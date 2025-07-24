https://ria.ru/20250724/bastrykin-2031039841.html
Судебные эксперты СК провели около 120 тысяч экспертиз с 2021 года
Судебные эксперты СК провели около 120 тысяч экспертиз с 2021 года - РИА Новости, 24.07.2025
Судебные эксперты СК провели около 120 тысяч экспертиз с 2021 года
Судебные эксперты СК РФ с 2021 года - момента создания Судебно-экспертного центра ведомства - провели порядка 120 тысяч экспертиз, рассказал в интервью РИА... РИА Новости, 24.07.2025
2025-07-24T08:28:00+03:00
2025-07-24T08:28:00+03:00
2025-07-24T08:28:00+03:00
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
россия
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/1f/1981200679_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_f5e066b4bd5978f29857c8f3a1b63abb.jpg
МОСКВА, 24 июл – РИА Новости. Судебные эксперты СК РФ с 2021 года - момента создания Судебно-экспертного центра ведомства - провели порядка 120 тысяч экспертиз, рассказал в интервью РИА Новости председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин в преддверии Дня сотрудника органов следствия РФ. Судебно-экспертный центр СК РФ открылся 24 июля 2020 года. "С 2021 года нашими экспертами было проведено около 120 тысяч экспертиз, из которых более 45 тысяч - биологические, 24 тысячи - судебно-экономические, 12 тысяч - компьютерно-технические, 10,3 тысячи - комплексные строительно-технические оценочные исследования. Последние проводились в том числе для оценки разрушений гражданской инфраструктуры в результате преступных действий украинских боевиков", - сказал он. Бастрыкин также рассказал, что благодаря взятому несколько лет назад курсу на импортозамещение по ряду ключевых направлений удалось обеспечить рабочий процесс отечественными решениями, несмотря на зарубежные санкции. "В первую очередь он коснулся как раз экспертной и криминалистической деятельности. Проведена серьезная работа с отечественными производителями необходимых материалов… В ДНК-лабораториях СЭЦ СК России реализовано импортозамещение реагентов и оборудования для производства молекулярно-генетических экспертиз. На этапах работы с ДНК применяются отечественные приборы и реактивы", - добавил он. Бастрыкин также рассказал, что в ходе заседаний рабочей группы цифровой трансформации СК России обсуждаются вопросы создания высокотехнологичных лабораторий для проведения фоноскопических, компьютерно-технических и экономических судебных экспертиз, обеспечения поэтапного импортозамещения используемого экспертного оборудования и программного обеспечения иностранных производителей.
https://ria.ru/20250724/sk--2031039139.html
https://ria.ru/20250604/ubiystvo-2020782308.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/1f/1981200679_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_ab952b99c1deab05ebfabcfa0b584f0e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), россия, общество
Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ), Россия, Общество
Судебные эксперты СК провели около 120 тысяч экспертиз с 2021 года
Бастрыкин: судебные эксперты СК РФ с 2021 года провели порядка 120 тыс экспертиз
МОСКВА, 24 июл – РИА Новости. Судебные эксперты СК РФ с 2021 года - момента создания Судебно-экспертного центра ведомства - провели порядка 120 тысяч экспертиз, рассказал в интервью РИА Новости председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин в преддверии Дня сотрудника органов следствия РФ.
Судебно-экспертный центр СК РФ
открылся 24 июля 2020 года.
"С 2021 года нашими экспертами было проведено около 120 тысяч экспертиз, из которых более 45 тысяч - биологические, 24 тысячи - судебно-экономические, 12 тысяч - компьютерно-технические, 10,3 тысячи - комплексные строительно-технические оценочные исследования. Последние проводились в том числе для оценки разрушений гражданской инфраструктуры в результате преступных действий украинских боевиков", - сказал он.
Бастрыкин
также рассказал, что благодаря взятому несколько лет назад курсу на импортозамещение по ряду ключевых направлений удалось обеспечить рабочий процесс отечественными решениями, несмотря на зарубежные санкции.
"В первую очередь он коснулся как раз экспертной и криминалистической деятельности. Проведена серьезная работа с отечественными производителями необходимых материалов… В ДНК-лабораториях СЭЦ СК России реализовано импортозамещение реагентов и оборудования для производства молекулярно-генетических экспертиз. На этапах работы с ДНК применяются отечественные приборы и реактивы", - добавил он.
Бастрыкин также рассказал, что в ходе заседаний рабочей группы цифровой трансформации СК России обсуждаются вопросы создания высокотехнологичных лабораторий для проведения фоноскопических, компьютерно-технических и экономических судебных экспертиз, обеспечения поэтапного импортозамещения используемого экспертного оборудования и программного обеспечения иностранных производителей.