https://ria.ru/20250724/an-24-2031213730.html

Самолет Ан-24

Самолет Ан-24 - РИА Новости, 24.07.2025

Самолет Ан-24

Самолет Ан-24 – двухмоторное, турбовинтовое воздушное судно, разработанное для пассажирских авиаперевозок и предназначенное для эксплуатации на внутренних... РИА Новости, 24.07.2025

2025-07-24T17:33:00+03:00

2025-07-24T17:33:00+03:00

2025-07-24T17:33:00+03:00

справки

ан-24

самолеты

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Самолет Ан-24 – двухмоторное, турбовинтовое воздушное судно, разработанное для пассажирских авиаперевозок и предназначенное для эксплуатации на внутренних авиалиниях малой и средней протяженности. Один из самых массовых пассажирских самолетов в истории советской авиации.В 1950-х годах активное развитие авиационной техники привело к появлению прогрессивных на тот момент газотурбинных двигателей. В 1957 году руководством Советского Союза была поставлена задача перед ОКБ Олега Антонова разработать самолет с таким двигателем для замены использовавшихся тогда Ил-12, Ил-14 и Ли-2 с поршневыми двигателями. В том же году бюро Антонова приступило к созданию нового воздушного судна. Одновременно с разработкой самолета создавалась силовая установка для него в двигателестроительном ОКБ Александра Ивченко. В конце 1957 года ОКБ предложило проект самолета малой и средней дальности с возможностью эксплуатации с небольших неподготовленных аэродромов. Его летные данные и силовая установка позволяли использовать самолет в условиях высокогорья и широкого диапазона температур.Первый прототип Ан-24 был готов в сентябре 1959 года, в октябре того же года самолет совершил первый полет. Поднять машину в воздух было поручено экипажу летчика-испытателя Георгия Лысенко. В 1962 году, после ряда доводок, началось серийное производство воздушного судна, которое продолжалось до 1979 года. Было выпущено свыше 1,3 тысячи машин. Ан-24 имеет конфигурацию свободнонесущего цельнометаллического моноплана с высоким расположением крыла, оборудованного закрылками Фаулера большого размаха – двухщелевыми с внешней стороны гондолы двигателя и однощелевыми в корневой части крыла. Хвостовое оперение – традиционное, дополненное на серийном самолете подфюзеляжным килем; фюзеляж типа полумонокок. Гидравлически убирающееся трехопорное шасси имеет двойные колеса на каждой стойке, управляемые и поворотные колеса носовой опоры, регулируемое в полете и на земле давление внутри пневматиков. Силовая установка включает два турбовинтовых двигателя Ивченко АИ-24А с воздушным винтом изменяемого шага.Производство машины было развернуто на авиазаводе №473 (ныне Филиал Серийного завода "Антонов") в Киеве, на Иркутском (ныне филиал ПАО "Яковлев" – Иркутский авиационный завод) и Улан-Удэнском (ныне входит в АО "Вертолеты России") авиационных заводах, двигатели выпускались на Государственном союзном заводе №478 (ныне ПАО "Мотор Сич") в Запорожье.Самолет быстро завоевал популярность благодаря своей надежности, экономичности и простоте в эксплуатации. Он широко использовался на местных авиалиниях, связывая небольшие населенные пункты с крупными городами. В 1960-1970-е годы на АН-24 выполнялось около 30% пассажирских перевозок в СССР. Ан-24 также поставлялся на экспорт в 40 стран мира.В 1960 году Ан-24 был подвергнут переделке в транспортную версию под названием Ан-24Т. Однако по техническим и эксплуатационным характеристикам это была скорее грузовая машина, чем транспортная. В воздушном судне не были предусмотрены грузовой люк и погрузочная рампа. Загрузка и разгрузка осуществлялась через люки, предназначенные для пассажиров. Транспортная модель самолета отличалась от стандартной усиленным полом в грузовом отсеке, также был установлен дополнительный люк с правой стороны, через которую должна производиться загрузка. Во время серийного производства конструкторы не прекращали работать над улучшением характеристик машины: были выпущены модели Ан-24А, Ан-24Б. У последнего увеличили взлетную массу, также был доработан салон – в нем появились более современные багажные полки, индивидуальные вентиляция, освещение и кнопка вызова бортпроводника, с каждой стороны было добавлено по одному иллюминатору.Самым массовым вариантом стала модель Ан-24РВ, который имел в правой гондоле дополнительный реактивный двигатель тягой 900 кгс. При использовании дополнительного двигателя стало возможным качественное улучшение характеристики самолета при взлете.В 1965 году ОКБ Антонова приступило к постройке нового транспортного Ан-24. За основу создания новой машины был взят прототип Ан-24. Испытания нового агрегата проводились на протяжении двух лет – с 1965 по 1966 год. При испытаниях большое внимание уделялось качеству десантирования людей с борта самолета. Серийное производство нового транспортного авиалайнера началось в 1966 году на Иркутском авиационном заводе.Самолет Ан-24 стал исходной моделью для создания целого семейства самолетов различного назначения (всего около 40 модификаций) – на его базе выпускались лесопатрульный Ан-24ЛП, калибровщик оборудования аэродромов Ан-24АЛК, ледовый разведчик Ан-24ЛР, поисково-спасательный Ан-24ПС, учебно-штурманский Ан-24УШ, штабной Ан-24ШТ, военный самолет-радиоретранслятор Ан-24РТ и самолет для аэрофотосъемок Ан-24ФК.В 1984 году самолет Ан-24 стал выпускаться в Китае под обозначением Xian Y-7. Начиная с 2000 года Китай продолжает выпускать модифицированную версию этого самолета, получившее наименование Xian MA60.Технические характеристики самолета Ан-24:длина – 23,53 метра;высота – 8,32 метра;вес – 13,35 тонны;площадь крыла – 74,98 квадратных метра;размах крыла – 29,2 метра;крейсерская скорость – 460 км/ч;максимальная скорость – 540 км/ч;потолок – 7,8 километра;длина разбега – 850-1000 метров;дальность полета – 1800-2800 километров;длина пробега – 580-590 метров;максимальная грузоподъемность – 6,5 тонны;экипаж – 3-5 человека;количество пассажирских мест – до 52 мест.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

справки, ан-24, самолеты