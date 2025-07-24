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Адвокат Армянского архиепископа Аджапахяна заявил отвод судье - РИА Новости, 24.07.2025
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Религия
 
23:55 24.07.2025
https://ria.ru/20250724/advokat-2031280651.html
Адвокат Армянского архиепископа Аджапахяна заявил отвод судье
Адвокат Армянского архиепископа Аджапахяна заявил отвод судье - РИА Новости, 24.07.2025
Адвокат Армянского архиепископа Аджапахяна заявил отвод судье
Адвокат обвиняемого в призывах к захвату власти архиепископа Микаэла Аджапахяна Ерем Саркисян заявил отвод судье апелляционного суда Ваче Маргаряну, который... РИА Новости, 24.07.2025
2025-07-24T23:55:00+03:00
2025-07-24T23:55:00+03:00
религия
армения
россия
ереван
никол пашинян
самвел карапетян
армянская апостольская церковь
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ЕРЕВАН, 24 июл – РИА Новости. Адвокат обвиняемого в призывах к захвату власти архиепископа Микаэла Аджапахяна Ерем Саркисян заявил отвод судье апелляционного суда Ваче Маргаряну, который должен 30 июля вынести заключение по жалобе на арест владыки, сообщили в возглавляемой защитником адвокатской конторе Virtus Law Group. "Адвокат Ерем Саркисян представил ходатайство об отводе судьи Ваче Маргаряна, рассматривающего жалобу на арест архиепископа Микаэла Аджапахяна", - говорится в сообщении. Ранее Маргарян перенес с 24 на 30 июля дату оглашение решения по жалобе на арест архиепископа. Он обосновал перенос даты необходимостью в дополнительном изучении вопроса, загруженностью суда и предоставлением адвокатам возможности выступить с отводом судьи. Отношения между властями Армении и Армянской апостольской церковью резко обострились после того, как премьер-министр Армении Никол Пашинян в конце мая разместил оскорбительные посты в адрес Армянской апостольской церкви в соцсети Facebook*, в том числе используя ненормативную лексику. Позднее он предложил изменить порядок избрания католикоса всех армян и закрепить за государством решающую роль в этом процессе. Вступившегося за церковь предпринимателя и мецената Самвела Карапетяна арестовали, что вызвало возмущение многочисленных представителей диаспоры по всему миру, заявивших РИА Новости, что политическое преследование церкви и ее сторонников недопустимо. Также под арест попал архиепископ Баграт Галстанян, возглавляющий движение "Священная борьба". Он был лидером манифестантов, которые требовали в 2024 году отставки премьера. В конце июня в Ереване арестовали главу Ширакской епархии ААЦ архиепископа Микаэла Аджапахяна. Против него возбудили дело и обвинили в призывах к захвату власти. Сам иерарх назвал эти обвинения сфабрикованными. Перед арестом Аджапахяна сотрудники службы национальной безопасности Армении прибыли в резиденцию католикоса всех армян в Эчмиадзине, чтобы задержать архиепископа, но встретили отпор со стороны верующих и священников.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20250628/armeniya-2026030749.html
https://ria.ru/20250707/adzhapakhyan-2027621472.html
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армения, россия, ереван, никол пашинян, самвел карапетян, армянская апостольская церковь
Религия, Армения, Россия, Ереван, Никол Пашинян, Самвел Карапетян, Армянская апостольская церковь
Адвокат Армянского архиепископа Аджапахяна заявил отвод судье

Адвокат Аджапахяна заявил отвод судье по жалобе на арест архиепископа Аджапахяна

© SputnikГлава Ширакской епархии ААЦ архиепископ Микаэл Аджапахян
Глава Ширакской епархии ААЦ архиепископ Микаэл Аджапахян - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
© Sputnik
Глава Ширакской епархии ААЦ архиепископ Микаэл Аджапахян. Архивное фото
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ЕРЕВАН, 24 июл – РИА Новости. Адвокат обвиняемого в призывах к захвату власти архиепископа Микаэла Аджапахяна Ерем Саркисян заявил отвод судье апелляционного суда Ваче Маргаряну, который должен 30 июля вынести заключение по жалобе на арест владыки, сообщили в возглавляемой защитником адвокатской конторе Virtus Law Group.
"Адвокат Ерем Саркисян представил ходатайство об отводе судьи Ваче Маргаряна, рассматривающего жалобу на арест архиепископа Микаэла Аджапахяна", - говорится в сообщении.
Сотрудники СНБ Армении прибыли в Эчмиадзин для задержания архиепископа Микаэла Аджапахяна - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
Армянская апостольская церковь призвала освободить архиепископа Аджапахяна
28 июня, 16:47
Ранее Маргарян перенес с 24 на 30 июля дату оглашение решения по жалобе на арест архиепископа. Он обосновал перенос даты необходимостью в дополнительном изучении вопроса, загруженностью суда и предоставлением адвокатам возможности выступить с отводом судьи.
Отношения между властями Армении и Армянской апостольской церковью резко обострились после того, как премьер-министр Армении Никол Пашинян в конце мая разместил оскорбительные посты в адрес Армянской апостольской церкви в соцсети Facebook*, в том числе используя ненормативную лексику. Позднее он предложил изменить порядок избрания католикоса всех армян и закрепить за государством решающую роль в этом процессе.
Вступившегося за церковь предпринимателя и мецената Самвела Карапетяна арестовали, что вызвало возмущение многочисленных представителей диаспоры по всему миру, заявивших РИА Новости, что политическое преследование церкви и ее сторонников недопустимо. Также под арест попал архиепископ Баграт Галстанян, возглавляющий движение "Священная борьба". Он был лидером манифестантов, которые требовали в 2024 году отставки премьера. В конце июня в Ереване арестовали главу Ширакской епархии ААЦ архиепископа Микаэла Аджапахяна. Против него возбудили дело и обвинили в призывах к захвату власти. Сам иерарх назвал эти обвинения сфабрикованными. Перед арестом Аджапахяна сотрудники службы национальной безопасности Армении прибыли в резиденцию католикоса всех армян в Эчмиадзине, чтобы задержать архиепископа, но встретили отпор со стороны верующих и священников.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 07.07.2025
Защита епископа Аджапахяна обвинила Пашиняна во вмешательстве в следствие
7 июля, 11:29
 
РелигияАрменияРоссияЕреванНикол ПашинянСамвел КарапетянАрмянская апостольская церковь
 
 
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