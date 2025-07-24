https://ria.ru/20250724/an-24-2031096901.html
На борту упавшего самолета Ан-24 были жители Хабаровского края
На борту упавшего самолета Ан-24 были жители Хабаровского края - РИА Новости, 24.07.2025
На борту упавшего самолета Ан-24 были жители Хабаровского края
Жители Хабаровского края летели самолетом Ан-24, потерпевшим крушение в Приамурье, сколько - пока не известно, сообщили РИА Новости в правительстве региона. РИА Новости, 24.07.2025
2025-07-24T11:55:00+03:00
2025-07-24T11:55:00+03:00
2025-07-24T11:58:00+03:00
хабаровский край
благовещенск
тында
василий орлов (губернатор)
ан-24
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
крушение ан-24 в приамурье
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/18/2031062680_0:453:786:895_1920x0_80_0_0_271217bf0a513ac74494a414db4ec9f4.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 24 июл - РИА Новости. Жители Хабаровского края летели самолетом Ан-24, потерпевшим крушение в Приамурье, сколько - пока не известно, сообщили РИА Новости в правительстве региона. "Жители Хабаровского края были на самолете. Но сколько – неизвестно. Прописка при регистрации на такой рейс не требуется. Как и неизвестно, не вышли ли они в Благовещенске", - сказал собеседник. Ранее губернатор Приамурья Василий Орлов сообщил, что на борту Ан-24, который пропал радаров, когда летел из Благовещенска в Тынду, было 43 пассажира, включая 5 детей, и 6 членов экипажа. По данным СК и прокуратуры, самолет пропал, уйдя на второй круг при посадке в Тынде. Обломки самолета обнаружены в 15 километрах от Тынды в лесистой местности. Выживших, по предварительной информации экстренных служб, нет. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшем смерть людей.
https://ria.ru/20250724/an-24-2031067655.html
хабаровский край
благовещенск
тында
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/18/2031062680_0:453:787:1043_1920x0_80_0_0_3dac5b5fb83cd640dfd968339def15e8.jpg
Кадры с места крушения самолета Ан-24 в Амурской области
Видео, как утверждается, с потерпевшим крушение в Амурской области самолете Ан-24 публикуют в соцсетях.
2025-07-24T11:55
true
PT0M04S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
хабаровский край, благовещенск, тында, василий орлов (губернатор), ан-24, следственный комитет россии (ск рф), происшествия, крушение ан-24 в приамурье
Хабаровский край, Благовещенск, Тында, Василий Орлов (губернатор), Ан-24, Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия, Крушение Ан-24 в Приамурье
На борту упавшего самолета Ан-24 были жители Хабаровского края
Жители Хабаровского края были на борту самолета Ан-24, упавшего в Приамурье