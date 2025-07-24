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Бастрыкин рассказал о возмещении ущерба россиянам силами следователей - РИА Новости, 24.07.2025
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07:25 24.07.2025 (обновлено: 09:07 24.07.2025)
https://ria.ru/20250724/bastrykin-2031035964.html
Бастрыкин рассказал о возмещении ущерба россиянам силами следователей
Бастрыкин рассказал о возмещении ущерба россиянам силами следователей - РИА Новости, 24.07.2025
Бастрыкин рассказал о возмещении ущерба россиянам силами следователей
В 2025 году следователи возместили более 51 миллиарда рублей ущерба россиянам и государству, сообщил в интервью РИА Новости председатель СК Александр Бастрыкин. РИА Новости, 24.07.2025
2025-07-24T07:25:00+03:00
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происшествия
россия
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
общество
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МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. В 2025 году следователи возместили более 51 миллиарда рублей ущерба россиянам и государству, сообщил в интервью РИА Новости председатель СК Александр Бастрыкин.&quot;В ходе следствия гражданам и государству был возмещен ущерб на сумму более 51 миллиарда рублей, также приняты меры к аресту имущества на сумму почти 70 миллиардов рублей&quot;, — сказал он в преддверии Дня сотрудника органов следствия.При этом за весь 2025 год сотрудники СК направили в суды 40,8 тысячи уголовных дел, из которых большая часть — о преступлениях против личности.День сотрудника органов следствия отмечается ежегодно 25 июля.
https://ria.ru/20240725/sledstvie-1961426537.html
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происшествия, россия, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), общество
Происшествия, Россия, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ), Общество
Бастрыкин рассказал о возмещении ущерба россиянам силами следователей

Бастрыкин: СК возместил гражданам и государству более 51 миллиарда рублей ущерба

© Фото : Пресс-служба СК РФПредседатель СК России Александр Бастрыкин
Председатель СК России Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
© Фото : Пресс-служба СК РФ
Председатель СК России Александр Бастрыкин. Архивное фото
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МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. В 2025 году следователи возместили более 51 миллиарда рублей ущерба россиянам и государству, сообщил в интервью РИА Новости председатель СК Александр Бастрыкин.
«

"В ходе следствия гражданам и государству был возмещен ущерб на сумму более 51 миллиарда рублей, также приняты меры к аресту имущества на сумму почти 70 миллиардов рублей", — сказал он в преддверии Дня сотрудника органов следствия.

При этом за весь 2025 год сотрудники СК направили в суды 40,8 тысячи уголовных дел, из которых большая часть — о преступлениях против личности.
День сотрудника органов следствия отмечается ежегодно 25 июля.
Сотрудник Следственного комитета России в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 25.07.2024
День сотрудника органов следствия России
25 июля 2024, 00:45
 
ПроисшествияРоссияАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)Общество
 
 
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