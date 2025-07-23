https://ria.ru/20250723/zelenskiy-2030968997.html

Еврокомиссар призвала Зеленского отказаться от закона о НАБУ и САП

Еврокомиссар призвала Зеленского отказаться от закона о НАБУ и САП - РИА Новости, 23.07.2025

Еврокомиссар призвала Зеленского отказаться от закона о НАБУ и САП

Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос призвала Владимира Зеленского отказаться от закона об ограничении полномочий украинских антикоррупционных... РИА Новости, 23.07.2025

2025-07-23T20:14:00+03:00

2025-07-23T20:14:00+03:00

2025-07-23T20:14:00+03:00

в мире

киев

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днепропетровск

владимир зеленский

национальное антикоррупционное бюро украины (набу)

верховная рада украины

евросоюз

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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос призвала Владимира Зеленского отказаться от закона об ограничении полномочий украинских антикоррупционных ведомств. Во вторник Верховная рада поддержала проект, отменяющий независимость двух антикоррупционных ведомств: Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП). Впоследствии законопроект был подписан Владимиром Зеленским. Ряд украинских парламентариев расценил законопроект как ликвидацию антикоррупционных структур страны. К вечеру СМИ сообщили о начавшихся акциях протеста в Киеве, Львове, Днепропетровске, Одессе и других городах. Митинг в Киеве проходил в непосредственной близости от здания офиса Зеленского. Позднее украинский парламентарий Ярослав Железняк заявил, что депутаты намерены оспорить документ в Конституционном суде. Журналист телеканала TVP World задал еврокомиссару вопрос, считает ли она, что этот закон должен быть отменен. "Да – мы посмотрим, но было бы отлично", - ответила Кос. Она добавила, что ее посыл к Зеленскому заключается в том, что она обеспокоена принятием закона. "Борьба с коррупцией это одна из базовых норм для того, чтобы стать членом ЕС, и наличие у государства независимых антикоррупционных ведомств и организаций это предварительное условие", - заявила Кос. Как сообщают западные журналисты, офис Зеленского спланировал принятие закона, ограничивающего полномочия НАБУ и САП, таким образом, чтобы оно прошло максимально незаметно для западных союзников Киева. По данным FT, украинским депутатам поступило указание в определенный день обязательно явиться на голосование по законопроекту и обеспечить его принятие. По данным западных журналистов, законопроект был принят так быстро потому, что в уже прошедший первое чтение документ, изначально не имевший никакого отношения к НАБУ и САП, были внесены поправки об антикоррупционных структурах, после чего его в ускоренном режиме провели через все необходимые процедуры. Послы стран "Большой семерки" (G7) выразили серьезную обеспокоенность в связи с расследованием СБУ в отношении НАБУ, планируют обсудить этот вопрос с руководством украинского правительства.

https://ria.ru/20250723/zelenskij-2030951860.html

https://ria.ru/20250723/aktsiya-2030953692.html

https://ria.ru/20250723/zelenskiy-2030949187.html

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в мире, киев, львов, днепропетровск, владимир зеленский, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), верховная рада украины, евросоюз