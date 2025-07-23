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В Киеве сообщили, что Зеленский сделает с протестующими из-за закона о НАБУ - РИА Новости, 23.07.2025
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19:13 23.07.2025
https://ria.ru/20250723/zelenskiy-2030949187.html
В Киеве сообщили, что Зеленский сделает с протестующими из-за закона о НАБУ
В Киеве сообщили, что Зеленский сделает с протестующими из-за закона о НАБУ - РИА Новости, 23.07.2025
В Киеве сообщили, что Зеленский сделает с протестующими из-за закона о НАБУ
Владимир Зеленский заявлял, что те, кто мог бы остановить украинские власти в принятии закона об ограничении прав антикоррупционных органов, "находятся на... РИА Новости, 23.07.2025
2025-07-23T19:13:00+03:00
2025-07-23T19:13:00+03:00
в мире
киев
владимир зеленский
егор фирсов
верховная рада украины
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
протесты на украине из-за закона о набу
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Владимир Зеленский заявлял, что те, кто мог бы остановить украинские власти в принятии закона об ограничении прав антикоррупционных органов, "находятся на передовой", а митингующих также бы отправили на фронт, утверждает экс-депутат Верховной рады, командир подразделения БПЛА в ВСУ Егор Фирсов. "И что вы с этим сделаете? Люди, которые могли бы нас остановить, находятся на передовой. Тех, кто выйдет на протест, тоже скоро туда отправят", - приводит в комментарии газете Financial Times Фирсов, по его утверждению, слова Зеленского. По словам Фирсова, данный шаг Зеленского может негативно сказаться на моральном духе украинских военных. "Боюсь, что при таких новостях военные … просто решат: к черту все это, зачем теперь за это воевать?" - добавил он. Во вторник Верховная рада поддержала проект, отменяющий независимость двух антикоррупционных ведомств: Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП). Впоследствии законопроект был подписан Зеленским. Ряд украинских парламентариев расценил законопроект как ликвидацию антикоррупционных структур страны. К вечеру СМИ сообщили о начавшихся акциях протеста в Киеве, Львове, Днепропетровске, Одессе и других городах. Митинг в Киеве проходил в непосредственной близости от здания офиса Зеленского. Позднее украинский парламентарий Ярослав Железняк заявил, что депутаты намерены оспорить документ в Конституционном суде. Послы стран "Большой семерки" (G7) выразили серьезную обеспокоенность в связи с расследованием СБУ в отношении НАБУ, планируют обсудить этот вопрос с руководством украинского правительства.
https://ria.ru/20250723/ukraina-2030931298.html
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в мире, киев, владимир зеленский, егор фирсов, верховная рада украины, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), протесты на украине из-за закона о набу
В мире, Киев, Владимир Зеленский, Егор Фирсов, Верховная Рада Украины, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Протесты на Украине из-за закона о НАБУ
В Киеве сообщили, что Зеленский сделает с протестующими из-за закона о НАБУ

Фирсов: Зеленский грозился отправить на фронт протестующих против закона о НАБУ

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Владимир Зеленский заявлял, что те, кто мог бы остановить украинские власти в принятии закона об ограничении прав антикоррупционных органов, "находятся на передовой", а митингующих также бы отправили на фронт, утверждает экс-депутат Верховной рады, командир подразделения БПЛА в ВСУ Егор Фирсов.
"И что вы с этим сделаете? Люди, которые могли бы нас остановить, находятся на передовой. Тех, кто выйдет на протест, тоже скоро туда отправят", - приводит в комментарии газете Financial Times Фирсов, по его утверждению, слова Зеленского.
Купол Верховной рады Украины - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
Украина законом о НАБУ и САП подрывает доверие союзников, пишет WP
Вчера, 18:46
По словам Фирсова, данный шаг Зеленского может негативно сказаться на моральном духе украинских военных.
"Боюсь, что при таких новостях военные … просто решат: к черту все это, зачем теперь за это воевать?" - добавил он.
Во вторник Верховная рада поддержала проект, отменяющий независимость двух антикоррупционных ведомств: Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП). Впоследствии законопроект был подписан Зеленским. Ряд украинских парламентариев расценил законопроект как ликвидацию антикоррупционных структур страны. К вечеру СМИ сообщили о начавшихся акциях протеста в Киеве, Львове, Днепропетровске, Одессе и других городах. Митинг в Киеве проходил в непосредственной близости от здания офиса Зеленского. Позднее украинский парламентарий Ярослав Железняк заявил, что депутаты намерены оспорить документ в Конституционном суде.
Послы стран "Большой семерки" (G7) выразили серьезную обеспокоенность в связи с расследованием СБУ в отношении НАБУ, планируют обсудить этот вопрос с руководством украинского правительства.
Участники акции протеста в Киеве - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
Протесты из-за закона о НАБУ могут стать хуже евромайдана, считает эскперт
Вчера, 15:33
 
В миреКиевВладимир ЗеленскийЕгор ФирсовВерховная Рада УкраиныНациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)Протесты на Украине из-за закона о НАБУ
 
 
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