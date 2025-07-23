https://ria.ru/20250723/zelenskiy-2030747240.html

"Он боится": Зеленскому вынесли приговор в США

"Он боится": Зеленскому вынесли приговор в США - РИА Новости, 23.07.2025

"Он боится": Зеленскому вынесли приговор в США

Владимир Зеленский больше не нужен Вашингтону, поэтому его будут убирать и менять на кого-то более сговорчивого, заявил американский геополитический аналитик... РИА Новости, 23.07.2025

2025-07-23T03:42:00+03:00

2025-07-23T03:42:00+03:00

2025-07-23T10:07:00+03:00

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скотт риттер

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МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Владимир Зеленский больше не нужен Вашингтону, поэтому его будут убирать и менять на кого-то более сговорчивого, заявил американский геополитический аналитик Скотт Риттер на YouTube."Думаю, они хотят убрать Зеленского. Им нужно его убрать и заменить на более сговорчивого. И он этого боится. И вот Зеленский уже готов вести переговоры с Россией. Но уже поздно. Он уже в прошлом", — сказал он.Аналитик отметил, что конец Зеленского неизбежен. По его мнению, варьироваться может только, кто и когда его отстранит от власти в Киеве.На прошлой неделе американский журналист-расследователь и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш, ссылаясь на источники, заявил, что на Украине готовится смена власти и бывший главком ВСУ и украинский посол в Лондоне Валерий Залужный может сместить Зеленского через несколько месяцев.Новый раунд переговоров России и Украины состоится 24-25 июля, рассказал РИА Новости источник в Москве. По его словам, на встрече предполагается обмен мнениями по меморандумам, которыми делегации обменялись в июне, и обсуждение некоторых гуманитарных вопросов.До этого Москва и Киев провели два раунда прямых переговоров в Стамбуле. Их итогом стал обмен пленными, кроме того, Россия передала Украине несколько тысяч тел погибших солдат ВСУ.

https://ria.ru/20250723/ukraina-2030740084.html

https://ria.ru/20250723/ukraina-2030738033.html

https://ria.ru/20250722/kiev-2030493326.html

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в мире, россия, украина, киев, владимир зеленский, скотт риттер, вооруженные силы украины