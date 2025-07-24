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АТОР: тайские курорты далеки от границы, где разгорелся конфликт - РИА Новости, 24.07.2025
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10:20 24.07.2025
https://ria.ru/20250724/ator-2031059554.html
АТОР: тайские курорты далеки от границы, где разгорелся конфликт
АТОР: тайские курорты далеки от границы, где разгорелся конфликт - РИА Новости, 24.07.2025
АТОР: тайские курорты далеки от границы, где разгорелся конфликт
Туристические локации в Таиланде находятся далеко от границы, где между Таиландом и Камбоджей происходит вооруженный конфликт, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 24.07.2025
2025-07-24T10:20:00+03:00
2025-07-24T10:20:00+03:00
ассоциация туроператоров россии (атор)
таиланд
камбоджа
в мире
обострение конфликта между таиландом и камбоджей
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Туристические локации в Таиланде находятся далеко от границы, где между Таиландом и Камбоджей происходит вооруженный конфликт, сообщили РИА Новости в пресс-службе Ассоциации туроператоров России (АТОР). "Там много лет периодически возникает напряжение на границе Камбоджи и Таиланда. В Камбоджу вообще турпотока нет, кроме единичных индивидуалов-экстремалов. А в Таиланде это далеко от курортных локаций", - сообщили в ассоциации. Эскалация пограничного конфликта между Таиландом и Камбоджей перешла в вооруженную фазу утром в четверг. После перестрелок в районе границы стороны обменялись ударами артиллерии, Камбоджа применила системы залпового огня "Град", в том числе по гражданским объектам на территории Таиланда, Таиланд произвел авиаудар по расположениям камбоджийских вооруженных сил. С обеих сторон есть убитые и раненые, в том числе гражданские. Власти четырех провинций Таиланда, граничащих с Камбоджей, объявили эвакуацию жителей на фоне эскалации, передает местное издание Nation.
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Столкновения на границе Таиланда и Камбоджи
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ассоциация туроператоров россии (атор), таиланд, камбоджа, в мире, обострение конфликта между таиландом и камбоджей
Ассоциация туроператоров России (АТОР), Таиланд, Камбоджа, В мире, Обострение конфликта между Таиландом и Камбоджей
АТОР: тайские курорты далеки от границы, где разгорелся конфликт

АТОР: курортные места Таиланда далеки от границы, где идет конфликт с Камбоджей

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкТаиланд
Таиланд - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
© РИА Новости / Виталий Аньков
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Туристические локации в Таиланде находятся далеко от границы, где между Таиландом и Камбоджей происходит вооруженный конфликт, сообщили РИА Новости в пресс-службе Ассоциации туроператоров России (АТОР).
"Там много лет периодически возникает напряжение на границе Камбоджи и Таиланда. В Камбоджу вообще турпотока нет, кроме единичных индивидуалов-экстремалов. А в Таиланде это далеко от курортных локаций", - сообщили в ассоциации.
Эскалация пограничного конфликта между Таиландом и Камбоджей перешла в вооруженную фазу утром в четверг. После перестрелок в районе границы стороны обменялись ударами артиллерии, Камбоджа применила системы залпового огня "Град", в том числе по гражданским объектам на территории Таиланда, Таиланд произвел авиаудар по расположениям камбоджийских вооруженных сил. С обеих сторон есть убитые и раненые, в том числе гражданские. Власти четырех провинций Таиланда, граничащих с Камбоджей, объявили эвакуацию жителей на фоне эскалации, передает местное издание Nation.
Последствия обстрела магазина у АЗС в Таиланде со стороны Камбоджи - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
В Таиланде при попадании снаряда "Града" в магазин погибли люди, пишут СМИ
Вчера, 09:56
 
Ассоциация туроператоров России (АТОР)ТаиландКамбоджаВ миреОбострение конфликта между Таиландом и Камбоджей
 
 
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