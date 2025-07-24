https://ria.ru/20250724/armeniya-2031161608.html

В "Электросетях Армении" Карапетяна могут ввести консорциумное управление

В "Электросетях Армении" Карапетяна могут ввести консорциумное управление - РИА Новости, 24.07.2025

В "Электросетях Армении" Карапетяна могут ввести консорциумное управление

Глава армянской комиссии по регулированию общественных услуг Месроп Месропян считает, что государство может объявить консорциумное управление в принадлежащей... РИА Новости, 24.07.2025

2025-07-24T14:51:00+03:00

2025-07-24T14:51:00+03:00

2025-07-24T15:01:00+03:00

в мире

армения

самвел карапетян

никол пашинян

электросети армении

ташир

преследование карапетяна в армении

армянская апостольская церковь

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/11/2023401314_350:115:1260:627_1920x0_80_0_0_60b1c982df89a543c94d031198d470e3.jpg

ЕРЕВАН, 24 июл – РИА Новости. Глава армянской комиссии по регулированию общественных услуг Месроп Месропян считает, что государство может объявить консорциумное управление в принадлежащей предпринимателю Самвелу Карапетяну компании "Электросети Армении" или рассмотреть вопрос получения доли в компании. Восемнадцатого июля Месропян назначил временного управляющего названной компанией. Этот пост занял бывший глава государственной контрольной службы Романос Петросян. Ранее в министерстве территориального управления и инфраструктуры Армении сообщили РИА Новости, что обратились в комиссию по регулированию общественных услуг по поводу нарушений, якобы допущенных "Электросетями Армении". Тем самым была запущена процедура, позволяющая национализировать компанию. По словам Месропяна, комиссия должна изучить обращение министерства в течение трех месяцев, а в случае просьбы одной из сторон срок рассмотрения вопроса может быть продлен еще на месяц. Он добавил, что в течение этого времени ни собрание акционеров, ни совет директоров "Электросетей Армении" не имеют права предпринимать какие-либо действия без согласования с временным управляющим. Месропян уточнил, что под конец четвертого месяца комиссия уже должна вынести решение в рамках административного производства. По его словам, если будет установлено, что имеются доказанные факты нарушений, то временный управляющий продолжит свою работу. "До тех пор, пока государство не определит свои дальнейшие шаги относительно того, как поступить с этой компанией: объявляется ли новый тендер, объявляется ли консорциумное управление, получает ли государство долю", - заявил Месропян. Он добавил, что если комиссия решит, что вопросы, поднятые в административном производстве, не доказаны, то это предполагает другой результат. Между тем международный арбитражный суд в Стокгольме 22 июля обязал власти Армении воздержаться от применения положений, установленных недавно принятыми поправками в законы "Об энергетике" и "О комиссии по урегулированию общественных услуг" в отношении "Электросетей Армении", а также от дальнейших шагов по конфискации компании. В частности, суд запретил правительству Армении конфисковывать или продавать активы "Электросетей Армении", менять состав органов управления, отзывать лицензию и каким-либо образом ограничивать нормальную деятельность компании. В среду временно исполняющий обязанности генерального директора "Электросетей Армении" Давид Казинян сообщил, что обжаловал в суде решение о своем увольнении, которое подписал назначенный властями временный управляющий компанией Романос Петросян, назвав это решение незаконным. Владельцу компании "Ташир Групп" Карапетяну в Армении предъявили обвинения и арестовали после того, как он заявил о поддержке Армянской апостольской церкви (ААЦ) на фоне нападок со стороны властей. Сам бизнесмен вину не признал и назвал армянское руководство несостоятельным. Его позиция в поддержку церкви вызвала недовольство премьера страны Никола Пашиняна, который разместил в соцсети Facebook* несколько постов с оскорблениями в адрес духовенства и благотворителей церкви. Карапетян вкладывает много средств в развитие Армении. Основные направления благотворительной деятельности фонда "Ташир" - сохранение и возрождение исторического наследия, реконструкция церквей и храмов, развитие здравоохранения и медицины. Кроме того, часть средств идет на поддержку массового и юношеского спорта, развитие культуры и искусства, реализацию социальных программ, помощь нуждающимся, включая малообеспеченные семьи, инвалидов. Фонд строит и ремонтирует учебные заведения, а также реализует образовательные программы.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20250724/karapetyan-2031107389.html

https://ria.ru/20250724/reshenie-2031104972.html

https://ria.ru/20250724/mishustin--2031108559.html

армения

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, армения, самвел карапетян, никол пашинян, электросети армении, ташир , преследование карапетяна в армении , армянская апостольская церковь