https://ria.ru/20250724/arest-2031208153.html

В Германии высказались о возможном аресте главы Армянской церкви

В Германии высказались о возможном аресте главы Армянской церкви - РИА Новости, 24.07.2025

В Германии высказались о возможном аресте главы Армянской церкви

Вероятный арест католикоса всех армян Гарегина II был бы беспрецедентным посягательством на автономию Церкви и вызвал бы глубокий шок как в Армении, так и в... РИА Новости, 24.07.2025

2025-07-24T17:13:00+03:00

2025-07-24T17:13:00+03:00

2025-07-24T17:13:00+03:00

армения

германия

баден-вюртемберг

самвел карапетян

никол пашинян

армянская апостольская церковь

гарегин ii

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150209/94/1502099404_0:353:3014:2048_1920x0_80_0_0_5725638acaf8cd8fdfc6e80fff968b4e.jpg

МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Вероятный арест католикоса всех армян Гарегина II был бы беспрецедентным посягательством на автономию Церкви и вызвал бы глубокий шок как в Армении, так и в армянской диаспоре по всему миру, заявили РИА Новости в Епархии Армянской апостольской церкви (ААЦ) в Германии. Премьер Армении Никол Пашинян в течение почти двух месяцев требует ухода католикоса всех армян Гарегина II и грозится предпринять с этой целью конкретные действия. В среду он предложил принять новый упрощенный устав ААЦ, который позволит воплотить эти планы в жизнь. "Арест католикоса был бы беспрецедентным посягательством на автономию церкви и вызвал бы глубокий шок как в Армении, так и в армянской диаспоре по всему миру... Любые посягательства на католикоса или канонические устои Церкви были бы посягательством не только на Церковь, но и на духовную и культурную основу армянской нации", - сказал духовный пастырь армянской общины Баден-Вюртемберга Тиратур Сардарян. Сардарян подчеркнул, что Гарегин II - избранный глава ААЦ, и его избрание основано на многовековых канонических традициях Церкви, которые исключают любое государственное вмешательство. Обозначенные Пашиняном предложения по усилению роли государства в этом процессе "противоречат не только церковному порядку действующей во всем мире Церкви, каковой является Армянская церковь, но и конституции Армении, гарантирующей отделение церкви от государства, и международным стандартам свободы вероисповедания", отметил пастырь. В связи с этим Германская епархия ААЦ призывает власти Армении уважать независимость Церкви и придерживаться принципов права и справедливости. Отношения между властями Армении и Церковью резко обострились после того, как Пашинян в конце мая разместил оскорбительные посты в адрес Армянской апостольской церкви в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская), в том числе используя ненормативную лексику. Позднее он предложил изменить порядок избрания католикоса всех армян и закрепить в нем "решающую роль Республики Армения". Вступившегося за Церковь предпринимателя и мецената Самвела Карапетяна арестовали, что вызвало возмущение многочисленных представителей диаспоры по всему миру, заявивших РИА Новости, что политическое преследование Церкви и ее сторонников недопустимо. Также под арест попал архиепископ Баграт Галстанян, возглавляющий движение "Священная борьба". Он был лидером манифестантов, которые требовали в 2024 году отставки премьера. В конце июня в Ереване арестовали главу Ширакской епархии ААЦ, архиепископа Микаэла Аджапахяна. Против него возбудили дело и обвинили в призывах к захвату власти. Сам иерарх назвал эти обвинения сфабрикованными. Перед арестом Аджапахяна сотрудники службы национальной безопасности Армении прибыли в резиденцию католикоса всех армян в Эчмиадзине, чтобы задержать архиепископа, но встретили отпор со стороны верующих и священников.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20250720/pashinyan-2030258230.html

https://ria.ru/20250711/pashinyan-2028562009.html

https://ria.ru/20250708/delo-2027894400.html

армения

германия

баден-вюртемберг

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

армения, германия, баден-вюртемберг, самвел карапетян, никол пашинян, армянская апостольская церковь, гарегин ii, в мире