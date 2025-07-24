https://ria.ru/20250724/baza-2031193796.html

Следствие попросило арестовать троих полицейских по делу главреда Baza

Следствие попросило арестовать троих полицейских по делу главреда Baza - РИА Новости, 24.07.2025

Следствие попросило арестовать троих полицейских по делу главреда Baza

Следствие просит Замоскворецкий суд Москвы об аресте троих полицейских по уголовному делу главного редактора Baza Глеба Трифонова, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 24.07.2025

2025-07-24T16:37:00+03:00

2025-07-24T16:37:00+03:00

2025-07-24T16:38:00+03:00

происшествия

обыски в офисе telegram-канала baza

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следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Следствие просит Замоскворецкий суд Москвы об аресте троих полицейских по уголовному делу главного редактора Baza Глеба Трифонова, передает корреспондент РИА Новости из суда.Материалы об избрании меры пресечения зарегистрированы на трех фигурантов с фамилиями Ковалев, Аблаев, Селиванов.В среду Замоскворецкий райсуд арестовал главного редактора Глеба Трифонова и сотрудницу Telegram-канала Baza Татьяну Лукьянову по обвинению в даче взятки. Свою вину они не признали.Во вторник утром в офисе Baza в Москве прошли обыски, были изъяты компьютеры и документы. Вечером СК сообщил, главред издания Глеб Трифонов и его коллега задержаны по подозрению в даче взятки (статья 291 УК РФ). Кроме того, в рамках дела о превышении должностных полномочий (статья 286 УК РФ) в Краснодарском и Красноярском краях и Белгородской области задержаны трое сотрудников полиции, которые, предположительно, передавали служебную информацию Telegram-каналу Baza. В Москве с ними будут проведены следственные действия, отмечали в СК.

https://ria.ru/20250723/mvd-2030909915.html

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