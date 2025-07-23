В Раде раскрыли цель подлой выходки Зеленского
Дмитрук: Зеленский обманывает всех повторным голосованием за закон о САП и НАБУ
© Getty Images / Paula BronsteinВладимир Зеленский
© Getty Images / Paula Bronstein
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Владимир Зеленский инициирует повторное голосование за законопроект об антикоррупционных ведомствах с целью совершить отвлекающий маневр, заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук в Telegram-канале.
Политик сообщил, что главы фракций и депутатских групп получили указание собраться снова в Раде на следующей неделе с целью вновь голосовать за законопроект об антикоррупционных органах. Офис Зеленского пока не получил от большинства положительного ответа, отметил он.
"Зеленский рассчитывает таким образом сбить градус, уладить напряжённую ситуацию с Западом, который резко раскритиковал его за удар по независимости НАБУ и САП. Ему важно, чтобы люди разошлись с улиц и забыли. Но по факту - это отвлекающий манёвр. Пока все будут договариваться, он просто продолжит делать начатое. Методично, цинично, под прикрытием временных уступок", — написал депутат.
Во вторник Верховная рада поддержала проект, отменяющий независимость двух антикоррупционных ведомств: Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП). Позже Владимир Зеленский подписал соответствующий закон. Перед этим СБУ провела обыски у детективов НАБУ.
В этот же день на Украине прошли митинги из-за действий против антикоррупционных ведомств. На акции протеста в Киеве, Днепропетровске, Одессе и Львове вышли тысячи людей.
Украинское издание "Зеркало недели" сегодня сообщило о том, что в Киеве и еще двух крупных украинских городах пройдут новые демонстрации.