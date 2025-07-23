https://ria.ru/20250723/zhiteli-2030784356.html
В Новосибирске пожаловались на сбои в работе мобильного интернета
В Новосибирске пожаловались на сбои в работе мобильного интернета - РИА Новости, 23.07.2025
В Новосибирске пожаловались на сбои в работе мобильного интернета
Жители Новосибирска в среду массово жалуются на сбои в работе мобильного интернета, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и... РИА Новости, 23.07.2025
2025-07-23T10:50:00+03:00
2025-07-23T10:50:00+03:00
2025-07-23T10:50:00+03:00
технологии
новосибирск
дзержинский район
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1a/2007388660_0:273:3072:2001_1920x0_80_0_0_60d3956d947390b4c2b6c9549d6cdae9.jpg
НОВОСИБИРСК, 23 июл – РИА Новости. Жители Новосибирска в среду массово жалуются на сбои в работе мобильного интернета, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов. По данным сервиса, в последние два часа сбои наблюдаются у всех операторов связи, больше всего жалоб от пользователей в Дзержинском районе города.
https://ria.ru/20250717/peskov-2029670994.html
новосибирск
дзержинский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1a/2007388660_20:0:2751:2048_1920x0_80_0_0_cc43ebbab81cb6a24ab6405b7dc607f5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, новосибирск, дзержинский район, общество
Технологии, Новосибирск, Дзержинский район, Общество
В Новосибирске пожаловались на сбои в работе мобильного интернета
Жители Новосибирска массово жалуются на сбои в работе мобильного интернета