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СМИ раскрыли, зачем Зеленский спешно ограничил НАБУ и САП - РИА Новости, 23.07.2025
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03:03 23.07.2025 (обновлено: 07:43 23.07.2025)
https://ria.ru/20250723/zelenskits-2030744583.html
СМИ раскрыли, зачем Зеленский спешно ограничил НАБУ и САП
СМИ раскрыли, зачем Зеленский спешно ограничил НАБУ и САП - РИА Новости, 23.07.2025
СМИ раскрыли, зачем Зеленский спешно ограничил НАБУ и САП
Спешное подписание Владимиром Зеленским закона об ограничении антикоррупционных органов может быть связано с рисками против членов его ближайшего окружения,... РИА Новости, 23.07.2025
2025-07-23T03:03:00+03:00
2025-07-23T07:43:00+03:00
в мире
украина
киев
россия
владимир зеленский
виталий кличко
алексей гончаренко
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
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МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Спешное подписание Владимиром Зеленским закона об ограничении антикоррупционных органов может быть связано с рисками против членов его ближайшего окружения, пишет журнал Economist со ссылкой на источники.&quot;Украина готовилась к этому моменту в течение нескольких недель, и, судя по всему, в стране усиливается подавление внутреннего инакомыслия... Решение правительства начать полномасштабную атаку на реформы эпохи майдана подразумевает, что здесь замешано что-то зловещее... Толчком к принятию законопроекта могло послужить начало расследования НАБУ в отношении коммерческих операций ближайшего окружения из администрации (Зеленского. — Прим. ред.)&quot;, — говорится в статье.По оценке издания закон такой важности, вероятно, принимали в панике, поскольку это произошло быстро, а само представление проекта состоялось на спешно созванном заседании комитета в отсутствие его главы и большинства членов. При этом, считают авторы, мера, направленная на подрыв наиболее влиятельных антикоррупционных реформ на Украине, бросает тень на будущий курс страны.Евросоюз, в свою очередь, оказывал на Зеленского давление, чтобы он остановился, и предупреждал, что принятие этого закона окажет негативное влияние на переговоры о вступлении Украины в ЕС, добавляется в материале.Расследование против НАБУ
https://ria.ru/20250722/spectator-2030728940.html
https://ria.ru/20250204/zelenskiy-1997396931.html
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в мире, украина, киев, россия, владимир зеленский, виталий кличко, алексей гончаренко, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), служба безопасности украины, верховная рада украины
В мире, Украина, Киев, Россия, Владимир Зеленский, Виталий Кличко, Алексей Гончаренко, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Служба безопасности Украины, Верховная Рада Украины
СМИ раскрыли, зачем Зеленский спешно ограничил НАБУ и САП

Economist: Зеленский ограничил НАБУ и САП из-за возможных дел против его круга

© AP Photo / Roman KoksarovПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
© AP Photo / Roman Koksarov
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Спешное подписание Владимиром Зеленским закона об ограничении антикоррупционных органов может быть связано с рисками против членов его ближайшего окружения, пишет журнал Economist со ссылкой на источники.

Во вторник Рада поддержала проект, отменяющий независимость двух антикоррупционных ведомств: Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП). Как заявили депутаты, Владимир Зеленский уже подписал этот законопроект. Некоторые парламентарии расценили это как ликвидацию антикоррупционных структур страны, а в Киеве, Львове, Днепропетровске и Одессе прошли митинги против решения властей.

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"Украина готовилась к этому моменту в течение нескольких недель, и, судя по всему, в стране усиливается подавление внутреннего инакомыслия... Решение правительства начать полномасштабную атаку на реформы эпохи майдана подразумевает, что здесь замешано что-то зловещее... Толчком к принятию законопроекта могло послужить начало расследования НАБУ в отношении коммерческих операций ближайшего окружения из администрации (Зеленского. — Прим. ред.)", — говорится в статье.

По оценке издания закон такой важности, вероятно, принимали в панике, поскольку это произошло быстро, а само представление проекта состоялось на спешно созванном заседании комитета в отсутствие его главы и большинства членов. При этом, считают авторы, мера, направленная на подрыв наиболее влиятельных антикоррупционных реформ на Украине, бросает тень на будущий курс страны.
Евросоюз, в свою очередь, оказывал на Зеленского давление, чтобы он остановился, и предупреждал, что принятие этого закона окажет негативное влияние на переговоры о вступлении Украины в ЕС, добавляется в материале.
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Расследование против НАБУ

  • СБУ провела обыски у детективов НАБУ в разных регионах страны. Их подозревают в госизмене, торговле с Россией и коррупции.
  • Бюро заявило, что их провели без постановления суда.
  • Одного из руководителей межрегиональных управлений НАБУ Руслана Магамедрасулова задержали.
  • Гончаренко* заявил, что обыски в Национальном антикоррупционном бюро Украины стали ответом режима Зеленского на дело против экс-министра национального единства и бывшего вице-премьера Алексея Чернышова по обвинению в коррупции.
  • Послы стран "Большой семерки" выразили серьезную обеспокоенность из-за этого расследования СБУ. Они планируют обсудить вопрос с руководством Украины.
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В миреУкраинаКиевРоссияВладимир ЗеленскийВиталий КличкоАлексей ГончаренкоНациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)Служба безопасности УкраиныВерховная Рада Украины
 
 
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