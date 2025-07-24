Следствие попросило арестовать троих полицейских по делу главреда Baza
Следствие попросило суд арестовать 3 полицейских по делу главреда Baza Трифонова
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкГлавный редактор телеграм-канала Baza Глеб Трифонов, задержанный по обвинению в даче взятки, во время избрания ему меры пресечения в Замоскворецком суде
Главный редактор телеграм-канала Baza Глеб Трифонов, задержанный по обвинению в даче взятки, во время избрания ему меры пресечения в Замоскворецком суде
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Следствие просит Замоскворецкий суд Москвы об аресте троих полицейских по уголовному делу главного редактора Baza Глеба Трифонова, передает корреспондент РИА Новости из суда.
Материалы об избрании меры пресечения зарегистрированы на трех фигурантов с фамилиями Ковалев, Аблаев, Селиванов.
В среду Замоскворецкий райсуд арестовал главного редактора Глеба Трифонова и сотрудницу Telegram-канала Baza Татьяну Лукьянову по обвинению в даче взятки. Свою вину они не признали.
Во вторник утром в офисе Baza в Москве прошли обыски, были изъяты компьютеры и документы. Вечером СК сообщил, главред издания Глеб Трифонов и его коллега задержаны по подозрению в даче взятки (статья 291 УК РФ). Кроме того, в рамках дела о превышении должностных полномочий (статья 286 УК РФ) в Краснодарском и Красноярском краях и Белгородской области задержаны трое сотрудников полиции, которые, предположительно, передавали служебную информацию Telegram-каналу Baza. В Москве с ними будут проведены следственные действия, отмечали в СК.
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