https://ria.ru/20250723/zemletryasenie--2030802124.html

У берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,5

У берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,5 - РИА Новости, 23.07.2025

У берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,5

Землетрясение магнитудой 5,5 произошло у восточных берегов Индонезии, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). РИА Новости, 23.07.2025

2025-07-23T12:17:00+03:00

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2025-07-23T12:17:00+03:00

в мире

индонезия

европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)

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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,5 произошло у восточных берегов Индонезии, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). По данным сейсмологов, землетрясение зафиксировано в 08.25 по времени UTC (11.25 мск) примерно в 200 километрах от города Амбон с населением 355 тысяч человек. Очаг залегал на глубине 15 километров. Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

https://ria.ru/20250721/kamchatka-2030338146.html

индонезия

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в мире, индонезия, европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)