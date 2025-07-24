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Следствие попросило арестовать троих полицейских по делу главреда Baza - РИА Новости, 24.07.2025
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16:37 24.07.2025 (обновлено: 16:38 24.07.2025)
https://ria.ru/20250724/baza-2031193796.html
Следствие попросило арестовать троих полицейских по делу главреда Baza
Следствие попросило арестовать троих полицейских по делу главреда Baza - РИА Новости, 24.07.2025
Следствие попросило арестовать троих полицейских по делу главреда Baza
Следствие просит Замоскворецкий суд Москвы об аресте троих полицейских по уголовному делу главного редактора Baza Глеба Трифонова, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 24.07.2025
2025-07-24T16:37:00+03:00
2025-07-24T16:38:00+03:00
происшествия
обыски в офисе telegram-канала baza
telegram-канал baza
москва
красноярский край
россия
глеб трифонов
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Следствие просит Замоскворецкий суд Москвы об аресте троих полицейских по уголовному делу главного редактора Baza Глеба Трифонова, передает корреспондент РИА Новости из суда.Материалы об избрании меры пресечения зарегистрированы на трех фигурантов с фамилиями Ковалев, Аблаев, Селиванов.В среду Замоскворецкий райсуд арестовал главного редактора Глеба Трифонова и сотрудницу Telegram-канала Baza Татьяну Лукьянову по обвинению в даче взятки. Свою вину они не признали.Во вторник утром в офисе Baza в Москве прошли обыски, были изъяты компьютеры и документы. Вечером СК сообщил, главред издания Глеб Трифонов и его коллега задержаны по подозрению в даче взятки (статья 291 УК РФ). Кроме того, в рамках дела о превышении должностных полномочий (статья 286 УК РФ) в Краснодарском и Красноярском краях и Белгородской области задержаны трое сотрудников полиции, которые, предположительно, передавали служебную информацию Telegram-каналу Baza. В Москве с ними будут проведены следственные действия, отмечали в СК.
https://ria.ru/20250723/mvd-2030909915.html
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происшествия, обыски в офисе telegram-канала baza, telegram-канал baza, москва, красноярский край, россия, глеб трифонов, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Обыски в офисе Telegram-канала Baza, Telegram-канал Baza, Москва, Красноярский край, Россия, Глеб Трифонов, Следственный комитет России (СК РФ)
Следствие попросило арестовать троих полицейских по делу главреда Baza

Следствие попросило суд арестовать 3 полицейских по делу главреда Baza Трифонова

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкГлавный редактор телеграм-канала Baza Глеб Трифонов, задержанный по обвинению в даче взятки, во время избрания ему меры пресечения в Замоскворецком суде
Главный редактор телеграм-канала Baza Глеб Трифонов, задержанный по обвинению в даче взятки, во время избрания ему меры пресечения в Замоскворецком суде - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Главный редактор телеграм-канала Baza Глеб Трифонов, задержанный по обвинению в даче взятки, во время избрания ему меры пресечения в Замоскворецком суде
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Следствие просит Замоскворецкий суд Москвы об аресте троих полицейских по уголовному делу главного редактора Baza Глеба Трифонова, передает корреспондент РИА Новости из суда.
Материалы об избрании меры пресечения зарегистрированы на трех фигурантов с фамилиями Ковалев, Аблаев, Селиванов.
Кадры задержания полицейских, которые, по версии следствия, передавали информацию Telegram-каналу Baza - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
МВД показало кадры задержания полицейских, передававших информацию Baza
23 июля, 17:48
В среду Замоскворецкий райсуд арестовал главного редактора Глеба Трифонова и сотрудницу Telegram-канала Baza Татьяну Лукьянову по обвинению в даче взятки. Свою вину они не признали.
Во вторник утром в офисе Baza в Москве прошли обыски, были изъяты компьютеры и документы. Вечером СК сообщил, главред издания Глеб Трифонов и его коллега задержаны по подозрению в даче взятки (статья 291 УК РФ). Кроме того, в рамках дела о превышении должностных полномочий (статья 286 УК РФ) в Краснодарском и Красноярском краях и Белгородской области задержаны трое сотрудников полиции, которые, предположительно, передавали служебную информацию Telegram-каналу Baza. В Москве с ними будут проведены следственные действия, отмечали в СК.
Медиаменеджер, журналист Арам Габрелянов в Замоскворецком районном суде Москвы во время избрания меры пресечения главному редактору телеграм-канала Baza Глебу Трифонову. 23 июля 2025 - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
Габрелянов высказался о ситуации с главредом Baza
23 июля, 18:14
 
ПроисшествияОбыски в офисе Telegram-канала BazaTelegram-канал BazaМоскваКрасноярский крайРоссияГлеб ТрифоновСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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