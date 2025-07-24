https://ria.ru/20250724/aeroport-2031022586.html
В аэропорту Грозного ввели временные ограничения
В аэропорту Грозного ввели временные ограничения - РИА Новости, 24.07.2025
В аэропорту Грозного ввели временные ограничения
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Грозного, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в... РИА Новости, 24.07.2025
2025-07-24T03:18:00+03:00
2025-07-24T03:18:00+03:00
2025-07-24T03:18:00+03:00
грозный
артем кореняко
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
безопасность
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Грозного, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале. "Аэропорт Грозный (Северный)". Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - написал он. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, уточнил Кореняко.
https://ria.ru/20250724/sochi-2031021994.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
грозный, артем кореняко, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), безопасность
Грозный, Артем Кореняко, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Безопасность
В аэропорту Грозного ввели временные ограничения
В аэропорту Грозного ввели ограничения на прием и выпуск воздушных судов