https://ria.ru/20250724/bashkiriya-2031208669.html

В Башкирии задержали руководителя центра развития туризма и его заместителя

В Башкирии задержали руководителя центра развития туризма и его заместителя - РИА Новости, 24.07.2025

В Башкирии задержали руководителя центра развития туризма и его заместителя

Задержаны руководитель центра развития туризма Башкирии Руслан Юнусов и его заместитель Артур Идельбаев, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах... РИА Новости, 24.07.2025

2025-07-24T17:15:00+03:00

2025-07-24T17:15:00+03:00

2025-07-24T17:27:00+03:00

происшествия

республика башкортостан

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УФА, 24 июл - РИА Новости. Задержаны руководитель центра развития туризма Башкирии Руслан Юнусов и его заместитель Артур Идельбаев, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах региона. "Задержан руководитель центра развития туризма Башкирии и его заместитель. Речь идёт о Руслане Юнусове и Артуре Идельбаеве", - сказал собеседник агентства. По его словам, Советский районный суд арестовал задержанных до 22 сентября. По информации Telegram-канала MashBatash, их подозревают в растрате средств, выделенных по нацпроекту "Туризм и гостеприимство". РИА Новости пока не располагает комментарием следственных органов региона.

https://ria.ru/20250703/sud-2026869599.html

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происшествия, республика башкортостан