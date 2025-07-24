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Семьям погибших при крушении Ан-24 выплатят по миллиону рублей
Семьям погибших при крушении Ан-24 выплатят по миллиону рублей - РИА Новости, 24.07.2025
Семьям погибших при крушении Ан-24 выплатят по миллиону рублей
Семьям каждого из погибших при крушении Ан-24 жителей Хабаровского края выплатят по 1 миллиону рублей, сообщил губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин. РИА Новости, 24.07.2025
2025-07-24T16:11:00+03:00
2025-07-24T16:11:00+03:00
2025-07-24T16:19:00+03:00
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дмитрий демешин
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крушение ан-24 в приамурье
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ВЛАДИВОСТОК, 24 июл - РИА Новости. Семьям каждого из погибших при крушении Ан-24 жителей Хабаровского края выплатят по 1 миллиону рублей, сообщил губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин.В четверг утром в правоохранительных органах сообщили РИА Новости, что пассажирский самолет Ан-24 "Ангара" не выходит на связь. Орлов отметил, что на воздушном судне, выполнявшем рейс из Благовещенска в Тынду, было 43 пассажира, включая пятерых детей, и шесть членов экипажа. По данным СК и прокуратуры, самолет пропал, уйдя на второй круг при посадке в Тынде."Семьям каждого из погибших при крушении Ан-24 жителей Хабаровского края выплатим по 1 миллиону рублей", - написал Демешин в своем Telegram-канале.Он отметил, что для оперативного решения вопросов помощи семьям погибших создан краевой штаб под его руководством.
https://ria.ru/20250724/proisshestviya--2031153889.html
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Кадры с места крушения самолета Ан-24 в Амурской области
Видео, как утверждается, с потерпевшим крушение в Амурской области самолете Ан-24 публикуют в соцсетях.
2025-07-24T16:11
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ан-24, происшествия, хабаровский край, благовещенск, тында, дмитрий демешин, следственный комитет россии (ск рф), крушение ан-24 в приамурье
Ан-24, Происшествия, Хабаровский край, Благовещенск, Тында, Дмитрий Демешин, Следственный комитет России (СК РФ), Крушение Ан-24 в Приамурье
Семьям погибших при крушении Ан-24 выплатят по миллиону рублей
Семьям погибших при крушении Ан-24 в Приамурье выплатят по 1 миллиону рублей