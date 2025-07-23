https://ria.ru/20250723/zelenskits-2030744583.html

СМИ раскрыли, зачем Зеленский спешно ограничил НАБУ и САП

СМИ раскрыли, зачем Зеленский спешно ограничил НАБУ и САП - РИА Новости, 23.07.2025

СМИ раскрыли, зачем Зеленский спешно ограничил НАБУ и САП

Спешное подписание Владимиром Зеленским закона об ограничении антикоррупционных органов может быть связано с рисками против членов его ближайшего окружения,... РИА Новости, 23.07.2025

2025-07-23T03:03:00+03:00

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2025-07-23T07:43:00+03:00

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виталий кличко

алексей гончаренко

национальное антикоррупционное бюро украины (набу)

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МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Спешное подписание Владимиром Зеленским закона об ограничении антикоррупционных органов может быть связано с рисками против членов его ближайшего окружения, пишет журнал Economist со ссылкой на источники."Украина готовилась к этому моменту в течение нескольких недель, и, судя по всему, в стране усиливается подавление внутреннего инакомыслия... Решение правительства начать полномасштабную атаку на реформы эпохи майдана подразумевает, что здесь замешано что-то зловещее... Толчком к принятию законопроекта могло послужить начало расследования НАБУ в отношении коммерческих операций ближайшего окружения из администрации (Зеленского. — Прим. ред.)", — говорится в статье.По оценке издания закон такой важности, вероятно, принимали в панике, поскольку это произошло быстро, а само представление проекта состоялось на спешно созванном заседании комитета в отсутствие его главы и большинства членов. При этом, считают авторы, мера, направленная на подрыв наиболее влиятельных антикоррупционных реформ на Украине, бросает тень на будущий курс страны.Евросоюз, в свою очередь, оказывал на Зеленского давление, чтобы он остановился, и предупреждал, что принятие этого закона окажет негативное влияние на переговоры о вступлении Украины в ЕС, добавляется в материале.Расследование против НАБУ

https://ria.ru/20250722/spectator-2030728940.html

https://ria.ru/20250204/zelenskiy-1997396931.html

https://ria.ru/20250723/ukraina-2030738033.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, киев, россия, владимир зеленский, виталий кличко, алексей гончаренко, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), служба безопасности украины, верховная рада украины