https://ria.ru/20250724/balitskiy--2031148926.html

Балицкий высказался об ударе ВСУ по машине скорой помощи

Балицкий высказался об ударе ВСУ по машине скорой помощи - РИА Новости, 24.07.2025

Балицкий высказался об ударе ВСУ по машине скорой помощи

Удар украинским беспилотником по автомобилю скорой помощи в запорожских Пологах, в результате которого погиб водитель и ранены фельдшеры, является циничным... РИА Новости, 24.07.2025

2025-07-24T14:13:00+03:00

2025-07-24T14:13:00+03:00

2025-07-24T14:14:00+03:00

специальная военная операция на украине

запорожская область

евгений балицкий

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл – РИА Новости. Удар украинским беспилотником по автомобилю скорой помощи в запорожских Пологах, в результате которого погиб водитель и ранены фельдшеры, является циничным актом вне норм морали и международного права, заявил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. Водитель скорой помощи погиб после удара БПЛА в городе Пологи Запорожской области, фельдшер и медсестра ранены, сообщило ранее министерство здравоохранения региона. "Нападение на медицинских работников, которые выполняя свой профессиональный долг, спасают жизни, является недопустимым и циничным актом, противоречащим всем нормам международного гуманитарного права и человеческой морали", - написал Балицкий в Telegram-канале. Он принес соболезнования родным и близким погибшего. Им будет оказана вся возможная помощь, добавил губернатор.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20250724/pvo-2031038044.html

запорожская область

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запорожская область, евгений балицкий, происшествия