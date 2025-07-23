https://ria.ru/20250723/zelenskiy-2030949187.html

В Киеве сообщили, что Зеленский сделает с протестующими из-за закона о НАБУ

В Киеве сообщили, что Зеленский сделает с протестующими из-за закона о НАБУ - РИА Новости, 23.07.2025

В Киеве сообщили, что Зеленский сделает с протестующими из-за закона о НАБУ

Владимир Зеленский заявлял, что те, кто мог бы остановить украинские власти в принятии закона об ограничении прав антикоррупционных органов, "находятся на... РИА Новости, 23.07.2025

2025-07-23T19:13:00+03:00

2025-07-23T19:13:00+03:00

2025-07-23T19:13:00+03:00

в мире

киев

владимир зеленский

егор фирсов

верховная рада украины

национальное антикоррупционное бюро украины (набу)

протесты на украине из-за закона о набу

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0b/2028544935_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f4122cbb8c0205138918855ad18e87f9.jpg

МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Владимир Зеленский заявлял, что те, кто мог бы остановить украинские власти в принятии закона об ограничении прав антикоррупционных органов, "находятся на передовой", а митингующих также бы отправили на фронт, утверждает экс-депутат Верховной рады, командир подразделения БПЛА в ВСУ Егор Фирсов. "И что вы с этим сделаете? Люди, которые могли бы нас остановить, находятся на передовой. Тех, кто выйдет на протест, тоже скоро туда отправят", - приводит в комментарии газете Financial Times Фирсов, по его утверждению, слова Зеленского. По словам Фирсова, данный шаг Зеленского может негативно сказаться на моральном духе украинских военных. "Боюсь, что при таких новостях военные … просто решат: к черту все это, зачем теперь за это воевать?" - добавил он. Во вторник Верховная рада поддержала проект, отменяющий независимость двух антикоррупционных ведомств: Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП). Впоследствии законопроект был подписан Зеленским. Ряд украинских парламентариев расценил законопроект как ликвидацию антикоррупционных структур страны. К вечеру СМИ сообщили о начавшихся акциях протеста в Киеве, Львове, Днепропетровске, Одессе и других городах. Митинг в Киеве проходил в непосредственной близости от здания офиса Зеленского. Позднее украинский парламентарий Ярослав Железняк заявил, что депутаты намерены оспорить документ в Конституционном суде. Послы стран "Большой семерки" (G7) выразили серьезную обеспокоенность в связи с расследованием СБУ в отношении НАБУ, планируют обсудить этот вопрос с руководством украинского правительства.

https://ria.ru/20250723/ukraina-2030931298.html

https://ria.ru/20250723/kiev-2030864451.html

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, киев, владимир зеленский, егор фирсов, верховная рада украины, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), протесты на украине из-за закона о набу