Рейтинг@Mail.ru
В "Электросетях Армении" Карапетяна могут ввести консорциумное управление - РИА Новости, 24.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:51 24.07.2025 (обновлено: 15:01 24.07.2025)
https://ria.ru/20250724/armeniya-2031161608.html
В "Электросетях Армении" Карапетяна могут ввести консорциумное управление
В "Электросетях Армении" Карапетяна могут ввести консорциумное управление - РИА Новости, 24.07.2025
В "Электросетях Армении" Карапетяна могут ввести консорциумное управление
Глава армянской комиссии по регулированию общественных услуг Месроп Месропян считает, что государство может объявить консорциумное управление в принадлежащей... РИА Новости, 24.07.2025
2025-07-24T14:51:00+03:00
2025-07-24T15:01:00+03:00
в мире
армения
самвел карапетян
никол пашинян
электросети армении
ташир
преследование карапетяна в армении
армянская апостольская церковь
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/11/2023401314_350:115:1260:627_1920x0_80_0_0_60b1c982df89a543c94d031198d470e3.jpg
ЕРЕВАН, 24 июл – РИА Новости. Глава армянской комиссии по регулированию общественных услуг Месроп Месропян считает, что государство может объявить консорциумное управление в принадлежащей предпринимателю Самвелу Карапетяну компании "Электросети Армении" или рассмотреть вопрос получения доли в компании. Восемнадцатого июля Месропян назначил временного управляющего названной компанией. Этот пост занял бывший глава государственной контрольной службы Романос Петросян. Ранее в министерстве территориального управления и инфраструктуры Армении сообщили РИА Новости, что обратились в комиссию по регулированию общественных услуг по поводу нарушений, якобы допущенных "Электросетями Армении". Тем самым была запущена процедура, позволяющая национализировать компанию. По словам Месропяна, комиссия должна изучить обращение министерства в течение трех месяцев, а в случае просьбы одной из сторон срок рассмотрения вопроса может быть продлен еще на месяц. Он добавил, что в течение этого времени ни собрание акционеров, ни совет директоров "Электросетей Армении" не имеют права предпринимать какие-либо действия без согласования с временным управляющим. Месропян уточнил, что под конец четвертого месяца комиссия уже должна вынести решение в рамках административного производства. По его словам, если будет установлено, что имеются доказанные факты нарушений, то временный управляющий продолжит свою работу. "До тех пор, пока государство не определит свои дальнейшие шаги относительно того, как поступить с этой компанией: объявляется ли новый тендер, объявляется ли консорциумное управление, получает ли государство долю", - заявил Месропян. Он добавил, что если комиссия решит, что вопросы, поднятые в административном производстве, не доказаны, то это предполагает другой результат. Между тем международный арбитражный суд в Стокгольме 22 июля обязал власти Армении воздержаться от применения положений, установленных недавно принятыми поправками в законы "Об энергетике" и "О комиссии по урегулированию общественных услуг" в отношении "Электросетей Армении", а также от дальнейших шагов по конфискации компании. В частности, суд запретил правительству Армении конфисковывать или продавать активы "Электросетей Армении", менять состав органов управления, отзывать лицензию и каким-либо образом ограничивать нормальную деятельность компании. В среду временно исполняющий обязанности генерального директора "Электросетей Армении" Давид Казинян сообщил, что обжаловал в суде решение о своем увольнении, которое подписал назначенный властями временный управляющий компанией Романос Петросян, назвав это решение незаконным. Владельцу компании "Ташир Групп" Карапетяну в Армении предъявили обвинения и арестовали после того, как он заявил о поддержке Армянской апостольской церкви (ААЦ) на фоне нападок со стороны властей. Сам бизнесмен вину не признал и назвал армянское руководство несостоятельным. Его позиция в поддержку церкви вызвала недовольство премьера страны Никола Пашиняна, который разместил в соцсети Facebook* несколько постов с оскорблениями в адрес духовенства и благотворителей церкви. Карапетян вкладывает много средств в развитие Армении. Основные направления благотворительной деятельности фонда "Ташир" - сохранение и возрождение исторического наследия, реконструкция церквей и храмов, развитие здравоохранения и медицины. Кроме того, часть средств идет на поддержку массового и юношеского спорта, развитие культуры и искусства, реализацию социальных программ, помощь нуждающимся, включая малообеспеченные семьи, инвалидов. Фонд строит и ремонтирует учебные заведения, а также реализует образовательные программы.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20250724/karapetyan-2031107389.html
https://ria.ru/20250724/reshenie-2031104972.html
https://ria.ru/20250724/mishustin--2031108559.html
армения
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/11/2023401314_315:6:1226:689_1920x0_80_0_0_72f1b7acb65775a7d1f64f1951bcc27a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, армения, самвел карапетян, никол пашинян, электросети армении, ташир , преследование карапетяна в армении , армянская апостольская церковь
В мире, Армения, Самвел Карапетян, Никол Пашинян, Электросети Армении, Ташир , Преследование Карапетяна в Армении , Армянская апостольская церковь
В "Электросетях Армении" Карапетяна могут ввести консорциумное управление

Месропян допустил объявление консорциумного управления "Электросетями Армении"

© Фото : Sputnik/Asatur YesayantsСамвел Карапетян
Самвел Карапетян - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
© Фото : Sputnik/Asatur Yesayants
Самвел Карапетян. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ЕРЕВАН, 24 июл – РИА Новости. Глава армянской комиссии по регулированию общественных услуг Месроп Месропян считает, что государство может объявить консорциумное управление в принадлежащей предпринимателю Самвелу Карапетяну компании "Электросети Армении" или рассмотреть вопрос получения доли в компании.
Восемнадцатого июля Месропян назначил временного управляющего названной компанией. Этот пост занял бывший глава государственной контрольной службы Романос Петросян. Ранее в министерстве территориального управления и инфраструктуры Армении сообщили РИА Новости, что обратились в комиссию по регулированию общественных услуг по поводу нарушений, якобы допущенных "Электросетями Армении". Тем самым была запущена процедура, позволяющая национализировать компанию.
Самвел Карапетян - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
К защите Карапетяна может присоединиться жена Джорджа Клуни
Вчера, 12:27
По словам Месропяна, комиссия должна изучить обращение министерства в течение трех месяцев, а в случае просьбы одной из сторон срок рассмотрения вопроса может быть продлен еще на месяц. Он добавил, что в течение этого времени ни собрание акционеров, ни совет директоров "Электросетей Армении" не имеют права предпринимать какие-либо действия без согласования с временным управляющим.
Месропян уточнил, что под конец четвертого месяца комиссия уже должна вынести решение в рамках административного производства.
По его словам, если будет установлено, что имеются доказанные факты нарушений, то временный управляющий продолжит свою работу. "До тех пор, пока государство не определит свои дальнейшие шаги относительно того, как поступить с этой компанией: объявляется ли новый тендер, объявляется ли консорциумное управление, получает ли государство долю", - заявил Месропян. Он добавил, что если комиссия решит, что вопросы, поднятые в административном производстве, не доказаны, то это предполагает другой результат.
Между тем международный арбитражный суд в Стокгольме 22 июля обязал власти Армении воздержаться от применения положений, установленных недавно принятыми поправками в законы "Об энергетике" и "О комиссии по урегулированию общественных услуг" в отношении "Электросетей Армении", а также от дальнейших шагов по конфискации компании. В частности, суд запретил правительству Армении конфисковывать или продавать активы "Электросетей Армении", менять состав органов управления, отзывать лицензию и каким-либо образом ограничивать нормальную деятельность компании.
Ереван - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
Ереван назвал условие для неисполнения решения арбитража по "Электросетям"
Вчера, 12:21
В среду временно исполняющий обязанности генерального директора "Электросетей Армении" Давид Казинян сообщил, что обжаловал в суде решение о своем увольнении, которое подписал назначенный властями временный управляющий компанией Романос Петросян, назвав это решение незаконным.
Владельцу компании "Ташир Групп" Карапетяну в Армении предъявили обвинения и арестовали после того, как он заявил о поддержке Армянской апостольской церкви (ААЦ) на фоне нападок со стороны властей. Сам бизнесмен вину не признал и назвал армянское руководство несостоятельным. Его позиция в поддержку церкви вызвала недовольство премьера страны Никола Пашиняна, который разместил в соцсети Facebook* несколько постов с оскорблениями в адрес духовенства и благотворителей церкви.
Карапетян вкладывает много средств в развитие Армении. Основные направления благотворительной деятельности фонда "Ташир" - сохранение и возрождение исторического наследия, реконструкция церквей и храмов, развитие здравоохранения и медицины. Кроме того, часть средств идет на поддержку массового и юношеского спорта, развитие культуры и искусства, реализацию социальных программ, помощь нуждающимся, включая малообеспеченные семьи, инвалидов. Фонд строит и ремонтирует учебные заведения, а также реализует образовательные программы.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и премьер-министр Армении Никол Пашинян во время встречи. 24 июля 2025 - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
Мишустин встретился с Пашиняном на Алтае
Вчера, 12:31
 
В миреАрменияСамвел КарапетянНикол ПашинянЭлектросети АрменииТаширПреследование Карапетяна в АрменииАрмянская апостольская церковь
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала