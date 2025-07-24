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Спорткомплекс в ЮВАО столицы передали в аренду частному инвестору - РИА Новости, 24.07.2025
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09:15 24.07.2025
https://ria.ru/20250724/bagreeva-2030953893.html
Спорткомплекс в ЮВАО столицы передали в аренду частному инвестору
Спорткомплекс в ЮВАО столицы передали в аренду частному инвестору - РИА Новости, 24.07.2025
Спорткомплекс в ЮВАО столицы передали в аренду частному инвестору
Столица передала в аренду на 25 лет частному инвестору спорткомплекс, расположенный в районе Некрасовка, сообщила заммэра Москвы, глава городского департамента... РИА Новости, 24.07.2025
2025-07-24T09:15:00+03:00
2025-07-24T09:15:00+03:00
москва
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МОСКВА, 24 июл – РИА Новости. Столица передала в аренду на 25 лет частному инвестору спорткомплекс, расположенный в районе Некрасовка, сообщила заммэра Москвы, глава городского департамента экономической политики и развития (ДЭПР) Мария Багреева.Она уточнила, что здание сдали в аренду в рамках программы повышения эффективности управления городскими объектами массового спорта. Данную программу реализуют на территории столичного мегаполиса уже два года."Арендатор в течение 25 лет обязан использовать эту площадку по назначению, но имеет право самостоятельно определять перечень наиболее востребованных спортивных и физкультурно-оздоровительных услуг, а также предоставлять сопутствующие сервисы, но не более чем на четверти общей площади", – сказала Багреева, ее слова привели в пресс-службе ДЭПР.Здание расположено по адресу: Сочинская улица, дом 1. Общая площадь спортивного объекта составляет 3014,3 "квадрата". Высота учреждения – три этажа.Кроме того, сейчас в столице собирают заявки на аренду аквастудии "На Береговой". В здании расположено три бассейна, а его площадь составляет примерно 2 тысячи "квадратов". Объект расположен в районе Покровское-Стрешнево по адресу: Береговая улица, дом 4, корпус 10.Реализацией московской программой повышения эффективности управления городскими объектами массового спорта занимается департамент экономической политики и развития, а также городской департамент спорта. Размер арендной платы за объект устанавливается после проведения открытых аукционов. Начальная ставка на торгах составляет 5 тысяч рублей с НДС за год за один квадратный метр площадей спортивного назначения. Для других площадей начальная ставка установлена в размере 1 рубль в год. Договоры аренды предполагают ежегодную индексацию арендной платы на уровень инфляции.В 2023–2024 годах частным инвесторам передали в долгосрочную аренду 10 спортивных учреждений: спорткомплексы, теннисный корт и манеж.Ранее Багреева сообщала, что за первые шесть месяцев текущего года Москва реализовала на торгах свыше 700 нежилых помещений, общая площадь которых составляет более 130 тысяч квадратных метров.
https://ria.ru/20250723/bagreeva-2030717170.html
https://ria.ru/20250722/bagreeva-2030472856.html
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москва, мария багреева
Москва, Мария Багреева
Спорткомплекс в ЮВАО столицы передали в аренду частному инвестору

Багреева: спортивный комплекс в Некрасовке передали в аренду частному инвестору

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкЗаместитель мэра Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Москвы Мария Багреева
Заместитель мэра Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Москвы Мария Багреева - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Заместитель мэра Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Москвы Мария Багреева. Архивное фото
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МОСКВА, 24 июл – РИА Новости. Столица передала в аренду на 25 лет частному инвестору спорткомплекс, расположенный в районе Некрасовка, сообщила заммэра Москвы, глава городского департамента экономической политики и развития (ДЭПР) Мария Багреева.
Она уточнила, что здание сдали в аренду в рамках программы повышения эффективности управления городскими объектами массового спорта. Данную программу реализуют на территории столичного мегаполиса уже два года.
Заммэра столицы, глава департамента экономической политики и развития (ДЭПР) города Мария Багреева - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
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"Арендатор в течение 25 лет обязан использовать эту площадку по назначению, но имеет право самостоятельно определять перечень наиболее востребованных спортивных и физкультурно-оздоровительных услуг, а также предоставлять сопутствующие сервисы, но не более чем на четверти общей площади", – сказала Багреева, ее слова привели в пресс-службе ДЭПР.
Здание расположено по адресу: Сочинская улица, дом 1. Общая площадь спортивного объекта составляет 3014,3 "квадрата". Высота учреждения – три этажа.
Кроме того, сейчас в столице собирают заявки на аренду аквастудии "На Береговой". В здании расположено три бассейна, а его площадь составляет примерно 2 тысячи "квадратов". Объект расположен в районе Покровское-Стрешнево по адресу: Береговая улица, дом 4, корпус 10.
Реализацией московской программой повышения эффективности управления городскими объектами массового спорта занимается департамент экономической политики и развития, а также городской департамент спорта. Размер арендной платы за объект устанавливается после проведения открытых аукционов. Начальная ставка на торгах составляет 5 тысяч рублей с НДС за год за один квадратный метр площадей спортивного назначения. Для других площадей начальная ставка установлена в размере 1 рубль в год. Договоры аренды предполагают ежегодную индексацию арендной платы на уровень инфляции.
В 2023–2024 годах частным инвесторам передали в долгосрочную аренду 10 спортивных учреждений: спорткомплексы, теннисный корт и манеж.
Ранее Багреева сообщала, что за первые шесть месяцев текущего года Москва реализовала на торгах свыше 700 нежилых помещений, общая площадь которых составляет более 130 тысяч квадратных метров.
Заммэра столицы, глава департамента экономической политики и развития города (ДЭПР) Мария Багреева - РИА Новости, 1920, 22.07.2025
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