https://ria.ru/20250724/advokat-2031280651.html

Адвокат Армянского архиепископа Аджапахяна заявил отвод судье

Адвокат Армянского архиепископа Аджапахяна заявил отвод судье - РИА Новости, 24.07.2025

Адвокат Армянского архиепископа Аджапахяна заявил отвод судье

Адвокат обвиняемого в призывах к захвату власти архиепископа Микаэла Аджапахяна Ерем Саркисян заявил отвод судье апелляционного суда Ваче Маргаряну, который... РИА Новости, 24.07.2025

2025-07-24T23:55:00+03:00

2025-07-24T23:55:00+03:00

2025-07-24T23:55:00+03:00

религия

армения

россия

ереван

никол пашинян

самвел карапетян

армянская апостольская церковь

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/1c/2025979700_0:0:826:465_1920x0_80_0_0_e0b53cb769af80996b9ae4d89e5d2b6a.jpg

ЕРЕВАН, 24 июл – РИА Новости. Адвокат обвиняемого в призывах к захвату власти архиепископа Микаэла Аджапахяна Ерем Саркисян заявил отвод судье апелляционного суда Ваче Маргаряну, который должен 30 июля вынести заключение по жалобе на арест владыки, сообщили в возглавляемой защитником адвокатской конторе Virtus Law Group. "Адвокат Ерем Саркисян представил ходатайство об отводе судьи Ваче Маргаряна, рассматривающего жалобу на арест архиепископа Микаэла Аджапахяна", - говорится в сообщении. Ранее Маргарян перенес с 24 на 30 июля дату оглашение решения по жалобе на арест архиепископа. Он обосновал перенос даты необходимостью в дополнительном изучении вопроса, загруженностью суда и предоставлением адвокатам возможности выступить с отводом судьи. Отношения между властями Армении и Армянской апостольской церковью резко обострились после того, как премьер-министр Армении Никол Пашинян в конце мая разместил оскорбительные посты в адрес Армянской апостольской церкви в соцсети Facebook*, в том числе используя ненормативную лексику. Позднее он предложил изменить порядок избрания католикоса всех армян и закрепить за государством решающую роль в этом процессе. Вступившегося за церковь предпринимателя и мецената Самвела Карапетяна арестовали, что вызвало возмущение многочисленных представителей диаспоры по всему миру, заявивших РИА Новости, что политическое преследование церкви и ее сторонников недопустимо. Также под арест попал архиепископ Баграт Галстанян, возглавляющий движение "Священная борьба". Он был лидером манифестантов, которые требовали в 2024 году отставки премьера. В конце июня в Ереване арестовали главу Ширакской епархии ААЦ архиепископа Микаэла Аджапахяна. Против него возбудили дело и обвинили в призывах к захвату власти. Сам иерарх назвал эти обвинения сфабрикованными. Перед арестом Аджапахяна сотрудники службы национальной безопасности Армении прибыли в резиденцию католикоса всех армян в Эчмиадзине, чтобы задержать архиепископа, но встретили отпор со стороны верующих и священников.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20250628/armeniya-2026030749.html

https://ria.ru/20250707/adzhapakhyan-2027621472.html

армения

россия

ереван

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

армения, россия, ереван, никол пашинян, самвел карапетян, армянская апостольская церковь