https://ria.ru/20250724/artamonov-2031087883.html
Артамонов рассказал Толстыкиной об опыте работы липецких соцучреждений
Артамонов рассказал Толстыкиной об опыте работы липецких соцучреждений - РИА Новости, 24.07.2025
Артамонов рассказал Толстыкиной об опыте работы липецких соцучреждений
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов встретился с заместителем председателя правительства ДНР Ларисой Толстыкиной, которая возглавляет делегацию,... РИА Новости, 24.07.2025
2025-07-24T11:33:00+03:00
2025-07-24T11:33:00+03:00
2025-07-24T11:33:00+03:00
липецкая область
игорь артамонов
агентство стратегических инициатив (аси)
липецкая область
липецкий район
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ЛИПЕЦК, 24 июл — РИА Новости. Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов встретился с заместителем председателя правительства ДНР Ларисой Толстыкиной, которая возглавляет делегацию, прибывшую в регион для изучения опыта работы социальных учреждений, сообщает пресс-служба правительства области. В ходе встречи Артамонов поделился с заместителем председателя правительства ДНР опытом работы в сфере социальных услуг и вопросов профессиональной занятости в Липецкой области. По словам губернатора, в настоящее время в регионе действует 26 офисов "Мои документы", оказывается более 430 видов услуг, в том числе и выездное обслуживание маломобильных граждан. В первом полугодии зарегистрировано 950 тысяч обращений граждан в МФЦ. На примере флагманского центра "Мои документы" и центра "Работа России" липецкие специалисты рассказали коллегам из ДНР, как добиться удовлетворенности качеством предоставляемых услуг, сократить среднее время ожидания в очереди до трех минут, а также продемонстрировали работу новых сервисов: "ГосQR" – интеграцию с Госуслугами для ускорения обработки заявок; биометрическую идентификацию, исключающую необходимость предъявления паспорта; оповещения о готовности документов через социальную сеть "ВКонтакте". Также в пресс-службе правительства Липецкой области указывают, что по итогам первого полугодия 2025 года в центры занятости региона обратились почти 14 тысяч человек, из них трудоустроено более 11 тысяч. В случае необходимости гражданам предлагают пройти бесплатное обучение по нацпроекту "Кадры" или обучение по сертификатам в рамках госпрограммы, чтобы устроиться на востребованные в области специальности. Кроме этого, липчане познакомят коллег из ДНР с работой регионального отделения фонда "Защитники Отечества", центра реабилитации инвалидов и пожилых людей "Сосновый бор", а также социальных объектов в Липецком районе, Лебедяни и Ельце. "В ноябре прошлого года мы подписали трехстороннее соглашение с АСИ (Агентство стратегических инициатив – ред.) и Донецкой Народной Республикой. Уверен, что это еще один шаг в социально-экономическом развитии ДНР. Мы готовы делиться лучшими практиками социальной сферы, чтобы улучшить жизни людей. Вместе мы сможем добиться высоких результатов и обеспечить достойное будущее наших граждан", — цитирует губернатора Артамонова пресс-служба регионального правительства.
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игорь артамонов, агентство стратегических инициатив (аси), липецкая область, липецкий район
Липецкая область, Игорь Артамонов, Агентство стратегических инициатив (АСИ), Липецкая область, Липецкий район
Артамонов рассказал Толстыкиной об опыте работы липецких соцучреждений
Глава Артамонов поделился с Толстыкиной опытом работы липецких соцучреждений
ЛИПЕЦК, 24 июл — РИА Новости. Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов встретился с заместителем председателя правительства ДНР Ларисой Толстыкиной, которая возглавляет делегацию, прибывшую в регион для изучения опыта работы социальных учреждений, сообщает пресс-служба правительства области.
В ходе встречи Артамонов поделился с заместителем председателя правительства ДНР опытом работы в сфере социальных услуг и вопросов профессиональной занятости в Липецкой области.
По словам губернатора, в настоящее время в регионе действует 26 офисов "Мои документы", оказывается более 430 видов услуг, в том числе и выездное обслуживание маломобильных граждан. В первом полугодии зарегистрировано 950 тысяч обращений граждан в МФЦ.
На примере флагманского центра "Мои документы" и центра "Работа России" липецкие специалисты рассказали коллегам из ДНР, как добиться удовлетворенности качеством предоставляемых услуг, сократить среднее время ожидания в очереди до трех минут, а также продемонстрировали работу новых сервисов: "ГосQR" – интеграцию с Госуслугами для ускорения обработки заявок; биометрическую идентификацию, исключающую необходимость предъявления паспорта; оповещения о готовности документов через социальную сеть "ВКонтакте".
Также в пресс-службе правительства Липецкой области указывают, что по итогам первого полугодия 2025 года в центры занятости региона обратились почти 14 тысяч человек, из них трудоустроено более 11 тысяч. В случае необходимости гражданам предлагают пройти бесплатное обучение по нацпроекту "Кадры" или обучение по сертификатам в рамках госпрограммы, чтобы устроиться на востребованные в области специальности.
Кроме этого, липчане познакомят коллег из ДНР с работой регионального отделения фонда "Защитники Отечества", центра реабилитации инвалидов и пожилых людей "Сосновый бор", а также социальных объектов в Липецком районе, Лебедяни и Ельце.
"В ноябре прошлого года мы подписали трехстороннее соглашение с АСИ (Агентство стратегических инициатив – ред.) и Донецкой Народной Республикой. Уверен, что это еще один шаг в социально-экономическом развитии ДНР. Мы готовы делиться лучшими практиками социальной сферы, чтобы улучшить жизни людей. Вместе мы сможем добиться высоких результатов и обеспечить достойное будущее наших граждан", — цитирует губернатора Артамонова пресс-служба регионального правительства.