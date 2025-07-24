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Байден продал права на мемуары за десять миллионов долларов, пишут СМИ - РИА Новости, 24.07.2025
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05:57 24.07.2025
https://ria.ru/20250724/bajden-2031031346.html
Байден продал права на мемуары за десять миллионов долларов, пишут СМИ
Байден продал права на мемуары за десять миллионов долларов, пишут СМИ - РИА Новости, 24.07.2025
Байден продал права на мемуары за десять миллионов долларов, пишут СМИ
Бывший президент США Джо Байден продал права на свои будущие мемуары издательской компании Hachette Book Group за десять миллионов долларов, сообщает газета... РИА Новости, 24.07.2025
2025-07-24T05:57:00+03:00
2025-07-24T05:57:00+03:00
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Бывший президент США Джо Байден продал права на свои будущие мемуары издательской компании Hachette Book Group за десять миллионов долларов, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с информацией. "Байден продал свой президентские мемуары Hachette Book Group за аванс в пределах 10 миллионов долларов", - отмечает газета со ссылкой на неназванные источники. По данным издания, Байдена представляло агентство Creative Artists в рамках сделки. Hachette Book Group получила права на распространении книги политика по всему миру. Газета также не приводит будущее название книги и отмечает, что пока не назначена дата публикации мемуаров. "Состояние здоровья Байдена, скорее всего, определит сроки завершения рукописи и планы по ее рекламе", - добавляет Wall Street Journal. Ранее в свет вышла книга "Первородный грех: угасание президента Байдена, его сокрытие, и катастрофическое решение баллотироваться еще раз" авторства журналистов Джейка Тэппера и Алекса Томпсона. В ней они утверждают, ссылаясь на чиновников из бывшей администрации, что Байден к 2024 году утратил способность исполнять свои обязанности в критических ситуациях и пользовался шпаргалками даже на закрытых заседаниях своего кабинета. При этом и без "расследования" журналистов СМИ проблемы Байдена были очевидны с самого начала его срока: не отработав на посту трех месяцев, он упал, поднимаясь по трапу самолета, затем были падения на сцене, с велосипеда, оговорки и забывчивость. Отрицать умственный упадок президента США стало совсем сложно после его неудачного выступления на дебатах с нынешним американским лидером Дональдом Трампом в конце июня прошлого года. В объективы телекамер попал момент, как Джилл Байден помогает супругу спуститься с невысокой лестницы в студии. Тогдашний президент списывал неудачу на усталость, позже - болезнь. Трамп уверяет, что первая леди не только водила мужа за руку, но и являлась реальным руководителем государства, наравне с устройством для автоматической подписи документов, которым от имени, но без ведома Байдена, пользовался неизвестно кто. После провала на дебатах в гонке за президентское кресло Байдена в обход всех процедур заменила его вице-президент Камала Харрис.
https://ria.ru/20250204/bajden-1997218217.html
https://ria.ru/20250531/bajden-2020179859.html
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в мире, сша, джо байден, джилл байден, дональд трамп
В мире, США, Джо Байден, Джилл Байден, Дональд Трамп
Байден продал права на мемуары за десять миллионов долларов, пишут СМИ

WSJ: Байден продал права на будущие мемуары за десять миллионов долларов

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteДжо Байден
Джо Байден - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Джо Байден. Архивное фото
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Бывший президент США Джо Байден продал права на свои будущие мемуары издательской компании Hachette Book Group за десять миллионов долларов, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с информацией.
"Байден продал свой президентские мемуары Hachette Book Group за аванс в пределах 10 миллионов долларов", - отмечает газета со ссылкой на неназванные источники.
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По данным издания, Байдена представляло агентство Creative Artists в рамках сделки. Hachette Book Group получила права на распространении книги политика по всему миру.
Газета также не приводит будущее название книги и отмечает, что пока не назначена дата публикации мемуаров.
"Состояние здоровья Байдена, скорее всего, определит сроки завершения рукописи и планы по ее рекламе", - добавляет Wall Street Journal.
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Ранее в свет вышла книга "Первородный грех: угасание президента Байдена, его сокрытие, и катастрофическое решение баллотироваться еще раз" авторства журналистов Джейка Тэппера и Алекса Томпсона. В ней они утверждают, ссылаясь на чиновников из бывшей администрации, что Байден к 2024 году утратил способность исполнять свои обязанности в критических ситуациях и пользовался шпаргалками даже на закрытых заседаниях своего кабинета.
При этом и без "расследования" журналистов СМИ проблемы Байдена были очевидны с самого начала его срока: не отработав на посту трех месяцев, он упал, поднимаясь по трапу самолета, затем были падения на сцене, с велосипеда, оговорки и забывчивость. Отрицать умственный упадок президента США стало совсем сложно после его неудачного выступления на дебатах с нынешним американским лидером Дональдом Трампом в конце июня прошлого года. В объективы телекамер попал момент, как Джилл Байден помогает супругу спуститься с невысокой лестницы в студии. Тогдашний президент списывал неудачу на усталость, позже - болезнь. Трамп уверяет, что первая леди не только водила мужа за руку, но и являлась реальным руководителем государства, наравне с устройством для автоматической подписи документов, которым от имени, но без ведома Байдена, пользовался неизвестно кто.
После провала на дебатах в гонке за президентское кресло Байдена в обход всех процедур заменила его вице-президент Камала Харрис.
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В миреСШАДжо БайденДжилл БайденДональд Трамп
 
 
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