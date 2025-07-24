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В Башкирии задержали руководителя центра развития туризма и его заместителя - РИА Новости, 24.07.2025
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17:15 24.07.2025 (обновлено: 17:27 24.07.2025)
https://ria.ru/20250724/bashkiriya-2031208669.html
В Башкирии задержали руководителя центра развития туризма и его заместителя
В Башкирии задержали руководителя центра развития туризма и его заместителя - РИА Новости, 24.07.2025
В Башкирии задержали руководителя центра развития туризма и его заместителя
Задержаны руководитель центра развития туризма Башкирии Руслан Юнусов и его заместитель Артур Идельбаев, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах... РИА Новости, 24.07.2025
2025-07-24T17:15:00+03:00
2025-07-24T17:27:00+03:00
происшествия
республика башкортостан
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УФА, 24 июл - РИА Новости. Задержаны руководитель центра развития туризма Башкирии Руслан Юнусов и его заместитель Артур Идельбаев, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах региона. "Задержан руководитель центра развития туризма Башкирии и его заместитель. Речь идёт о Руслане Юнусове и Артуре Идельбаеве", - сказал собеседник агентства. По его словам, Советский районный суд арестовал задержанных до 22 сентября. По информации Telegram-канала MashBatash, их подозревают в растрате средств, выделенных по нацпроекту "Туризм и гостеприимство". РИА Новости пока не располагает комментарием следственных органов региона.
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происшествия, республика башкортостан
Происшествия, Республика Башкортостан
В Башкирии задержали руководителя центра развития туризма и его заместителя

Руководитель центра развития туризма Башкирии Юнусов и его заместитель задержаны

Задержание заместителя руководителя центра развития туризма Башкирии Артура Идельбаева
Задержание заместителя руководителя центра развития туризма Башкирии Артура Идельбаева - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
Задержание заместителя руководителя центра развития туризма Башкирии Артура Идельбаева
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УФА, 24 июл - РИА Новости. Задержаны руководитель центра развития туризма Башкирии Руслан Юнусов и его заместитель Артур Идельбаев, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах региона.
"Задержан руководитель центра развития туризма Башкирии и его заместитель. Речь идёт о Руслане Юнусове и Артуре Идельбаеве", - сказал собеседник агентства.
© Фото : соцсети Руслана ЮнусоваРуководитель центра развития туризма Башкирии Руслан Юнусов
Руководитель центра развития туризма Башкирии Руслан Юнусов - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
© Фото : соцсети Руслана Юнусова
Руководитель центра развития туризма Башкирии Руслан Юнусов. Архивное фото
По его словам, Советский районный суд арестовал задержанных до 22 сентября.
По информации Telegram-канала MashBatash, их подозревают в растрате средств, выделенных по нацпроекту "Туризм и гостеприимство".
РИА Новости пока не располагает комментарием следственных органов региона.
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