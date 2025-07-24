https://ria.ru/20250724/altaj-2031035255.html
На Алтае на Телецком озере столкнулись две моторные лодки
На Алтае на Телецком озере столкнулись две моторные лодки - РИА Новости, 24.07.2025
На Алтае на Телецком озере столкнулись две моторные лодки
Две моторные лодки столкнулись на Телецком озере в Республике Алтай, пострадал мужчина, сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре. РИА Новости, 24.07.2025
2025-07-24T07:15:00+03:00
2025-07-24T07:15:00+03:00
2025-07-24T07:15:00+03:00
происшествия
республика алтай
турочакский район
западно-сибирская транспортная прокуратура
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/12/2029881596_0:0:2732:1537_1920x0_80_0_0_2d02c48723d2fd62bd030e092514d667.jpg
БАРНАУЛ , 24 июл - РИА Новости. Две моторные лодки столкнулись на Телецком озере в Республике Алтай, пострадал мужчина, сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре. "На озере Телецкое вблизи села Артыбаш Турочакского района Республики Алтай произошло столкновение двух моторных лодок. В результате произошедшего один из судоводителей доставлен в медицинское учреждение с травмами, в отношении второго проведено медицинское освидетельствование", - говорится в сообщении. Отмечается, что оба судна отстранены от эксплуатации. Горно-Алтайской транспортной прокуратурой проводится проверка исполнения законодательства о безопасности эксплуатации маломерного флота. "Также транспортным прокурором взят на контроль ход проводимой доследственной проверки", - подчеркнули в ведомстве.
https://ria.ru/20250714/burjatija-2028932115.html
https://ria.ru/20250525/mchs-2019013797.html
республика алтай
турочакский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/12/2029881596_1:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_e3375b561b0a81feb3c3a281fe9dc687.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, республика алтай, турочакский район, западно-сибирская транспортная прокуратура
Происшествия, Республика Алтай, Турочакский район, Западно-Сибирская транспортная прокуратура
На Алтае на Телецком озере столкнулись две моторные лодки
На Телецком озере на Алтае столкнулись две моторные лодки, пострадал мужчина