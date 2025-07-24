https://ria.ru/20250724/aeroport-2031022586.html

В аэропорту Грозного ввели временные ограничения

В аэропорту Грозного ввели временные ограничения - РИА Новости, 24.07.2025

В аэропорту Грозного ввели временные ограничения

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Грозного, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в... РИА Новости, 24.07.2025

2025-07-24T03:18:00+03:00

2025-07-24T03:18:00+03:00

2025-07-24T03:18:00+03:00

грозный

артем кореняко

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

безопасность

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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Грозного, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале. "Аэропорт Грозный (Северный)". Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - написал он. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, уточнил Кореняко.

https://ria.ru/20250724/sochi-2031021994.html

грозный

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

грозный, артем кореняко, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), безопасность