей поездки в войска Московского военного округа проверил ход выполнения работ по внедрению систем автоматизации управления подразделениями в зоне ведения боевых действий. "По итогу рабочей поездки Андрей Белоусов дал ряд поручений, в том числе о подготовке в кратчайшие сроки военнослужащих, непосредственно участвующих в боевых действиях в зоне проведения СВО, к использованию компонентов перспективной цифровой инфраструктуры", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства. В Минобороны РФ добавили, что данный проект реализуется по поручению министра обороны РФ совместно с предприятиями оборонно-промышленного комплекса.
https://ria.ru/20250717/belousov-2029686712.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/18/2031224833_24:0:2513:1867_1920x0_80_0_0_acfbea050627c40675660edfc8c6151d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, россия, андрей белоусов
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Андрей Белоусов
Белоусов поручил подготовить военных к автоматизации управления в зоне СВО

Белоусов поручил подготовить военных к использованию цифровой инфраструктуры

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкМинистр обороны РФ Андрей Белоусов во время рабочей поездки в войска Московского военного округа
Министр обороны РФ Андрей Белоусов во время рабочей поездки в войска Московского военного округа - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в медиабанк
Министр обороны РФ Андрей Белоусов во время рабочей поездки в войска Московского военного округа
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов поручил в кратчайшие сроки подготовить военнослужащих к использованию системы автоматизации управления подразделениями в зоне СВО, сообщило Минобороны РФ в четверг.
Глава МО РФ в ходе рабочей поездки в войска Московского военного округа проверил ход выполнения работ по внедрению систем автоматизации управления подразделениями в зоне ведения боевых действий.
"По итогу рабочей поездки Андрей Белоусов дал ряд поручений, в том числе о подготовке в кратчайшие сроки военнослужащих, непосредственно участвующих в боевых действиях в зоне проведения СВО, к использованию компонентов перспективной цифровой инфраструктуры", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
В Минобороны РФ добавили, что данный проект реализуется по поручению министра обороны РФ совместно с предприятиями оборонно-промышленного комплекса.
Андрей Белоусов - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
ВС России уверенно продвигаются на ореховском направлении, заявил Белоусов
17 июля, 13:26
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияАндрей Белоусов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала