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Балицкий высказался об ударе ВСУ по машине скорой помощи - РИА Новости, 24.07.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
14:13 24.07.2025 (обновлено: 14:14 24.07.2025)
https://ria.ru/20250724/balitskiy--2031148926.html
Балицкий высказался об ударе ВСУ по машине скорой помощи
Балицкий высказался об ударе ВСУ по машине скорой помощи - РИА Новости, 24.07.2025
Балицкий высказался об ударе ВСУ по машине скорой помощи
Удар украинским беспилотником по автомобилю скорой помощи в запорожских Пологах, в результате которого погиб водитель и ранены фельдшеры, является циничным... РИА Новости, 24.07.2025
2025-07-24T14:13:00+03:00
2025-07-24T14:14:00+03:00
специальная военная операция на украине
запорожская область
евгений балицкий
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл – РИА Новости. Удар украинским беспилотником по автомобилю скорой помощи в запорожских Пологах, в результате которого погиб водитель и ранены фельдшеры, является циничным актом вне норм морали и международного права, заявил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. Водитель скорой помощи погиб после удара БПЛА в городе Пологи Запорожской области, фельдшер и медсестра ранены, сообщило ранее министерство здравоохранения региона. "Нападение на медицинских работников, которые выполняя свой профессиональный долг, спасают жизни, является недопустимым и циничным актом, противоречащим всем нормам международного гуманитарного права и человеческой морали", - написал Балицкий в Telegram-канале. Он принес соболезнования родным и близким погибшего. Им будет оказана вся возможная помощь, добавил губернатор.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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запорожская область, евгений балицкий, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Евгений Балицкий, Происшествия
Балицкий высказался об ударе ВСУ по машине скорой помощи

Балицкий назвал удар БПЛА ВСУ по авто скорой помощи циничным актом

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкГубернатор Запорожской области Евгений Балицкий
Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл – РИА Новости. Удар украинским беспилотником по автомобилю скорой помощи в запорожских Пологах, в результате которого погиб водитель и ранены фельдшеры, является циничным актом вне норм морали и международного права, заявил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.
Водитель скорой помощи погиб после удара БПЛА в городе Пологи Запорожской области, фельдшер и медсестра ранены, сообщило ранее министерство здравоохранения региона.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
"Нападение на медицинских работников, которые выполняя свой профессиональный долг, спасают жизни, является недопустимым и циничным актом, противоречащим всем нормам международного гуманитарного права и человеческой морали", - написал Балицкий в Telegram-канале.
Он принес соболезнования родным и близким погибшего. Им будет оказана вся возможная помощь, добавил губернатор.
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Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьЕвгений БалицкийПроисшествия
 
 
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