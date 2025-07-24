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Артамонов: Липецкая область наращивает производство куриных яиц - РИА Новости, 24.07.2025
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Липецкая область
 
11:56 24.07.2025
https://ria.ru/20250724/artamonov-2031097739.html
Артамонов: Липецкая область наращивает производство куриных яиц
Артамонов: Липецкая область наращивает производство куриных яиц - РИА Новости, 24.07.2025
Артамонов: Липецкая область наращивает производство куриных яиц
В Липецкой области отмечен рост производства куриных яиц на 5,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, за первые шесть месяцев 2025 года хозяйства... РИА Новости, 24.07.2025
2025-07-24T11:56:00+03:00
2025-07-24T11:56:00+03:00
липецкая область
игорь артамонов
липецкая область
грязинский район
россия
яйца
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ЛИПЕЦК, 24 июл — РИА Новости. В Липецкой области отмечен рост производства куриных яиц на 5,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, за первые шесть месяцев 2025 года хозяйства региона получили 441,2 миллиона яиц, сообщил глава области Игорь Артамонов. Он отметил, что ключевую роль в этом секторе играет сельскохозяйственное предприятие, имеющее две производственные площадки в Липецком округе и Грязинском районе. Ежедневно там собирают около 1,6 миллиона яиц, а за первое полугодие 2025 года предприятие выпустило 287 миллионов штук пищевого яйца. По данным министерства сельского хозяйства региона, для полного обеспечения жителей Липецкой области яйцами для еды требуется порядка 290 миллионов штук ежегодно. В 2024 году общий объем производства яиц в регионе, включая инкубационное, достиг 851,4 миллиона штук, что подтверждает вклад области в продовольственную безопасность страны. "Липецкая область входит в число регионов, обеспечивающих продовольственную безопасность страны. Поэтому положительная динамика в сфере производства пищевой продукции – хорошая новость не только для региона, но и России в целом", – указал губернатор Артамонов.
https://ria.ru/20250716/pitanie-2029433657.html
липецкая область
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игорь артамонов, липецкая область, грязинский район, россия, яйца
Липецкая область, Игорь Артамонов, Липецкая область, Грязинский район, Россия, Яйца
Артамонов: Липецкая область наращивает производство куриных яиц

Губернатор Артамонов: выпуск куриных яиц в Липецкой области вырос на 5,4%

© AP Photo / Matt RourkeКуриные яйца
Куриные яйца - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
© AP Photo / Matt Rourke
Куриные яйца. Архивное фото
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ЛИПЕЦК, 24 июл — РИА Новости. В Липецкой области отмечен рост производства куриных яиц на 5,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, за первые шесть месяцев 2025 года хозяйства региона получили 441,2 миллиона яиц, сообщил глава области Игорь Артамонов.
Он отметил, что ключевую роль в этом секторе играет сельскохозяйственное предприятие, имеющее две производственные площадки в Липецком округе и Грязинском районе. Ежедневно там собирают около 1,6 миллиона яиц, а за первое полугодие 2025 года предприятие выпустило 287 миллионов штук пищевого яйца.
По данным министерства сельского хозяйства региона, для полного обеспечения жителей Липецкой области яйцами для еды требуется порядка 290 миллионов штук ежегодно. В 2024 году общий объем производства яиц в регионе, включая инкубационное, достиг 851,4 миллиона штук, что подтверждает вклад области в продовольственную безопасность страны.
"Липецкая область входит в число регионов, обеспечивающих продовольственную безопасность страны. Поэтому положительная динамика в сфере производства пищевой продукции – хорошая новость не только для региона, но и России в целом", – указал губернатор Артамонов.
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
Липецкая область наращивает производство продуктов питания
16 июля, 12:24
 
Липецкая областьИгорь АртамоновЛипецкая областьГрязинский районРоссияЯйца
 
 
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