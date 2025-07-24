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В Германии высказались о возможном аресте главы Армянской церкви - РИА Новости, 24.07.2025
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17:13 24.07.2025
https://ria.ru/20250724/arest-2031208153.html
В Германии высказались о возможном аресте главы Армянской церкви
В Германии высказались о возможном аресте главы Армянской церкви - РИА Новости, 24.07.2025
В Германии высказались о возможном аресте главы Армянской церкви
Вероятный арест католикоса всех армян Гарегина II был бы беспрецедентным посягательством на автономию Церкви и вызвал бы глубокий шок как в Армении, так и в... РИА Новости, 24.07.2025
2025-07-24T17:13:00+03:00
2025-07-24T17:13:00+03:00
армения
германия
баден-вюртемберг
самвел карапетян
никол пашинян
армянская апостольская церковь
гарегин ii
в мире
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Вероятный арест католикоса всех армян Гарегина II был бы беспрецедентным посягательством на автономию Церкви и вызвал бы глубокий шок как в Армении, так и в армянской диаспоре по всему миру, заявили РИА Новости в Епархии Армянской апостольской церкви (ААЦ) в Германии. Премьер Армении Никол Пашинян в течение почти двух месяцев требует ухода католикоса всех армян Гарегина II и грозится предпринять с этой целью конкретные действия. В среду он предложил принять новый упрощенный устав ААЦ, который позволит воплотить эти планы в жизнь. "Арест католикоса был бы беспрецедентным посягательством на автономию церкви и вызвал бы глубокий шок как в Армении, так и в армянской диаспоре по всему миру... Любые посягательства на католикоса или канонические устои Церкви были бы посягательством не только на Церковь, но и на духовную и культурную основу армянской нации", - сказал духовный пастырь армянской общины Баден-Вюртемберга Тиратур Сардарян. Сардарян подчеркнул, что Гарегин II - избранный глава ААЦ, и его избрание основано на многовековых канонических традициях Церкви, которые исключают любое государственное вмешательство. Обозначенные Пашиняном предложения по усилению роли государства в этом процессе "противоречат не только церковному порядку действующей во всем мире Церкви, каковой является Армянская церковь, но и конституции Армении, гарантирующей отделение церкви от государства, и международным стандартам свободы вероисповедания", отметил пастырь. В связи с этим Германская епархия ААЦ призывает власти Армении уважать независимость Церкви и придерживаться принципов права и справедливости. Отношения между властями Армении и Церковью резко обострились после того, как Пашинян в конце мая разместил оскорбительные посты в адрес Армянской апостольской церкви в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская), в том числе используя ненормативную лексику. Позднее он предложил изменить порядок избрания католикоса всех армян и закрепить в нем "решающую роль Республики Армения". Вступившегося за Церковь предпринимателя и мецената Самвела Карапетяна арестовали, что вызвало возмущение многочисленных представителей диаспоры по всему миру, заявивших РИА Новости, что политическое преследование Церкви и ее сторонников недопустимо. Также под арест попал архиепископ Баграт Галстанян, возглавляющий движение "Священная борьба". Он был лидером манифестантов, которые требовали в 2024 году отставки премьера. В конце июня в Ереване арестовали главу Ширакской епархии ААЦ, архиепископа Микаэла Аджапахяна. Против него возбудили дело и обвинили в призывах к захвату власти. Сам иерарх назвал эти обвинения сфабрикованными. Перед арестом Аджапахяна сотрудники службы национальной безопасности Армении прибыли в резиденцию католикоса всех армян в Эчмиадзине, чтобы задержать архиепископа, но встретили отпор со стороны верующих и священников.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20250720/pashinyan-2030258230.html
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армения
германия
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армения, германия, баден-вюртемберг, самвел карапетян, никол пашинян, армянская апостольская церковь, гарегин ii, в мире
Армения, Германия, Баден-Вюртемберг, Самвел Карапетян, Никол Пашинян, Армянская апостольская церковь, Гарегин II, В мире
В Германии высказались о возможном аресте главы Армянской церкви

ААЦ в ФРГ: арест главы Армянской церкви будет посягательством на ее автономию

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкВерховный патриарх и католикос всех армян Гарегин II
Верховный патриарх и католикос всех армян Гарегин II - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Верховный патриарх и католикос всех армян Гарегин II. Архивное фото
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Вероятный арест католикоса всех армян Гарегина II был бы беспрецедентным посягательством на автономию Церкви и вызвал бы глубокий шок как в Армении, так и в армянской диаспоре по всему миру, заявили РИА Новости в Епархии Армянской апостольской церкви (ААЦ) в Германии.
Премьер Армении Никол Пашинян в течение почти двух месяцев требует ухода католикоса всех армян Гарегина II и грозится предпринять с этой целью конкретные действия. В среду он предложил принять новый упрощенный устав ААЦ, который позволит воплотить эти планы в жизнь.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 20.07.2025
"Будьте готовы". Пашинян выступил с призывом об Армянской церкви
20 июля, 13:01
"Арест католикоса был бы беспрецедентным посягательством на автономию церкви и вызвал бы глубокий шок как в Армении, так и в армянской диаспоре по всему миру... Любые посягательства на католикоса или канонические устои Церкви были бы посягательством не только на Церковь, но и на духовную и культурную основу армянской нации", - сказал духовный пастырь армянской общины Баден-Вюртемберга Тиратур Сардарян.
Сардарян подчеркнул, что Гарегин II - избранный глава ААЦ, и его избрание основано на многовековых канонических традициях Церкви, которые исключают любое государственное вмешательство.
Обозначенные Пашиняном предложения по усилению роли государства в этом процессе "противоречат не только церковному порядку действующей во всем мире Церкви, каковой является Армянская церковь, но и конституции Армении, гарантирующей отделение церкви от государства, и международным стандартам свободы вероисповедания", отметил пастырь.
В связи с этим Германская епархия ААЦ призывает власти Армении уважать независимость Церкви и придерживаться принципов права и справедливости.
Премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 11.07.2025
Пашинян стал инструментом внешнего влияния, считает историк
11 июля, 14:20
Отношения между властями Армении и Церковью резко обострились после того, как Пашинян в конце мая разместил оскорбительные посты в адрес Армянской апостольской церкви в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская), в том числе используя ненормативную лексику. Позднее он предложил изменить порядок избрания католикоса всех армян и закрепить в нем "решающую роль Республики Армения".
Вступившегося за Церковь предпринимателя и мецената Самвела Карапетяна арестовали, что вызвало возмущение многочисленных представителей диаспоры по всему миру, заявивших РИА Новости, что политическое преследование Церкви и ее сторонников недопустимо. Также под арест попал архиепископ Баграт Галстанян, возглавляющий движение "Священная борьба". Он был лидером манифестантов, которые требовали в 2024 году отставки премьера. В конце июня в Ереване арестовали главу Ширакской епархии ААЦ, архиепископа Микаэла Аджапахяна. Против него возбудили дело и обвинили в призывах к захвату власти. Сам иерарх назвал эти обвинения сфабрикованными. Перед арестом Аджапахяна сотрудники службы национальной безопасности Армении прибыли в резиденцию католикоса всех армян в Эчмиадзине, чтобы задержать архиепископа, но встретили отпор со стороны верующих и священников.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 08.07.2025
В Армении потребовали возбудить дело против Пашиняна за нападки на церковь
8 июля, 13:58
 
АрменияГерманияБаден-ВюртембергСамвел КарапетянНикол ПашинянАрмянская апостольская церковьГарегин IIВ мире
 
 
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