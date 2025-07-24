https://ria.ru/20250724/artamonov-2031087883.html

Артамонов рассказал Толстыкиной об опыте работы липецких соцучреждений

Артамонов рассказал Толстыкиной об опыте работы липецких соцучреждений - РИА Новости, 24.07.2025

Артамонов рассказал Толстыкиной об опыте работы липецких соцучреждений

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов встретился с заместителем председателя правительства ДНР Ларисой Толстыкиной, которая возглавляет делегацию,... РИА Новости, 24.07.2025

2025-07-24T11:33:00+03:00

2025-07-24T11:33:00+03:00

2025-07-24T11:33:00+03:00

липецкая область

игорь артамонов

агентство стратегических инициатив (аси)

липецкая область

липецкий район

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/18/2031087165_356:284:1561:962_1920x0_80_0_0_fa3a7569e506a2a15a82438dd36d2a22.jpg

ЛИПЕЦК, 24 июл — РИА Новости. Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов встретился с заместителем председателя правительства ДНР Ларисой Толстыкиной, которая возглавляет делегацию, прибывшую в регион для изучения опыта работы социальных учреждений, сообщает пресс-служба правительства области. В ходе встречи Артамонов поделился с заместителем председателя правительства ДНР опытом работы в сфере социальных услуг и вопросов профессиональной занятости в Липецкой области. По словам губернатора, в настоящее время в регионе действует 26 офисов "Мои документы", оказывается более 430 видов услуг, в том числе и выездное обслуживание маломобильных граждан. В первом полугодии зарегистрировано 950 тысяч обращений граждан в МФЦ. На примере флагманского центра "Мои документы" и центра "Работа России" липецкие специалисты рассказали коллегам из ДНР, как добиться удовлетворенности качеством предоставляемых услуг, сократить среднее время ожидания в очереди до трех минут, а также продемонстрировали работу новых сервисов: "ГосQR" – интеграцию с Госуслугами для ускорения обработки заявок; биометрическую идентификацию, исключающую необходимость предъявления паспорта; оповещения о готовности документов через социальную сеть "ВКонтакте". Также в пресс-службе правительства Липецкой области указывают, что по итогам первого полугодия 2025 года в центры занятости региона обратились почти 14 тысяч человек, из них трудоустроено более 11 тысяч. В случае необходимости гражданам предлагают пройти бесплатное обучение по нацпроекту "Кадры" или обучение по сертификатам в рамках госпрограммы, чтобы устроиться на востребованные в области специальности. Кроме этого, липчане познакомят коллег из ДНР с работой регионального отделения фонда "Защитники Отечества", центра реабилитации инвалидов и пожилых людей "Сосновый бор", а также социальных объектов в Липецком районе, Лебедяни и Ельце. "В ноябре прошлого года мы подписали трехстороннее соглашение с АСИ (Агентство стратегических инициатив – ред.) и Донецкой Народной Республикой. Уверен, что это еще один шаг в социально-экономическом развитии ДНР. Мы готовы делиться лучшими практиками социальной сферы, чтобы улучшить жизни людей. Вместе мы сможем добиться высоких результатов и обеспечить достойное будущее наших граждан", — цитирует губернатора Артамонова пресс-служба регионального правительства.

https://ria.ru/20250722/artamonov-2030655610.html

липецкая область

липецкий район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

игорь артамонов, агентство стратегических инициатив (аси), липецкая область, липецкий район