https://ria.ru/20250724/bastrykin-2031035964.html
Бастрыкин рассказал о возмещении ущерба россиянам силами следователей
Бастрыкин рассказал о возмещении ущерба россиянам силами следователей - РИА Новости, 24.07.2025
Бастрыкин рассказал о возмещении ущерба россиянам силами следователей
В 2025 году следователи возместили более 51 миллиарда рублей ущерба россиянам и государству, сообщил в интервью РИА Новости председатель СК Александр Бастрыкин. РИА Новости, 24.07.2025
2025-07-24T07:25:00+03:00
2025-07-24T07:25:00+03:00
2025-07-24T09:07:00+03:00
происшествия
россия
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
общество
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МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. В 2025 году следователи возместили более 51 миллиарда рублей ущерба россиянам и государству, сообщил в интервью РИА Новости председатель СК Александр Бастрыкин."В ходе следствия гражданам и государству был возмещен ущерб на сумму более 51 миллиарда рублей, также приняты меры к аресту имущества на сумму почти 70 миллиардов рублей", — сказал он в преддверии Дня сотрудника органов следствия.При этом за весь 2025 год сотрудники СК направили в суды 40,8 тысячи уголовных дел, из которых большая часть — о преступлениях против личности.День сотрудника органов следствия отмечается ежегодно 25 июля.
https://ria.ru/20240725/sledstvie-1961426537.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), общество
Происшествия, Россия, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ), Общество
Бастрыкин рассказал о возмещении ущерба россиянам силами следователей
Бастрыкин: СК возместил гражданам и государству более 51 миллиарда рублей ущерба