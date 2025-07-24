https://ria.ru/20250724/ator-2031059554.html

АТОР: тайские курорты далеки от границы, где разгорелся конфликт

АТОР: тайские курорты далеки от границы, где разгорелся конфликт - РИА Новости, 24.07.2025

АТОР: тайские курорты далеки от границы, где разгорелся конфликт

Туристические локации в Таиланде находятся далеко от границы, где между Таиландом и Камбоджей происходит вооруженный конфликт, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 24.07.2025

2025-07-24T10:20:00+03:00

2025-07-24T10:20:00+03:00

2025-07-24T10:20:00+03:00

ассоциация туроператоров россии (атор)

таиланд

камбоджа

в мире

обострение конфликта между таиландом и камбоджей

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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Туристические локации в Таиланде находятся далеко от границы, где между Таиландом и Камбоджей происходит вооруженный конфликт, сообщили РИА Новости в пресс-службе Ассоциации туроператоров России (АТОР). "Там много лет периодически возникает напряжение на границе Камбоджи и Таиланда. В Камбоджу вообще турпотока нет, кроме единичных индивидуалов-экстремалов. А в Таиланде это далеко от курортных локаций", - сообщили в ассоциации. Эскалация пограничного конфликта между Таиландом и Камбоджей перешла в вооруженную фазу утром в четверг. После перестрелок в районе границы стороны обменялись ударами артиллерии, Камбоджа применила системы залпового огня "Град", в том числе по гражданским объектам на территории Таиланда, Таиланд произвел авиаудар по расположениям камбоджийских вооруженных сил. С обеих сторон есть убитые и раненые, в том числе гражданские. Власти четырех провинций Таиланда, граничащих с Камбоджей, объявили эвакуацию жителей на фоне эскалации, передает местное издание Nation.

https://ria.ru/20250724/udar-2031053434.html

таиланд

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Столкновения на границе Таиланда и Камбоджи Столкновения на границе Таиланда и Камбоджи 2025-07-24T10:20 true PT0M31S

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ассоциация туроператоров россии (атор), таиланд, камбоджа, в мире, обострение конфликта между таиландом и камбоджей