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СК установил все этапы теракта на Крымском мосту в октябре 2022 года - РИА Новости, 24.07.2025
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15:35 24.07.2025
https://ria.ru/20250724/bastrykin-2031174096.html
СК установил все этапы теракта на Крымском мосту в октябре 2022 года
СК установил все этапы теракта на Крымском мосту в октябре 2022 года - РИА Новости, 24.07.2025
СК установил все этапы теракта на Крымском мосту в октябре 2022 года
Российские следователи установили все этапы приготовления и совершения теракта на Крымском мосту в октябре 2022 года, а также лиц, причастных к преступлению,... РИА Новости, 24.07.2025
2025-07-24T15:35:00+03:00
2025-07-24T15:35:00+03:00
россия
керченский пролив
украина
александр бастрыкин
василий малюк
следственный комитет россии (ск рф)
служба безопасности украины
происшествия
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МОСКВА, 24 июл – РИА Новости. Российские следователи установили все этапы приготовления и совершения теракта на Крымском мосту в октябре 2022 года, а также лиц, причастных к преступлению, сообщил председатель СК РФ Александр Бастрыкин в интервью РИА Новости в преддверии Дня сотрудника органов следствия РФ. "Наши следователи установили все этапы приготовления и совершения теракта на Крымском мосту 8 октября 2022 года, а также круг лиц, привлеченных для выполнения конкретных задач", - сказал он. В декабре 2024 года уголовное дело в отношении восьми фигурантов поступило в Южный окружной военный суд. Свою вину они не признают, дело слушается в закрытом режиме. Обвиняемыми по делу проходят Артем Азатьян, Георгий Азатьян, Олег Антипов, Александр Былин, Владимир Злоба, Дмитрий Тяжелых, Роман Соломко и Артур Терчанян. Им инкриминируют статьи о теракте и незаконном приобретении и перевозке взрывных устройств. Соломко и Терчаняну также вменяют контрабанду взрывных устройств. По версии следствия, первый заместитель председателя СБУ Василий Малюк и неустановленные лица для совершения теракта на транспортном переходе через Керченский пролив в 2022 году создали организованную группу, в состав которой вовлекли вышеуказанных граждан и других. Малюк с соучастниками организовал изготовление на Украине взрывного устройства, замаскированного под груз полиэтиленовой строительной пленки. Затем члены преступной группы доставили его на Крымский мост на грузовом автомобиле под управлением мужчины, который об их планах не знал. После этого 8 октября 2022 года при следовании грузовика по мосту соучастники привели взрывное устройство в действие. В результате взрыва погиб водитель и еще четыре человека, находившиеся поблизости в легковом автомобиле.
https://ria.ru/20250723/fsb--2030768058.html
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россия, керченский пролив, украина, александр бастрыкин, василий малюк, следственный комитет россии (ск рф), служба безопасности украины, происшествия
Россия, Керченский пролив, Украина, Александр Бастрыкин, Василий Малюк, Следственный комитет России (СК РФ), Служба безопасности Украины, Происшествия
СК установил все этапы теракта на Крымском мосту в октябре 2022 года

Бастрыкин: СК установил все этапы теракта на Крымском мосту в октябре 2022 года

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВертолет тушит пожар на Крымском мосту. 8 октября 2022 года
Вертолет тушит пожар на Крымском мосту. 8 октября 2022 года - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Вертолет тушит пожар на Крымском мосту. 8 октября 2022 года. Архивное фото
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МОСКВА, 24 июл – РИА Новости. Российские следователи установили все этапы приготовления и совершения теракта на Крымском мосту в октябре 2022 года, а также лиц, причастных к преступлению, сообщил председатель СК РФ Александр Бастрыкин в интервью РИА Новости в преддверии Дня сотрудника органов следствия РФ.
"Наши следователи установили все этапы приготовления и совершения теракта на Крымском мосту 8 октября 2022 года, а также круг лиц, привлеченных для выполнения конкретных задач", - сказал он.
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В декабре 2024 года уголовное дело в отношении восьми фигурантов поступило в Южный окружной военный суд. Свою вину они не признают, дело слушается в закрытом режиме.
Обвиняемыми по делу проходят Артем Азатьян, Георгий Азатьян, Олег Антипов, Александр Былин, Владимир Злоба, Дмитрий Тяжелых, Роман Соломко и Артур Терчанян. Им инкриминируют статьи о теракте и незаконном приобретении и перевозке взрывных устройств. Соломко и Терчаняну также вменяют контрабанду взрывных устройств.
По версии следствия, первый заместитель председателя СБУ Василий Малюк и неустановленные лица для совершения теракта на транспортном переходе через Керченский пролив в 2022 году создали организованную группу, в состав которой вовлекли вышеуказанных граждан и других. Малюк с соучастниками организовал изготовление на Украине взрывного устройства, замаскированного под груз полиэтиленовой строительной пленки.
Затем члены преступной группы доставили его на Крымский мост на грузовом автомобиле под управлением мужчины, который об их планах не знал. После этого 8 октября 2022 года при следовании грузовика по мосту соучастники привели взрывное устройство в действие. В результате взрыва погиб водитель и еще четыре человека, находившиеся поблизости в легковом автомобиле.
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РоссияКерченский проливУкраинаАлександр БастрыкинВасилий МалюкСледственный комитет России (СК РФ)Служба безопасности УкраиныПроисшествия
 
 
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