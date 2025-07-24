Адвокат Армянского архиепископа Аджапахяна заявил отвод судье
Адвокат Аджапахяна заявил отвод судье по жалобе на арест архиепископа Аджапахяна
© SputnikГлава Ширакской епархии ААЦ архиепископ Микаэл Аджапахян
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Глава Ширакской епархии ААЦ архиепископ Микаэл Аджапахян. Архивное фото
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ЕРЕВАН, 24 июл – РИА Новости. Адвокат обвиняемого в призывах к захвату власти архиепископа Микаэла Аджапахяна Ерем Саркисян заявил отвод судье апелляционного суда Ваче Маргаряну, который должен 30 июля вынести заключение по жалобе на арест владыки, сообщили в возглавляемой защитником адвокатской конторе Virtus Law Group.
"Адвокат Ерем Саркисян представил ходатайство об отводе судьи Ваче Маргаряна, рассматривающего жалобу на арест архиепископа Микаэла Аджапахяна", - говорится в сообщении.
Ранее Маргарян перенес с 24 на 30 июля дату оглашение решения по жалобе на арест архиепископа. Он обосновал перенос даты необходимостью в дополнительном изучении вопроса, загруженностью суда и предоставлением адвокатам возможности выступить с отводом судьи.
Отношения между властями Армении и Армянской апостольской церковью резко обострились после того, как премьер-министр Армении Никол Пашинян в конце мая разместил оскорбительные посты в адрес Армянской апостольской церкви в соцсети Facebook*, в том числе используя ненормативную лексику. Позднее он предложил изменить порядок избрания католикоса всех армян и закрепить за государством решающую роль в этом процессе.
Вступившегося за церковь предпринимателя и мецената Самвела Карапетяна арестовали, что вызвало возмущение многочисленных представителей диаспоры по всему миру, заявивших РИА Новости, что политическое преследование церкви и ее сторонников недопустимо. Также под арест попал архиепископ Баграт Галстанян, возглавляющий движение "Священная борьба". Он был лидером манифестантов, которые требовали в 2024 году отставки премьера. В конце июня в Ереване арестовали главу Ширакской епархии ААЦ архиепископа Микаэла Аджапахяна. Против него возбудили дело и обвинили в призывах к захвату власти. Сам иерарх назвал эти обвинения сфабрикованными. Перед арестом Аджапахяна сотрудники службы национальной безопасности Армении прибыли в резиденцию католикоса всех армян в Эчмиадзине, чтобы задержать архиепископа, но встретили отпор со стороны верующих и священников.
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