https://ria.ru/20250724/an-24-2031096901.html

На борту упавшего самолета Ан-24 были жители Хабаровского края

На борту упавшего самолета Ан-24 были жители Хабаровского края - РИА Новости, 24.07.2025

На борту упавшего самолета Ан-24 были жители Хабаровского края

Жители Хабаровского края летели самолетом Ан-24, потерпевшим крушение в Приамурье, сколько - пока не известно, сообщили РИА Новости в правительстве региона. РИА Новости, 24.07.2025

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хабаровский край

благовещенск

тында

василий орлов (губернатор)

ан-24

следственный комитет россии (ск рф)

происшествия

крушение ан-24 в приамурье

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ВЛАДИВОСТОК, 24 июл - РИА Новости. Жители Хабаровского края летели самолетом Ан-24, потерпевшим крушение в Приамурье, сколько - пока не известно, сообщили РИА Новости в правительстве региона. "Жители Хабаровского края были на самолете. Но сколько – неизвестно. Прописка при регистрации на такой рейс не требуется. Как и неизвестно, не вышли ли они в Благовещенске", - сказал собеседник. Ранее губернатор Приамурья Василий Орлов сообщил, что на борту Ан-24, который пропал радаров, когда летел из Благовещенска в Тынду, было 43 пассажира, включая 5 детей, и 6 членов экипажа. По данным СК и прокуратуры, самолет пропал, уйдя на второй круг при посадке в Тынде. Обломки самолета обнаружены в 15 километрах от Тынды в лесистой местности. Выживших, по предварительной информации экстренных служб, нет. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшем смерть людей.

https://ria.ru/20250724/an-24-2031067655.html

хабаровский край

благовещенск

тында

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Кадры с места крушения самолета Ан-24 в Амурской области Видео, как утверждается, с потерпевшим крушение в Амурской области самолете Ан-24 публикуют в соцсетях. 2025-07-24T11:55 true PT0M04S

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хабаровский край, благовещенск, тында, василий орлов (губернатор), ан-24, следственный комитет россии (ск рф), происшествия, крушение ан-24 в приамурье