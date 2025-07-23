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"Он боится": Зеленскому вынесли приговор в США - РИА Новости, 23.07.2025
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03:42 23.07.2025 (обновлено: 10:07 23.07.2025)
https://ria.ru/20250723/zelenskiy-2030747240.html
"Он боится": Зеленскому вынесли приговор в США
"Он боится": Зеленскому вынесли приговор в США - РИА Новости, 23.07.2025
"Он боится": Зеленскому вынесли приговор в США
Владимир Зеленский больше не нужен Вашингтону, поэтому его будут убирать и менять на кого-то более сговорчивого, заявил американский геополитический аналитик... РИА Новости, 23.07.2025
2025-07-23T03:42:00+03:00
2025-07-23T10:07:00+03:00
в мире
россия
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киев
владимир зеленский
скотт риттер
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Владимир Зеленский больше не нужен Вашингтону, поэтому его будут убирать и менять на кого-то более сговорчивого, заявил американский геополитический аналитик Скотт Риттер на YouTube."Думаю, они хотят убрать Зеленского. Им нужно его убрать и заменить на более сговорчивого. И он этого боится. И вот Зеленский уже готов вести переговоры с Россией. Но уже поздно. Он уже в прошлом", — сказал он.Аналитик отметил, что конец Зеленского неизбежен. По его мнению, варьироваться может только, кто и когда его отстранит от власти в Киеве.На прошлой неделе американский журналист-расследователь и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш, ссылаясь на источники, заявил, что на Украине готовится смена власти и бывший главком ВСУ и украинский посол в Лондоне Валерий Залужный может сместить Зеленского через несколько месяцев.Новый раунд переговоров России и Украины состоится 24-25 июля, рассказал РИА Новости источник в Москве. По его словам, на встрече предполагается обмен мнениями по меморандумам, которыми делегации обменялись в июне, и обсуждение некоторых гуманитарных вопросов.До этого Москва и Киев провели два раунда прямых переговоров в Стамбуле. Их итогом стал обмен пленными, кроме того, Россия передала Украине несколько тысяч тел погибших солдат ВСУ.
https://ria.ru/20250723/ukraina-2030740084.html
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в мире, россия, украина, киев, владимир зеленский, скотт риттер, вооруженные силы украины
В мире, Россия, Украина, Киев, Владимир Зеленский, Скотт Риттер, Вооруженные силы Украины
"Он боится": Зеленскому вынесли приговор в США

Скотт Риттер: Зеленского хотят убрать и заменить на более сговорчивого

© Getty Images / NurPhoto/Emmanuele ContiniВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
© Getty Images / NurPhoto/Emmanuele Contini
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Владимир Зеленский больше не нужен Вашингтону, поэтому его будут убирать и менять на кого-то более сговорчивого, заявил американский геополитический аналитик Скотт Риттер на YouTube.
"Думаю, они хотят убрать Зеленского. Им нужно его убрать и заменить на более сговорчивого. И он этого боится. И вот Зеленский уже готов вести переговоры с Россией. Но уже поздно. Он уже в прошлом", — сказал он.
Дым над Киевом, Украина. 10 июня 2025 - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
"Уже близко": в Киеве предупредили о начале гражданской войны
01:02
Аналитик отметил, что конец Зеленского неизбежен. По его мнению, варьироваться может только, кто и когда его отстранит от власти в Киеве.
На прошлой неделе американский журналист-расследователь и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш, ссылаясь на источники, заявил, что на Украине готовится смена власти и бывший главком ВСУ и украинский посол в Лондоне Валерий Залужный может сместить Зеленского через несколько месяцев.
Участники акции протеста в Киеве. 22 июля 2025 - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
"Терпеть уже невозможно": депутат Рады раскрыл, что начинается на Украине
00:34
Новый раунд переговоров России и Украины состоится 24-25 июля, рассказал РИА Новости источник в Москве. По его словам, на встрече предполагается обмен мнениями по меморандумам, которыми делегации обменялись в июне, и обсуждение некоторых гуманитарных вопросов.
До этого Москва и Киев провели два раунда прямых переговоров в Стамбуле. Их итогом стал обмен пленными, кроме того, Россия передала Украине несколько тысяч тел погибших солдат ВСУ.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 22.07.2025
Киев умоляет о срочных переговорах: к концу года все будет кончено
Вчера, 08:00
 
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