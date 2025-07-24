https://ria.ru/20250724/bastrykin-2031035964.html

Бастрыкин рассказал о возмещении ущерба россиянам силами следователей

Бастрыкин рассказал о возмещении ущерба россиянам силами следователей - РИА Новости, 24.07.2025

Бастрыкин рассказал о возмещении ущерба россиянам силами следователей

В 2025 году следователи возместили более 51 миллиарда рублей ущерба россиянам и государству, сообщил в интервью РИА Новости председатель СК Александр Бастрыкин. РИА Новости, 24.07.2025

2025-07-24T07:25:00+03:00

2025-07-24T07:25:00+03:00

2025-07-24T09:07:00+03:00

происшествия

россия

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

общество

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МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. В 2025 году следователи возместили более 51 миллиарда рублей ущерба россиянам и государству, сообщил в интервью РИА Новости председатель СК Александр Бастрыкин."В ходе следствия гражданам и государству был возмещен ущерб на сумму более 51 миллиарда рублей, также приняты меры к аресту имущества на сумму почти 70 миллиардов рублей", — сказал он в преддверии Дня сотрудника органов следствия.При этом за весь 2025 год сотрудники СК направили в суды 40,8 тысячи уголовных дел, из которых большая часть — о преступлениях против личности.День сотрудника органов следствия отмечается ежегодно 25 июля.

https://ria.ru/20240725/sledstvie-1961426537.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, россия, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), общество