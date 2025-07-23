https://ria.ru/20250723/zemletryasenie-2031005400.html

У южных Курил произошло землетрясение

У южных Курил произошло землетрясение - РИА Новости, 23.07.2025

У южных Курил произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 4,5 в ночь на четверг зафиксировано у побережья южных Курил, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена... РИА Новости, 23.07.2025

2025-07-23T22:59:00+03:00

2025-07-23T22:59:00+03:00

2025-07-23T22:59:00+03:00

тихий океан

шикотан

елена семенова

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 23 июл – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,5 в ночь на четверг зафиксировано у побережья южных Курил, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова. "Землетрясения магнитудой 4,5 произошло в ночь на 24 июля в Тихом океане. Эпицентр находился в 35-ти километрах северо-западнее села Малокурильское на острове Шикотан, очаг – на глубине 145 километров", - рассказала сейсмолог. По словам собеседницы агентства, данные об ощутимости не поступали, тревога цунами не объявлялась.

тихий океан

шикотан

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тихий океан, шикотан, елена семенова