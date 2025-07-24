https://ria.ru/20250724/avto-2031202537.html

Горьковский автозавод перейдет на четырехдневную рабочую неделю в августе

Горьковский автозавод перейдет на четырехдневную рабочую неделю в августе - РИА Новости, 24.07.2025

Горьковский автозавод перейдет на четырехдневную рабочую неделю в августе

Горьковский автомобильный завод в августе этого года перейдет на четырехдневную рабочую неделю из-за сильного снижения российского рынка коммерческой техники в... РИА Новости, 24.07.2025

2025-07-24T16:57:00+03:00

2025-07-24T16:57:00+03:00

2025-07-24T16:57:00+03:00

экономика

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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Горьковский автомобильный завод в августе этого года перейдет на четырехдневную рабочую неделю из-за сильного снижения российского рынка коммерческой техники в первом полугодии - от 30 до 60% в зависимости от сегмента, сообщила РИА Новости пресс-служба завода. "В связи с критическим падением рынка коммерческого транспорта Горьковский автозавод в августе 2025 года будет работать в режиме 4-дневной рабочей недели. В условиях высокой ставки ЦБ и недоступности финансовых инструментов для приобретения автомобилей падение рынка по итогам первого полугодия составило почти 40% в сегменте среднетоннажных грузовиков, свыше 30% в сегменте легких коммерческих автомобилей и 60% в сегменте автобусов", - говорится в сообщении. В пресс-службе уточнили, что данная мера позволит заводу сохранить рабочие места, а также адаптировать производственную программу под рыночную ситуацию и организовать равномерную нагрузку производственных мощностей. "Работники предприятия уведомлены о том, что режим 4-дневной рабочей недели на предприятии может продлиться. Начиная с сентября режим работы производств будет определяться ежемесячно исходя из рыночных факторов. При улучшении рыночной ситуации завод вернется на полную рабочую неделю", - также отметили на предприятии. Там добавили, что в период с 21 июля по 3 августа сотрудники Горьковского автозавода находятся в ежегодном плановом оплачиваемом корпоративном отпуске, а ряд подразделений функционирует согласно графику проводимых работ. Там проводится модернизация и сервисное обслуживание оборудования.

https://ria.ru/20250722/ekspert-2030560209.html

https://ria.ru/20250723/avtovaz-2030866696.html

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экономика, центральный банк рф (цб рф), группа газ, авто