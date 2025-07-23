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В Раде раскрыли цель подлой выходки Зеленского - РИА Новости, 23.07.2025
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21:13 23.07.2025 (обновлено: 22:15 23.07.2025)
https://ria.ru/20250723/zelenskiy-2030990007.html
В Раде раскрыли цель подлой выходки Зеленского
В Раде раскрыли цель подлой выходки Зеленского - РИА Новости, 23.07.2025
В Раде раскрыли цель подлой выходки Зеленского
Владимир Зеленский инициирует повторное голосование за законопроект об антикоррупционных ведомствах с целью совершить отвлекающий маневр, заявил депутат... РИА Новости, 23.07.2025
2025-07-23T21:13:00+03:00
2025-07-23T22:15:00+03:00
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владимир зеленский
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Владимир Зеленский инициирует повторное голосование за законопроект об антикоррупционных ведомствах с целью совершить отвлекающий маневр, заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук в Telegram-канале.Политик сообщил, что главы фракций и депутатских групп получили указание собраться снова в Раде на следующей неделе с целью вновь голосовать за законопроект об антикоррупционных органах. Офис Зеленского пока не получил от большинства положительного ответа, отметил он."Зеленский рассчитывает таким образом сбить градус, уладить напряжённую ситуацию с Западом, который резко раскритиковал его за удар по независимости НАБУ и САП. Ему важно, чтобы люди разошлись с улиц и забыли. Но по факту - это отвлекающий манёвр. Пока все будут договариваться, он просто продолжит делать начатое. Методично, цинично, под прикрытием временных уступок", — написал депутат.Во вторник Верховная рада поддержала проект, отменяющий независимость двух антикоррупционных ведомств: Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП). Позже Владимир Зеленский подписал соответствующий закон. Перед этим СБУ провела обыски у детективов НАБУ.В этот же день на Украине прошли митинги из-за действий против антикоррупционных ведомств. На акции протеста в Киеве, Днепропетровске, Одессе и Львове вышли тысячи людей.Украинское издание "Зеркало недели" сегодня сообщило о том, что в Киеве и еще двух крупных украинских городах пройдут новые демонстрации.
https://ria.ru/20250723/evropa-2030896009.html
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в мире, киев, украина, владимир зеленский, национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
В мире, Киев, Украина, Владимир Зеленский, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)
В Раде раскрыли цель подлой выходки Зеленского

Дмитрук: Зеленский обманывает всех повторным голосованием за закон о САП и НАБУ

© Getty Images / Paula BronsteinВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
© Getty Images / Paula Bronstein
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Владимир Зеленский инициирует повторное голосование за законопроект об антикоррупционных ведомствах с целью совершить отвлекающий маневр, заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук в Telegram-канале.
Политик сообщил, что главы фракций и депутатских групп получили указание собраться снова в Раде на следующей неделе с целью вновь голосовать за законопроект об антикоррупционных органах. Офис Зеленского пока не получил от большинства положительного ответа, отметил он.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
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"Зеленский рассчитывает таким образом сбить градус, уладить напряжённую ситуацию с Западом, который резко раскритиковал его за удар по независимости НАБУ и САП. Ему важно, чтобы люди разошлись с улиц и забыли. Но по факту - это отвлекающий манёвр. Пока все будут договариваться, он просто продолжит делать начатое. Методично, цинично, под прикрытием временных уступок", — написал депутат.
Во вторник Верховная рада поддержала проект, отменяющий независимость двух антикоррупционных ведомств: Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП). Позже Владимир Зеленский подписал соответствующий закон. Перед этим СБУ провела обыски у детективов НАБУ.
В этот же день на Украине прошли митинги из-за действий против антикоррупционных ведомств. На акции протеста в Киеве, Днепропетровске, Одессе и Львове вышли тысячи людей.
Украинское издание "Зеркало недели" сегодня сообщило о том, что в Киеве и еще двух крупных украинских городах пройдут новые демонстрации.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
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В миреКиевУкраинаВладимир ЗеленскийНациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)
 
 
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