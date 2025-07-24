https://ria.ru/20250724/bagreeva-2030953893.html

Спорткомплекс в ЮВАО столицы передали в аренду частному инвестору

Спорткомплекс в ЮВАО столицы передали в аренду частному инвестору - РИА Новости, 24.07.2025

Спорткомплекс в ЮВАО столицы передали в аренду частному инвестору

Столица передала в аренду на 25 лет частному инвестору спорткомплекс, расположенный в районе Некрасовка, сообщила заммэра Москвы, глава городского департамента... РИА Новости, 24.07.2025

2025-07-24T09:15:00+03:00

2025-07-24T09:15:00+03:00

2025-07-24T09:15:00+03:00

москва

мария багреева

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МОСКВА, 24 июл – РИА Новости. Столица передала в аренду на 25 лет частному инвестору спорткомплекс, расположенный в районе Некрасовка, сообщила заммэра Москвы, глава городского департамента экономической политики и развития (ДЭПР) Мария Багреева.Она уточнила, что здание сдали в аренду в рамках программы повышения эффективности управления городскими объектами массового спорта. Данную программу реализуют на территории столичного мегаполиса уже два года."Арендатор в течение 25 лет обязан использовать эту площадку по назначению, но имеет право самостоятельно определять перечень наиболее востребованных спортивных и физкультурно-оздоровительных услуг, а также предоставлять сопутствующие сервисы, но не более чем на четверти общей площади", – сказала Багреева, ее слова привели в пресс-службе ДЭПР.Здание расположено по адресу: Сочинская улица, дом 1. Общая площадь спортивного объекта составляет 3014,3 "квадрата". Высота учреждения – три этажа.Кроме того, сейчас в столице собирают заявки на аренду аквастудии "На Береговой". В здании расположено три бассейна, а его площадь составляет примерно 2 тысячи "квадратов". Объект расположен в районе Покровское-Стрешнево по адресу: Береговая улица, дом 4, корпус 10.Реализацией московской программой повышения эффективности управления городскими объектами массового спорта занимается департамент экономической политики и развития, а также городской департамент спорта. Размер арендной платы за объект устанавливается после проведения открытых аукционов. Начальная ставка на торгах составляет 5 тысяч рублей с НДС за год за один квадратный метр площадей спортивного назначения. Для других площадей начальная ставка установлена в размере 1 рубль в год. Договоры аренды предполагают ежегодную индексацию арендной платы на уровень инфляции.В 2023–2024 годах частным инвесторам передали в долгосрочную аренду 10 спортивных учреждений: спорткомплексы, теннисный корт и манеж.Ранее Багреева сообщала, что за первые шесть месяцев текущего года Москва реализовала на торгах свыше 700 нежилых помещений, общая площадь которых составляет более 130 тысяч квадратных метров.

https://ria.ru/20250723/bagreeva-2030717170.html

https://ria.ru/20250722/bagreeva-2030472856.html

москва

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москва, мария багреева