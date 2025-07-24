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Суд в Армении вынесет решение по жалобе на арест владыки Микаэла - РИА Новости, 24.07.2025
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00:41 24.07.2025
https://ria.ru/20250724/armeniya-2031013455.html
Суд в Армении вынесет решение по жалобе на арест владыки Микаэла
Суд в Армении вынесет решение по жалобе на арест владыки Микаэла - РИА Новости, 24.07.2025
Суд в Армении вынесет решение по жалобе на арест владыки Микаэла
Апелляционный суд Армении планирует в четверг вынести решение по жалобе стороны защиты на арест архиепископа Микаэла Аджапахяна, которого власти обвиняют в... РИА Новости, 24.07.2025
2025-07-24T00:41:00+03:00
2025-07-24T00:41:00+03:00
в мире
армения
россия
ереван
никол пашинян
самвел карапетян
армянская апостольская церковь
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ЕРЕВАН, 24 июл – РИА Новости. Апелляционный суд Армении планирует в четверг вынести решение по жалобе стороны защиты на арест архиепископа Микаэла Аджапахяна, которого власти обвиняют в призывах к свержению власти, сообщает команда адвокатов владыки. Адвокаты сообщили, что обжаловали в апелляционном суде арест архиепископа Аджапахяна, рассмотрение дела было передано судье Ваче Маргаряну. Жалоба была принята к рассмотрению 14 июля. Судья принял решение о рассмотрении дела по письменной процедуре. Вынесение судебного акта было назначено на 24 июля. Между тем, в среду адвокаты архиепископа сообщили, что следствие по его уголовному делу завершено. В четверг они собираются ознакомиться с материалами, а затем следователь передаст обвинительное заключение вместе с материалами дела осуществляющему надзор прокурору. Прокурор в течение семи дней должен утвердить обвинительное заключение, после чего направить материалы уголовного дела в суд. Получив уголовное дело, судья в течение трех суток должен вынести решение о принятии дела к производству и назначении предварительных слушаний. Первое судебное заседание с предварительными слушаниями будет назначено в течение двух недель после вынесения вышеуказанного решения. Адвокаты сообщили, что в ходе предварительных слушаний суд рассмотрит вопрос об отмене, изменении или продлении меры пресечения. Отношения между властями Армении и Армянской апостольской церковью резко обострились после того, как премьер-министр Армении Никол Пашинян в конце мая разместил оскорбительные посты в адрес Армянской апостольской церкви в соцсети Facebook*, в том числе используя ненормативную лексику. Позднее он предложил изменить порядок избрания католикоса всех армян и закрепить за государством решающую роль в этом процессе. Вступившегося за церковь предпринимателя и мецената Самвела Карапетяна арестовали, что вызвало возмущение многочисленных представителей диаспоры по всему миру, заявивших РИА Новости, что политическое преследование церкви и ее сторонников недопустимо. Также под арест попал архиепископ Баграт Галстанян, возглавляющий движение "Священная борьба". Он был лидером манифестантов, которые требовали в 2024 году отставки премьера. В конце июня в Ереване арестовали главу Ширакской епархии ААЦ архиепископа Микаэла Аджапахяна. Против него возбудили дело и обвинили в призывах к захвату власти. Сам иерарх назвал эти обвинения сфабрикованными. Перед арестом Аджапахяна сотрудники службы национальной безопасности Армении прибыли в резиденцию католикоса всех армян в Эчмиадзине, чтобы задержать архиепископа, но встретили отпор со стороны верующих и священников.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20250723/slava-2030954890.html
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в мире, армения, россия, ереван, никол пашинян, самвел карапетян, армянская апостольская церковь
В мире, Армения, Россия, Ереван, Никол Пашинян, Самвел Карапетян, Армянская апостольская церковь
Суд в Армении вынесет решение по жалобе на арест владыки Микаэла

Апелляционный суд Армении вынесет решение по жалобе защиты на арест архиепископа

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкАрхиепископ Микаэл Аджапанян
Архиепископ Микаэл Аджапанян - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
© РИА Новости / Стрингер
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Архиепископ Микаэл Аджапанян. Архивное фото
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ЕРЕВАН, 24 июл – РИА Новости. Апелляционный суд Армении планирует в четверг вынести решение по жалобе стороны защиты на арест архиепископа Микаэла Аджапахяна, которого власти обвиняют в призывах к свержению власти, сообщает команда адвокатов владыки.
Адвокаты сообщили, что обжаловали в апелляционном суде арест архиепископа Аджапахяна, рассмотрение дела было передано судье Ваче Маргаряну. Жалоба была принята к рассмотрению 14 июля. Судья принял решение о рассмотрении дела по письменной процедуре. Вынесение судебного акта было назначено на 24 июля.
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Между тем, в среду адвокаты архиепископа сообщили, что следствие по его уголовному делу завершено. В четверг они собираются ознакомиться с материалами, а затем следователь передаст обвинительное заключение вместе с материалами дела осуществляющему надзор прокурору. Прокурор в течение семи дней должен утвердить обвинительное заключение, после чего направить материалы уголовного дела в суд.
Получив уголовное дело, судья в течение трех суток должен вынести решение о принятии дела к производству и назначении предварительных слушаний. Первое судебное заседание с предварительными слушаниями будет назначено в течение двух недель после вынесения вышеуказанного решения.
Адвокаты сообщили, что в ходе предварительных слушаний суд рассмотрит вопрос об отмене, изменении или продлении меры пресечения.
Отношения между властями Армении и Армянской апостольской церковью резко обострились после того, как премьер-министр Армении Никол Пашинян в конце мая разместил оскорбительные посты в адрес Армянской апостольской церкви в соцсети Facebook*, в том числе используя ненормативную лексику. Позднее он предложил изменить порядок избрания католикоса всех армян и закрепить за государством решающую роль в этом процессе.
Вступившегося за церковь предпринимателя и мецената Самвела Карапетяна арестовали, что вызвало возмущение многочисленных представителей диаспоры по всему миру, заявивших РИА Новости, что политическое преследование церкви и ее сторонников недопустимо. Также под арест попал архиепископ Баграт Галстанян, возглавляющий движение "Священная борьба". Он был лидером манифестантов, которые требовали в 2024 году отставки премьера. В конце июня в Ереване арестовали главу Ширакской епархии ААЦ архиепископа Микаэла Аджапахяна. Против него возбудили дело и обвинили в призывах к захвату власти. Сам иерарх назвал эти обвинения сфабрикованными. Перед арестом Аджапахяна сотрудники службы национальной безопасности Армении прибыли в резиденцию католикоса всех армян в Эчмиадзине, чтобы задержать архиепископа, но встретили отпор со стороны верующих и священников.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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В Генпрокуратуру Армении поступили заявления на Пашиняна
22 июля, 22:55
 
В миреАрменияРоссияЕреванНикол ПашинянСамвел КарапетянАрмянская апостольская церковь
 
 
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