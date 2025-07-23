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У берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,5
У берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,5 - РИА Новости, 23.07.2025
У берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,5
Землетрясение магнитудой 5,5 произошло у восточных берегов Индонезии, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). РИА Новости, 23.07.2025
2025-07-23T12:17:00+03:00
2025-07-23T12:17:00+03:00
2025-07-23T12:17:00+03:00
в мире
индонезия
европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,5 произошло у восточных берегов Индонезии, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). По данным сейсмологов, землетрясение зафиксировано в 08.25 по времени UTC (11.25 мск) примерно в 200 километрах от города Амбон с населением 355 тысяч человек. Очаг залегал на глубине 15 километров. Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.
https://ria.ru/20250721/kamchatka-2030338146.html
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в мире, индонезия, европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)
В мире, Индонезия, Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC)
У берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,5
Землетрясение магнитудой 5,5 произошло у восточных берегов Индонезии