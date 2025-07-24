https://ria.ru/20250724/altaj-2031035255.html

На Алтае на Телецком озере столкнулись две моторные лодки

На Алтае на Телецком озере столкнулись две моторные лодки - РИА Новости, 24.07.2025

На Алтае на Телецком озере столкнулись две моторные лодки

Две моторные лодки столкнулись на Телецком озере в Республике Алтай, пострадал мужчина, сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре. РИА Новости, 24.07.2025

2025-07-24T07:15:00+03:00

2025-07-24T07:15:00+03:00

2025-07-24T07:15:00+03:00

происшествия

республика алтай

турочакский район

западно-сибирская транспортная прокуратура

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БАРНАУЛ , 24 июл - РИА Новости. Две моторные лодки столкнулись на Телецком озере в Республике Алтай, пострадал мужчина, сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре. "На озере Телецкое вблизи села Артыбаш Турочакского района Республики Алтай произошло столкновение двух моторных лодок. В результате произошедшего один из судоводителей доставлен в медицинское учреждение с травмами, в отношении второго проведено медицинское освидетельствование", - говорится в сообщении. Отмечается, что оба судна отстранены от эксплуатации. Горно-Алтайской транспортной прокуратурой проводится проверка исполнения законодательства о безопасности эксплуатации маломерного флота. "Также транспортным прокурором взят на контроль ход проводимой доследственной проверки", - подчеркнули в ведомстве.

https://ria.ru/20250714/burjatija-2028932115.html

https://ria.ru/20250525/mchs-2019013797.html

республика алтай

турочакский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, республика алтай, турочакский район, западно-сибирская транспортная прокуратура