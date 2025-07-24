Рейтинг@Mail.ru
На Алтае на Телецком озере столкнулись две моторные лодки - РИА Новости, 24.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:15 24.07.2025
https://ria.ru/20250724/altaj-2031035255.html
На Алтае на Телецком озере столкнулись две моторные лодки
На Алтае на Телецком озере столкнулись две моторные лодки - РИА Новости, 24.07.2025
На Алтае на Телецком озере столкнулись две моторные лодки
Две моторные лодки столкнулись на Телецком озере в Республике Алтай, пострадал мужчина, сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре. РИА Новости, 24.07.2025
2025-07-24T07:15:00+03:00
2025-07-24T07:15:00+03:00
происшествия
республика алтай
турочакский район
западно-сибирская транспортная прокуратура
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/12/2029881596_0:0:2732:1537_1920x0_80_0_0_2d02c48723d2fd62bd030e092514d667.jpg
БАРНАУЛ , 24 июл - РИА Новости. Две моторные лодки столкнулись на Телецком озере в Республике Алтай, пострадал мужчина, сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре. "На озере Телецкое вблизи села Артыбаш Турочакского района Республики Алтай произошло столкновение двух моторных лодок. В результате произошедшего один из судоводителей доставлен в медицинское учреждение с травмами, в отношении второго проведено медицинское освидетельствование", - говорится в сообщении. Отмечается, что оба судна отстранены от эксплуатации. Горно-Алтайской транспортной прокуратурой проводится проверка исполнения законодательства о безопасности эксплуатации маломерного флота. "Также транспортным прокурором взят на контроль ход проводимой доследственной проверки", - подчеркнули в ведомстве.
https://ria.ru/20250714/burjatija-2028932115.html
https://ria.ru/20250525/mchs-2019013797.html
республика алтай
турочакский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/12/2029881596_1:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_e3375b561b0a81feb3c3a281fe9dc687.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, республика алтай, турочакский район, западно-сибирская транспортная прокуратура
Происшествия, Республика Алтай, Турочакский район, Западно-Сибирская транспортная прокуратура
На Алтае на Телецком озере столкнулись две моторные лодки

На Телецком озере на Алтае столкнулись две моторные лодки, пострадал мужчина

© Getty Images / Aleksandr KondratovТелецкое озеро
Телецкое озеро - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
© Getty Images / Aleksandr Kondratov
Телецкое озеро. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БАРНАУЛ , 24 июл - РИА Новости. Две моторные лодки столкнулись на Телецком озере в Республике Алтай, пострадал мужчина, сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.
"На озере Телецкое вблизи села Артыбаш Турочакского района Республики Алтай произошло столкновение двух моторных лодок. В результате произошедшего один из судоводителей доставлен в медицинское учреждение с травмами, в отношении второго проведено медицинское освидетельствование", - говорится в сообщении.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 14.07.2025
Мужчина без прав на моторной лодке наехал на купающегося в озере в Бурятии
14 июля, 06:45
Отмечается, что оба судна отстранены от эксплуатации. Горно-Алтайской транспортной прокуратурой проводится проверка исполнения законодательства о безопасности эксплуатации маломерного флота.
"Также транспортным прокурором взят на контроль ход проводимой доследственной проверки", - подчеркнули в ведомстве.
Сотрудник пожарной службы МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 25.05.2025
В Удмуртии семь человек попали в воду после столкновения лодки с буксиром
25 мая, 21:21
 
ПроисшествияРеспублика АлтайТурочакский районЗападно-Сибирская транспортная прокуратура
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала