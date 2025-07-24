https://ria.ru/20250724/baza-2031271365.html
В Москве арестовали полицейских по делу о получении взяток от Baza
В Москве арестовали полицейских по делу о получении взяток от Baza - РИА Новости, 24.07.2025
В Москве арестовали полицейских по делу о получении взяток от Baza
Замоскворецкий суд Москвы арестовал всех троих задержанных полицейских по уголовному делу о получении взяток от сотрудников Telegram-канала Baza за... РИА Новости, 24.07.2025
2025-07-24T21:55:00+03:00
2025-07-24T21:55:00+03:00
2025-07-24T22:42:00+03:00
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глеб трифонов
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Замоскворецкий суд Москвы арестовал всех троих задержанных полицейских по уголовному делу о получении взяток от сотрудников Telegram-канала Baza за предоставление информации, сообщили РИА Новости в суде. "Постановлением Замоскворецкого районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу оперуполномоченного отдела уголовного розыска МУ МВД России "Красноярское" Сергея Ковалева сроком до 20 сентября", — сказал собеседник агентства.Вместе с ним арестовали еще двух фигурантов: начальникf дежурной части УМВД по Краснодару Александра Аблаева и оперуполномоченного уголовного розыска Белгорода Александра Селиванова. В суде он признал вину в получении взятки. По словам его защиты, в деле фигурирует сумма около 137 тысяч рублей. Фигурантов задержали в Краснодарском и Красноярском краях и Белгородской области и доставили в Москву. По версии следствия, все трое передавали служебную информацию Telegram-каналу Baza на протяжении двух лет. Защита намерена обжаловать аресты.Во вторник утром в офисе Baza в Москве прошли обыски, были изъяты компьютеры и документы. Вечером СК сообщил, что главный редактор издания Глеб Трифонов и его коллега Татьяна Лукьянова задержаны по подозрению в даче взятки. В среду суд арестовал обоих, свою вину они не признали.
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происшествия, москва, белгород, красноярский край, глеб трифонов, telegram-канал baza, министерство внутренних дел рф (мвд россии), следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Москва, Белгород, Красноярский край, Глеб Трифонов, Telegram-канал Baza, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Следственный комитет России (СК РФ)
В Москве арестовали полицейских по делу о получении взяток от Baza
Суд арестовал троих полицейских по делу о получении взяток от сотрудников Baza