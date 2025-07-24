В Германии высказались о возможном аресте главы Армянской церкви
ААЦ в ФРГ: арест главы Армянской церкви будет посягательством на ее автономию
© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкВерховный патриарх и католикос всех армян Гарегин II
Верховный патриарх и католикос всех армян Гарегин II. Архивное фото
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Вероятный арест католикоса всех армян Гарегина II был бы беспрецедентным посягательством на автономию Церкви и вызвал бы глубокий шок как в Армении, так и в армянской диаспоре по всему миру, заявили РИА Новости в Епархии Армянской апостольской церкви (ААЦ) в Германии.
Премьер Армении Никол Пашинян в течение почти двух месяцев требует ухода католикоса всех армян Гарегина II и грозится предпринять с этой целью конкретные действия. В среду он предложил принять новый упрощенный устав ААЦ, который позволит воплотить эти планы в жизнь.
"Арест католикоса был бы беспрецедентным посягательством на автономию церкви и вызвал бы глубокий шок как в Армении, так и в армянской диаспоре по всему миру... Любые посягательства на католикоса или канонические устои Церкви были бы посягательством не только на Церковь, но и на духовную и культурную основу армянской нации", - сказал духовный пастырь армянской общины Баден-Вюртемберга Тиратур Сардарян.
Сардарян подчеркнул, что Гарегин II - избранный глава ААЦ, и его избрание основано на многовековых канонических традициях Церкви, которые исключают любое государственное вмешательство.
Обозначенные Пашиняном предложения по усилению роли государства в этом процессе "противоречат не только церковному порядку действующей во всем мире Церкви, каковой является Армянская церковь, но и конституции Армении, гарантирующей отделение церкви от государства, и международным стандартам свободы вероисповедания", отметил пастырь.
В связи с этим Германская епархия ААЦ призывает власти Армении уважать независимость Церкви и придерживаться принципов права и справедливости.
Отношения между властями Армении и Церковью резко обострились после того, как Пашинян в конце мая разместил оскорбительные посты в адрес Армянской апостольской церкви в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская), в том числе используя ненормативную лексику. Позднее он предложил изменить порядок избрания католикоса всех армян и закрепить в нем "решающую роль Республики Армения".
Вступившегося за Церковь предпринимателя и мецената Самвела Карапетяна арестовали, что вызвало возмущение многочисленных представителей диаспоры по всему миру, заявивших РИА Новости, что политическое преследование Церкви и ее сторонников недопустимо. Также под арест попал архиепископ Баграт Галстанян, возглавляющий движение "Священная борьба". Он был лидером манифестантов, которые требовали в 2024 году отставки премьера. В конце июня в Ереване арестовали главу Ширакской епархии ААЦ, архиепископа Микаэла Аджапахяна. Против него возбудили дело и обвинили в призывах к захвату власти. Сам иерарх назвал эти обвинения сфабрикованными. Перед арестом Аджапахяна сотрудники службы национальной безопасности Армении прибыли в резиденцию католикоса всех армян в Эчмиадзине, чтобы задержать архиепископа, но встретили отпор со стороны верующих и священников.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.