https://ria.ru/20250724/baza-2031213627.html

СК предъявил обвинения трем полицейским по делу Telegram-канала Baza

СК предъявил обвинения трем полицейским по делу Telegram-канала Baza - РИА Новости, 24.07.2025

СК предъявил обвинения трем полицейским по делу Telegram-канала Baza

Следователь предъявил обвинение трем полицейским в получении взятки от сотрудников Telegram-канала BAZA, а также в превышении должностных полномочий, сообщили... РИА Новости, 24.07.2025

2025-07-24T17:32:00+03:00

2025-07-24T17:32:00+03:00

2025-07-24T17:43:00+03:00

следственный комитет россии (ск рф)

telegram-канал baza

происшествия

красноярский край

белгородская область

глеб трифонов

краснодарский край

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/16/2030616616_0:268:3106:2015_1920x0_80_0_0_7c0c69e544878d5022f9e795e4984576.jpg

МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Следователь предъявил обвинение трем полицейским в получении взятки от сотрудников Telegram-канала BAZA, а также в превышении должностных полномочий, сообщили РИА Новости в Замоскворецком суде Москвы, где рассматриваются ходатайства об избрании ареста фигурантам."Рассматривается дело в отношении Селиванова Александра Александровича, обвиняемого по пункту" е", части 3, статьи 286, части 3, статьи 290, 290 УК РФ", - зачитал материал судья.В Замоскворецкий суд Москвы также поступили ходатайства об аресте двух других фигурантов, которым предъявлены обвинения по аналогичным статьям. Все они будут рассмотрены сегодня.Они были задержаны в Краснодарском и Красноярском краях и Белгородской области и доставлены в Москву.По версии следствия, все трое передавали служебную информацию Telegram-каналу Baza.Во вторник утром в офисе Baza в Москве прошли обыски, были изъяты компьютеры и документы. Вечером СК сообщил, что главред издания Глеб Трифонов и его коллега задержаны по подозрению в даче взятки (статья 291 УК РФ).Накануне этот Замоскворецкий суд арестовал главного редактора Глеба Трифонова и сотрудницу Telegram-канала Baza Татьяну Лукьянову. Свою вину они не признали.

https://ria.ru/20250723/mvd-2030909915.html

https://ria.ru/20250724/politseyskiy--2031216004.html

красноярский край

белгородская область

краснодарский край

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

следственный комитет россии (ск рф), telegram-канал baza, происшествия, красноярский край, белгородская область, глеб трифонов, краснодарский край, россия, обыски в офисе telegram-канала baza, взятка, коррупция, министерство внутренних дел рф (мвд россии)