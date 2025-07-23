https://ria.ru/20250723/zhurnalisty-2030987490.html

Журналистов пригласили на пресс-подход российской делегации

Журналистов пригласили на пресс-подход российской делегации - РИА Новости, 23.07.2025

Журналистов пригласили на пресс-подход российской делегации

Журналистов начали собирать на пресс-конференцию российской делегации по итогам третьего раунда переговоров с Украиной в Стамбуле, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 23.07.2025

2025-07-23T21:05:00+03:00

2025-07-23T21:05:00+03:00

2025-07-23T21:09:00+03:00

россия

украина

третий раунд переговоров россии и украины в стамбуле

в мире

стамбул

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СТАМБУЛ, 23 июл - РИА Новости. Журналистов начали собирать на пресс-конференцию российской делегации по итогам третьего раунда переговоров с Украиной в Стамбуле, передает корреспондент РИА Новости.Переговоры между двумя делегациями во дворце Чираган в Стамбуле проходили с 20.30 по московскому времени. По результатам обсуждения российская делегация планирует дать пресс-подход для журналистов и уже пригласила представителей прессы к месту его проведения.Третий раунд переговоров России и Украины. Онлайн-репортаж >>>

https://ria.ru/20250723/peregovory-2030690171.html

россия

украина

стамбул

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