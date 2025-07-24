https://ria.ru/20250724/an-2031188274.html

Семьям погибших при крушении Ан-24 выплатят по миллиону рублей

Семьям погибших при крушении Ан-24 выплатят по миллиону рублей - РИА Новости, 24.07.2025

Семьям погибших при крушении Ан-24 выплатят по миллиону рублей

Семьям каждого из погибших при крушении Ан-24 жителей Хабаровского края выплатят по 1 миллиону рублей, сообщил губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин. РИА Новости, 24.07.2025

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2025-07-24T16:11:00+03:00

2025-07-24T16:19:00+03:00

ан-24

происшествия

хабаровский край

благовещенск

тында

дмитрий демешин

следственный комитет россии (ск рф)

крушение ан-24 в приамурье

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ВЛАДИВОСТОК, 24 июл - РИА Новости. Семьям каждого из погибших при крушении Ан-24 жителей Хабаровского края выплатят по 1 миллиону рублей, сообщил губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин.В четверг утром в правоохранительных органах сообщили РИА Новости, что пассажирский самолет Ан-24 "Ангара" не выходит на связь. Орлов отметил, что на воздушном судне, выполнявшем рейс из Благовещенска в Тынду, было 43 пассажира, включая пятерых детей, и шесть членов экипажа. По данным СК и прокуратуры, самолет пропал, уйдя на второй круг при посадке в Тынде."Семьям каждого из погибших при крушении Ан-24 жителей Хабаровского края выплатим по 1 миллиону рублей", - написал Демешин в своем Telegram-канале.Он отметил, что для оперативного решения вопросов помощи семьям погибших создан краевой штаб под его руководством.

https://ria.ru/20250724/proisshestviya--2031153889.html

хабаровский край

благовещенск

тында

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Кадры с места крушения самолета Ан-24 в Амурской области Видео, как утверждается, с потерпевшим крушение в Амурской области самолете Ан-24 публикуют в соцсетях. 2025-07-24T16:11 true PT0M04S

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ан-24, происшествия, хабаровский край, благовещенск, тында, дмитрий демешин, следственный комитет россии (ск рф), крушение ан-24 в приамурье