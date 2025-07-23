https://ria.ru/20250723/zoloto-2030870922.html

В профильной компании оценили перспективы производства золота из ртути

В профильной компании оценили перспективы производства золота из ртути - РИА Новости, 23.07.2025

В профильной компании оценили перспективы производства золота из ртути

Алхимическое производство золота из ртути на атомных электростанциях способно обеспечить до 55% от всей текущей мировой добычи, рассчитали для РИА Новости в... РИА Новости, 23.07.2025

2025-07-23T15:52:00+03:00

2025-07-23T15:52:00+03:00

2025-07-23T16:33:00+03:00

россия

золоторудная компания "павлик"

золото

производство

https://cdnn21.img.ria.ru/images/100450/80/1004508030_0:176:3017:1873_1920x0_80_0_0_cd114591fd0e058ae72bc20ee7671777.jpg

МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Алхимическое производство золота из ртути на атомных электростанциях способно обеспечить до 55% от всей текущей мировой добычи, рассчитали для РИА Новости в магаданской золотодобывающей компании "Павлик". Стартап в США заявил, что решил алхимическую проблему превращения ртути в золото, пишет газета Financial Times. Marathon Fusion предлагает ввести изотоп ртути в зону воспроизводства ядерного реактора и использовать высокоэнергетические нейтроны для его превращения в ртуть-197. Это нестабильный изотоп, который затем распадается примерно за 64 часа, образуя золото-197, единственный стабильный изотоп этого металла. По прогнозам стартапа, будущие термоядерные электростанции смогут производить 5 тонн золота в год на 1 ГВт выработки электроэнергии, не снижая выходную мощность. В "Павлике" провели расчеты исходя из того, что для производства 5 тонн золота потребуется 1 ГВт мощности АЭС, а вся мировая мощность АЭС равна 400 ГВт, и она не увеличивается. На данный момент все существующее мировое предложение золота составляет 210 тысяч тонн, привел данные золотодобытчик. Примерно половина этого золота представлена в ювелирных украшениях, 20% - в инвестициях (слитки, монеты), 17% - хранится в центробанках, 12% - в промышленности (электроника, медицина). "В фантастическом сценарии (все АЭС мира смогут майнить золото) ежегодное производство золота посредством АЭС составит... 2 тысячи тонн, или 55% от текущих объемов добычи золота", - подсчитали в "Павлике". В умеренном сценарии (30% мощностей АЭС будут майнить золото) ежегодное производство золота посредством АЭС составит... 0,6 тысячи тонн, или 17% от текущих объемов добычи золота. В "Павлике" делают вывод, что это практически никак не повлияет на мировой объем предложения золота даже в долгосрочной перспективе. По расчетам "Павлика", максимальная стоимость всего производимого золота на АЭС составит порядка 154 миллиардов долларов (исходя из расчета, что стоимость производства 1 тонны золота - 77 миллионов долларов, объем алхимически производимого золота 2 тысячи тонн). "Для АЭС это существенное улучшение экономики и при первых успехах майнинга золота на АЭС на эмоциональном фоне золото может просесть в цене, но затем отыграет этот фактор, так как он численно не значимый", - поясняют в компании. Вместе с тем в золотодобытчике подчеркнули, что фундаментально на стоимость золота объемы его производства влияют намного меньше, чем у товаров с коротким циклом - таких, как нефть и зерно, потому что золото накапливается (его не потребляют, как нефть), переработка лома добавляет 30% к ежегодному предложению, центробанки могут продавать и покупать золото, нарушая баланс на рынке. Однако добыча все же влияет на цены в ряде случаев: долгосрочно (если добыча падает много лет, например, из-за истощения месторождений); в случае рыночных шоков (закрытие крупного рудника); а также при росте себестоимости добычи в результате падения цен на золото и закрытия шахт из-за этого. Но все же главными факторами цены, которые отметили в российском золотодобытчике, остаются курс доллара США, защита от инфляции (инвесторы покупают золото как защиту от обесценивания денег), ставки Федеральной резервной системы (ФРС) США (высокие ставки делают золото менее привлекательным, когда нет процентного дохода). К ключевым факторам в "Павлике" отнесли и кризисы (войны, санкции, банковские паники резко увеличивают спрос), и политику центробанков (Китай, Россия, Турция наращивают резервы, поддерживая цену золота).

https://ria.ru/20250723/magadan-2030872641.html

https://ria.ru/20250616/zoloto-2021382478.html

https://ria.ru/20250602/pavlik-2019085307.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, золоторудная компания "павлик", золото, производство