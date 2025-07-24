https://ria.ru/20250724/baza-2031213627.html
СК предъявил обвинения трем полицейским по делу Telegram-канала Baza
СК предъявил обвинения трем полицейским по делу Telegram-канала Baza - РИА Новости, 24.07.2025
СК предъявил обвинения трем полицейским по делу Telegram-канала Baza
Следователь предъявил обвинение трем полицейским в получении взятки от сотрудников Telegram-канала BAZA, а также в превышении должностных полномочий, сообщили... РИА Новости, 24.07.2025
2025-07-24T17:32:00+03:00
2025-07-24T17:32:00+03:00
2025-07-24T17:43:00+03:00
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Следователь предъявил обвинение трем полицейским в получении взятки от сотрудников Telegram-канала BAZA, а также в превышении должностных полномочий, сообщили РИА Новости в Замоскворецком суде Москвы, где рассматриваются ходатайства об избрании ареста фигурантам."Рассматривается дело в отношении Селиванова Александра Александровича, обвиняемого по пункту" е", части 3, статьи 286, части 3, статьи 290, 290 УК РФ", - зачитал материал судья.В Замоскворецкий суд Москвы также поступили ходатайства об аресте двух других фигурантов, которым предъявлены обвинения по аналогичным статьям. Все они будут рассмотрены сегодня.Они были задержаны в Краснодарском и Красноярском краях и Белгородской области и доставлены в Москву.По версии следствия, все трое передавали служебную информацию Telegram-каналу Baza.Во вторник утром в офисе Baza в Москве прошли обыски, были изъяты компьютеры и документы. Вечером СК сообщил, что главред издания Глеб Трифонов и его коллега задержаны по подозрению в даче взятки (статья 291 УК РФ).Накануне этот Замоскворецкий суд арестовал главного редактора Глеба Трифонова и сотрудницу Telegram-канала Baza Татьяну Лукьянову. Свою вину они не признали.
https://ria.ru/20250723/mvd-2030909915.html
https://ria.ru/20250724/politseyskiy--2031216004.html
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Следственный комитет России (СК РФ), Telegram-канал Baza, Происшествия, Красноярский край, Белгородская область, Глеб Трифонов, Краснодарский край, Россия, Обыски в офисе Telegram-канала Baza, Взятка, Коррупция, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
СК предъявил обвинения трем полицейским по делу Telegram-канала Baza
СК предъявил обвинения в получении взятки трем полицейским по делу Baza