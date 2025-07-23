https://ria.ru/20250723/zelenskits-2030744583.html
СМИ раскрыли, зачем Зеленский спешно ограничил НАБУ и САП
СМИ раскрыли, зачем Зеленский спешно ограничил НАБУ и САП - РИА Новости, 23.07.2025
СМИ раскрыли, зачем Зеленский спешно ограничил НАБУ и САП
Спешное подписание Владимиром Зеленским закона об ограничении антикоррупционных органов может быть связано с рисками против членов его ближайшего окружения,... РИА Новости, 23.07.2025
2025-07-23T03:03:00+03:00
2025-07-23T03:03:00+03:00
2025-07-23T07:43:00+03:00
в мире
украина
киев
россия
владимир зеленский
виталий кличко
алексей гончаренко
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0c/1920890741_0:0:2638:1484_1920x0_80_0_0_aa1cf99a1c200a6265a78c6625ecf450.jpg
МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Спешное подписание Владимиром Зеленским закона об ограничении антикоррупционных органов может быть связано с рисками против членов его ближайшего окружения, пишет журнал Economist со ссылкой на источники."Украина готовилась к этому моменту в течение нескольких недель, и, судя по всему, в стране усиливается подавление внутреннего инакомыслия... Решение правительства начать полномасштабную атаку на реформы эпохи майдана подразумевает, что здесь замешано что-то зловещее... Толчком к принятию законопроекта могло послужить начало расследования НАБУ в отношении коммерческих операций ближайшего окружения из администрации (Зеленского. — Прим. ред.)", — говорится в статье.По оценке издания закон такой важности, вероятно, принимали в панике, поскольку это произошло быстро, а само представление проекта состоялось на спешно созванном заседании комитета в отсутствие его главы и большинства членов. При этом, считают авторы, мера, направленная на подрыв наиболее влиятельных антикоррупционных реформ на Украине, бросает тень на будущий курс страны.Евросоюз, в свою очередь, оказывал на Зеленского давление, чтобы он остановился, и предупреждал, что принятие этого закона окажет негативное влияние на переговоры о вступлении Украины в ЕС, добавляется в материале.Расследование против НАБУ
https://ria.ru/20250722/spectator-2030728940.html
https://ria.ru/20250204/zelenskiy-1997396931.html
https://ria.ru/20250723/ukraina-2030738033.html
украина
киев
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0c/1920890741_0:0:2348:1760_1920x0_80_0_0_49baf37c484c50edcfc904e31455a169.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, киев, россия, владимир зеленский, виталий кличко, алексей гончаренко, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), служба безопасности украины, верховная рада украины
В мире, Украина, Киев, Россия, Владимир Зеленский, Виталий Кличко, Алексей Гончаренко, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Служба безопасности Украины, Верховная Рада Украины
СМИ раскрыли, зачем Зеленский спешно ограничил НАБУ и САП
Economist: Зеленский ограничил НАБУ и САП из-за возможных дел против его круга