https://ria.ru/20250724/bastrykin-2031174096.html

СК установил все этапы теракта на Крымском мосту в октябре 2022 года

СК установил все этапы теракта на Крымском мосту в октябре 2022 года - РИА Новости, 24.07.2025

СК установил все этапы теракта на Крымском мосту в октябре 2022 года

Российские следователи установили все этапы приготовления и совершения теракта на Крымском мосту в октябре 2022 года, а также лиц, причастных к преступлению,... РИА Новости, 24.07.2025

2025-07-24T15:35:00+03:00

2025-07-24T15:35:00+03:00

2025-07-24T15:35:00+03:00

россия

керченский пролив

украина

александр бастрыкин

василий малюк

следственный комитет россии (ск рф)

служба безопасности украины

происшествия

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МОСКВА, 24 июл – РИА Новости. Российские следователи установили все этапы приготовления и совершения теракта на Крымском мосту в октябре 2022 года, а также лиц, причастных к преступлению, сообщил председатель СК РФ Александр Бастрыкин в интервью РИА Новости в преддверии Дня сотрудника органов следствия РФ. "Наши следователи установили все этапы приготовления и совершения теракта на Крымском мосту 8 октября 2022 года, а также круг лиц, привлеченных для выполнения конкретных задач", - сказал он. В декабре 2024 года уголовное дело в отношении восьми фигурантов поступило в Южный окружной военный суд. Свою вину они не признают, дело слушается в закрытом режиме. Обвиняемыми по делу проходят Артем Азатьян, Георгий Азатьян, Олег Антипов, Александр Былин, Владимир Злоба, Дмитрий Тяжелых, Роман Соломко и Артур Терчанян. Им инкриминируют статьи о теракте и незаконном приобретении и перевозке взрывных устройств. Соломко и Терчаняну также вменяют контрабанду взрывных устройств. По версии следствия, первый заместитель председателя СБУ Василий Малюк и неустановленные лица для совершения теракта на транспортном переходе через Керченский пролив в 2022 году создали организованную группу, в состав которой вовлекли вышеуказанных граждан и других. Малюк с соучастниками организовал изготовление на Украине взрывного устройства, замаскированного под груз полиэтиленовой строительной пленки. Затем члены преступной группы доставили его на Крымский мост на грузовом автомобиле под управлением мужчины, который об их планах не знал. После этого 8 октября 2022 года при следовании грузовика по мосту соучастники привели взрывное устройство в действие. В результате взрыва погиб водитель и еще четыре человека, находившиеся поблизости в легковом автомобиле.

https://ria.ru/20250723/fsb--2030768058.html

https://ria.ru/20250722/fsb-2030549275.html

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керченский пролив

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россия, керченский пролив, украина, александр бастрыкин, василий малюк, следственный комитет россии (ск рф), служба безопасности украины, происшествия