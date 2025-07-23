https://ria.ru/20250723/zhiteli-2030784356.html

В Новосибирске пожаловались на сбои в работе мобильного интернета

В Новосибирске пожаловались на сбои в работе мобильного интернета - РИА Новости, 23.07.2025

В Новосибирске пожаловались на сбои в работе мобильного интернета

Жители Новосибирска в среду массово жалуются на сбои в работе мобильного интернета, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и... РИА Новости, 23.07.2025

2025-07-23T10:50:00+03:00

2025-07-23T10:50:00+03:00

2025-07-23T10:50:00+03:00

технологии

новосибирск

дзержинский район

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1a/2007388660_0:273:3072:2001_1920x0_80_0_0_60d3956d947390b4c2b6c9549d6cdae9.jpg

НОВОСИБИРСК, 23 июл – РИА Новости. Жители Новосибирска в среду массово жалуются на сбои в работе мобильного интернета, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов. По данным сервиса, в последние два часа сбои наблюдаются у всех операторов связи, больше всего жалоб от пользователей в Дзержинском районе города.

https://ria.ru/20250717/peskov-2029670994.html

новосибирск

дзержинский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

технологии, новосибирск, дзержинский район, общество